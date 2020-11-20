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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2285228622872288>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:23

  ЛАД написав:Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.
Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место.


Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете? :)

ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают"
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:36

  justit написав:......
Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите.
А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів.
Та й не виробляють вони нічого.

отже й покинуті напризволяще.
Що поробиш.

Он не мелкий, но далеко и не крупный ФОП. Если не ошибаюсь, сегодня у него сравнительно небольшой продмагазин с наёмными работниками в пределах 10 человек. Локдауны его не особо касаются.

Пожалуйста, не пишите о том, чего не знаете.
Мелкие торговцы по определению "нічого не виробляють" а оказывают услуги. Но они тоже нужны для конкуренции со всякими гипермаркетами. У них нет таких расходов как у Будивельника, но и нет таких доходов. Расходы у них - единый налог, ЕСВ и плата за место. Может, есть ещё что, не знаю. При этом они кормят семью и ничего не просят и не получают от государства.
Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.

P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:45

  ЛАД написав:Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.

P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев.


Не будет лучше.
Будет как есть.
Глобализация и мелким места все меньше :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46

  justit написав:
  ЛАД написав:Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.
Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место.


Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете? :)

Простите, стёба не увидел.

ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают"

Не всегда.
И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.
Особенно, если это делается не очень умно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46

  justit написав:
  fler написав:Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? :shock: Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать). :?:


Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.

На минималку и в США проживешь, в подвале правда.
Не стоит делать из Запада культ.

А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15. :-)


Чтобы рассуждать, как я, нужно, как минимум, пожить лет 15 наукой ... Тогда не будете лепить всякую чушь, особенно там, где Вы не в теме.
Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Из Восточной Европы с нами корректно сравнивать Польшу в определенном смысле.
По ссылке ниже можно ознакомиться с теми плюшками, которые гос-ва ЕС приготовили для малого бизнеса, пострадавшего от влияния Ковида: налоги, льготы, гос.гарантии, компенсации, субсидии и т.д :roll:
https://www.oecd.org/coronavirus/policy ... n-d1e19542
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:48

  ЛАД написав:Простите, стёба не увидел.


Зеленый смайл же

[quote="5104021:ЛАД"
Не всегда.
И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.[/quote]

Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?
С своей точки зрения будут правы.

Всем угодить никак не получится.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:52

Знакомый заболел с семьёй.
Схема лечения по новейшему протоколу цитируюоригинал):

"Так что дельная схема:
Аскорутин - ласта /день
Активированный уголь - ласта в день
Омега 3 (рыбий жир)- 1 табл/д
Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора. Фрукты и хавчик" (с)

Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:55

  fler написав:Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают.


Кто не сравнивает?
Я спросил у друзей из этих стран.
И они сказали, что нет денег от государства.
О чем я тут и поведал.

Можно было просто переспросить, если не понятно.
Я б пояснил подробней. :)

А наукой и 15 лет махать не нужно было, к тому же в том же комменте дать понять, что не поняли написанного выше :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:01

  justit написав:.....
Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?
С своей точки зрения будут правы.

Всем угодить никак не получится.

Конечно, начнут.
Но речь не о том, чтобы всем угодить.
Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:05

  beee написав:Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора.


Был я летом в Поляне, той самой, откуда эта вода.
Возил нас местный гид по достопримечательностям.
Он же и рассказал, что тоже пил ту воду до упора.

А потом в Трускавце камни из почек выводил :?

С минералкой как-бы по осторожней нужно.
justit
 
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