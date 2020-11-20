justit написав:Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"
Мінімалка - 5000 грн ЄСВ 22% від мінімалки - 1100 грн (заробляє підприємець/найманий) - платить підприємець ПДФО+ВЗ 18+1,5% від мінімалки- 975 грн - платить найманий Якщо торгівля підакцизними 5% від виторгу - в мене виходить 4000 грн в місяць на працівника Якщо торгівля підакцизними то обовязково платник ПДВ - в мене виходить 3000 в місяць на працівника Це в середньому - 9000 грн в місяць на працівника Тепер додамо додаткові витрати Електроенергія - 2000 грн в місяць на працівника Оренда землі - 1000 грн в місяць ( поки що Львів дозволив не платити,але не сказав що пробачив...тобто це може бути своєрідним кредитом) Вивіз сміття - 100 грн в місяць на працівника Обслуговування касового - 100 грн в місяць на працівника...
Суми звичайно округлені(не обовязково вниз чи вверх) Але стандартна діяльність навіть коли показуєш мінімалку - тягне за собою більше 10000 грн різних платежів на особу.
Супер. Дякую. Правда Електроенергія/Оренда землі/Вивіз сміття то не податки, але все одно цікаво знати.
Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите. А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів. Та й не виробляють вони нічого.
ЛАД написав:justit Вы привели правильную табличку по налогам для ФОП 1 и 2-й групп. Для 3-й группы налог 5% от дохода. Это всё чисто ФОПовские налоги если нет наемных. + всё остальное Вам примерно описал Будивельник.
Про 3-ю группу знаю. Потому она там "вырезана" 3-я и не так просто спрятать доход может, как первые две. Будивельника уже поблагодарил отдельно.
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.
Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года. ...... Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов. ...... В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".
freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...
Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет
Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ? Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.
freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...
Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет
Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ? Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.
Мало кто делает тест на грипп, поэтому все болеют ОРВИ. Обычно грипп отправляет в нокаут на неделю минимум половину коллектива, вместе с их семьями. Личный пример с гриппом H1N1 уже приводил. Остались в строю только те, кто уже переболел этой заразой за год до этого, т. е. охват близок к 100%
И, кстати, H1N1 - хрень, прям очень пренеприятнейшая. Это не коронавирус, где большинство - бессимптомники
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 21 лис, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:...... Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Верно?
Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату.
Так оно как бы одно за другим тянет - запретили работать - не работаешь и аренду не платишь. сьезжай и освобождай место
Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса. Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место. Кроме того при досрочном разрыве договора аренды обычно теряются залоговые суммы, зачастую немалые. Есть и ещё нюансы.
P.s. Вообще-то, на практике арендодатели во время весеннего локдауна обычно шли на уступки, но не всегда достаточные при ослаблении ограничений. Есть и ещё нюансы. Потому лучше и легче решить этот вопрос централизованно сверх, хотя бы в виде минимальных ограничений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Каких заводов ? В Одессе нет никаких заводов, а заболеваемость раком не отличается от общеукраинского уровня. Поэтому с какого и чего надо добавлять )
Есть интересная статистика. Самая высокая диагностируемость рака - в высокоразвитых странах. Цифры - это на 100 тыс населения в 2016-м году. yama, обратите внимание на наличие, даже преобладание в списке экологически чистых стран:
Австралия (743,8) Новая Зеландия (542,8) Соединенные Штаты Америки (532,9) Нидерланды (477,3) Люксембург (455,4) Исландия (455,0) Норвегия (446,1) Великобритания (438,6) Ирландия (429,7) Дания (421,7)
А вот список стран с наименьшей диагностируемостью рака. Все - отсталые:
По смертности же от рака и а ТОПе, и в антиТОПЕ по понятным причинам будут только отсталые страны.
Самая распространенная причина рака в мире - возрастная. Там, где уровень медицины позволяет "доводить" людей до преклонного возраста, там рак будет зашкаливать (но при этом и с ним будут долго "вести" больного). Там же, где население не успевает доживать до массового развития онкологий, плюс есть проблемы с диагностикой, там с раком якобы полный порядок, хотя гордиться абсолютно нечем...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів. Та й не виробляють вони нічого. отже й покинуті напризволяще. Що поробиш.
Коли починалась спрощена система, то приблизно 1 ФОП платив, що утримував від 1 пенсіонера до 1 бюджетника. Зараз відносний внесок значно скромніший, виробничі витрати і на найманих працівників є чималі, якщо порівнювати з ФОПами. Якщо сфера дрібного обслуговування, то смислу в фіскалізації мало. А дрібна торгівля колись була на коні, маючи на початках разів у 10-ть більше проти бюджетників, скажімо 300 доларів проти 30. Зараз глобалізація та просування в першу чергу інтересів крупного бізнесу, що видно навіть на прикладі як карантин реалізовується, доб'є дрібний роздріб, та і інші ніші ФОПів поскубають. Так що якщо не стали олігархом, то бажано зайняти місце покраще на ринку найманої праці.
freeze написав:Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ? Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.
Мало кто делает тест на грипп, поэтому все болеют ОРВИ.
Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест. А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ.