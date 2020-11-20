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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2283228422852286

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:47

  budivelnik написав:
  justit написав:Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"

Мінімалка - 5000 грн
ЄСВ 22% від мінімалки - 1100 грн (заробляє підприємець/найманий) - платить підприємець
ПДФО+ВЗ 18+1,5% від мінімалки- 975 грн - платить найманий
Якщо торгівля підакцизними 5% від виторгу - в мене виходить 4000 грн в місяць на працівника
Якщо торгівля підакцизними то обовязково платник ПДВ - в мене виходить 3000 в місяць на працівника
Це в середньому - 9000 грн в місяць на працівника
Тепер додамо додаткові витрати
Електроенергія - 2000 грн в місяць на працівника
Оренда землі - 1000 грн в місяць ( поки що Львів дозволив не платити,але не сказав що пробачив...тобто це може бути своєрідним кредитом)
Вивіз сміття - 100 грн в місяць на працівника
Обслуговування касового - 100 грн в місяць на працівника...

Суми звичайно округлені(не обовязково вниз чи вверх)
Але стандартна діяльність навіть коли показуєш мінімалку - тягне за собою більше 10000 грн різних платежів на особу.


Супер. Дякую.
Правда Електроенергія/Оренда землі/Вивіз сміття то не податки, але все одно цікаво знати.

Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите.
А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів.
Та й не виробляють вони нічого.

отже й покинуті напризволяще.
Що поробиш.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

нужна помощь зала !
на фейсбуке был евгений истребин , куда он пропал ? его фейсбук заблокировали ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:50

  ЛАД написав:justit
Вы привели правильную табличку по налогам для ФОП 1 и 2-й групп. Для 3-й группы налог 5% от дохода. Это всё чисто ФОПовские налоги если нет наемных.
+ всё остальное Вам примерно описал Будивельник.


Про 3-ю группу знаю.
Потому она там "вырезана"
3-я и не так просто спрятать доход может, как первые две.
Будивельника уже поблагодарил отдельно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:51

Faceless
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.

Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года.
......
Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов.
......
В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903883-estoniya-planuye-zaminiti-plr-antigennimi-testami
Может быть благодаря этим тестам (если реклама соответствует истине) удастся сильно улучшить тестирование.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...

Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет


Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ?
Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:08

  freeze написав:
safonovstanislav написав:
  freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...

Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет


Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ?
Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.

Мало кто делает тест на грипп, поэтому все болеют ОРВИ. Обычно грипп отправляет в нокаут на неделю минимум половину коллектива, вместе с их семьями. Личный пример с гриппом H1N1 уже приводил. Остались в строю только те, кто уже переболел этой заразой за год до этого, т. е. охват близок к 100%

И, кстати, H1N1 - хрень, прям очень пренеприятнейшая. Это не коронавирус, где большинство - бессимптомники
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 21 лис, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:08

  justit написав:....
  ЛАД написав:
  justit написав:......
Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому
вы платите.
Владелец помещения то есть.
ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.

Верно?

Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату.


Так оно как бы одно за другим тянет - запретили работать - не работаешь и аренду не платишь. сьезжай и освобождай место :mrgreen:

Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.
Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место. Кроме того при досрочном разрыве договора аренды обычно теряются залоговые суммы, зачастую немалые.
Есть и ещё нюансы.

P.s. Вообще-то, на практике арендодатели во время весеннего локдауна обычно шли на уступки, но не всегда достаточные при ослаблении ограничений. Есть и ещё нюансы.
Потому лучше и легче решить этот вопрос централизованно сверх, хотя бы в виде минимальных ограничений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:11

  freeze написав:Каких заводов ?
В Одессе нет никаких заводов, а заболеваемость раком не отличается от общеукраинского уровня.
Поэтому с какого и чего надо добавлять )


Есть интересная статистика. Самая высокая диагностируемость рака - в высокоразвитых странах. Цифры - это на 100 тыс населения в 2016-м году. yama, обратите внимание на наличие, даже преобладание в списке экологически чистых стран:

Австралия (743,8)
Новая Зеландия (542,8)
Соединенные Штаты Америки (532,9)
Нидерланды (477,3)
Люксембург (455,4)
Исландия (455,0)
Норвегия (446,1)
Великобритания (438,6)
Ирландия (429,7)
Дания (421,7)

А вот список стран с наименьшей диагностируемостью рака. Все - отсталые:

Сирия (85,0)
Бутан (86,0)
Алжир (86,7)
Непал (90,7)
Оман (94,9)
Мальдивы (101,3)
Шри-Ланка (101,6)
Нигер (102,3)
Тимор (105,9)
Индия (106,6)

По смертности же от рака и а ТОПе, и в антиТОПЕ по понятным причинам будут только отсталые страны.

Самая распространенная причина рака в мире - возрастная. Там, где уровень медицины позволяет "доводить" людей до преклонного возраста, там рак будет зашкаливать (но при этом и с ним будут долго "вести" больного). Там же, где население не успевает доживать до массового развития онкологий, плюс есть проблемы с диагностикой, там с раком якобы полный порядок, хотя гордиться абсолютно нечем...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів.
Та й не виробляють вони нічого.
отже й покинуті напризволяще.
Що поробиш.


Коли починалась спрощена система, то приблизно 1 ФОП платив, що утримував від 1 пенсіонера до 1 бюджетника. Зараз відносний внесок значно скромніший, виробничі витрати і на найманих працівників є чималі, якщо порівнювати з ФОПами. Якщо сфера дрібного обслуговування, то смислу в фіскалізації мало. А дрібна торгівля колись була на коні, маючи на початках разів у 10-ть більше проти бюджетників, скажімо 300 доларів проти 30. Зараз глобалізація та просування в першу чергу інтересів крупного бізнесу, що видно навіть на прикладі як карантин реалізовується, доб'є дрібний роздріб, та і інші ніші ФОПів поскубають. Так що якщо не стали олігархом, то бажано зайняти місце покраще на ринку найманої праці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  freeze написав:Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ?
Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.

Мало кто делает тест на грипп, поэтому все болеют ОРВИ.


Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.
А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ.
freeze
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