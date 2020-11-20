Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете?
ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:23
Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете?
ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают"
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:36
Он не мелкий, но далеко и не крупный ФОП. Если не ошибаюсь, сегодня у него сравнительно небольшой продмагазин с наёмными работниками в пределах 10 человек. Локдауны его не особо касаются.
Пожалуйста, не пишите о том, чего не знаете.
Мелкие торговцы по определению "нічого не виробляють" а оказывают услуги. Но они тоже нужны для конкуренции со всякими гипермаркетами. У них нет таких расходов как у Будивельника, но и нет таких доходов. Расходы у них - единый налог, ЕСВ и плата за место. Может, есть ещё что, не знаю. При этом они кормят семью и ничего не просят и не получают от государства.
Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.
P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:45
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46
Простите, стёба не увидел.
Не всегда.
И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.
Особенно, если это делается не очень умно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46
Чтобы рассуждать, как я, нужно, как минимум, пожить лет 15 наукой ... Тогда не будете лепить всякую чушь, особенно там, где Вы не в теме.
Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Из Восточной Европы с нами корректно сравнивать Польшу в определенном смысле.
По ссылке ниже можно ознакомиться с теми плюшками, которые гос-ва ЕС приготовили для малого бизнеса, пострадавшего от влияния Ковида: налоги, льготы, гос.гарантии, компенсации, субсидии и т.д
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:48
Зеленый смайл же
[quote="5104021:ЛАД"
Не всегда.
И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.[/quote]
Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?
С своей точки зрения будут правы.
Всем угодить никак не получится.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:52
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:55
Кто не сравнивает?
Я спросил у друзей из этих стран.
И они сказали, что нет денег от государства.
О чем я тут и поведал.
Можно было просто переспросить, если не понятно.
Я б пояснил подробней.
А наукой и 15 лет махать не нужно было, к тому же в том же комменте дать понять, что не поняли написанного выше
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:01
Конечно, начнут.
Но речь не о том, чтобы всем угодить.
Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая.
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:05
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