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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2285228622872288> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 17:23 ЛАД написав: Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.

Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место. Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место.



Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете?



ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают" Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете?ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают" justit Повідомлень: 4864 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1510 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:36 justit написав: ......

Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите.

А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів.

Та й не виробляють вони нічого.



отже й покинуті напризволяще.

Що поробиш. ......Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите.А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів.Та й не виробляють вони нічого.отже й покинуті напризволяще.Що поробиш.

Он не мелкий, но далеко и не крупный ФОП. Если не ошибаюсь, сегодня у него сравнительно небольшой продмагазин с наёмными работниками в пределах 10 человек. Локдауны его не особо касаются.



Пожалуйста, не пишите о том, чего не знаете.

Мелкие торговцы по определению "нічого не виробляють" а оказывают услуги. Но они тоже нужны для конкуренции со всякими гипермаркетами. У них нет таких расходов как у Будивельника, но и нет таких доходов. Расходы у них - единый налог, ЕСВ и плата за место. Может, есть ещё что, не знаю. При этом они кормят семью и ничего не просят и не получают от государства.

Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.



P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев. Он не мелкий, но далеко и не крупный ФОП. Если не ошибаюсь, сегодня у него сравнительно небольшой продмагазин с наёмными работниками в пределах 10 человек. Локдауны его не особо касаются.Пожалуйста, не пишите о том, чего не знаете.Мелкиепо определению "нічого не виробляють" а оказывают услуги. Но они тоже нужны для конкуренции со всякими гипермаркетами. У них нет таких расходов как у Будивельника, но и нет таких доходов. Расходы у них - единый налог, ЕСВ и плата за место. Может, есть ещё что, не знаю. При этом они кормят семью и ничего не просят и не получают от государства.Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.P.s.Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев. ЛАД 2 Повідомлень: 17762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4599 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:45 ЛАД написав: Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.



P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев. Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.P.s.Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев.



Не будет лучше.

Будет как есть.

Глобализация и мелким места все меньше Не будет лучше.Будет как есть.Глобализация и мелким места все меньше justit Повідомлень: 4864 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1510 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46 justit написав: ЛАД написав: Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.

Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место. Понятно, что Вы очень далеки от этого вопроса.Освободить место легко, но потом можно не успеть вернуться при открытии и потерять хорошее место.



Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете? Да что ж Вы стеб-то так всерьез воспринимаете?

Простите, стёба не увидел.



ИМХО проще договориться между арендодателем и арендитором, чем просить вмешаться государство, а потом орать "нас нагибают"

Не всегда.

И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.

Особенно, если это делается не очень умно. Простите, стёба не увидел.Не всегда.И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.Особенно, если это делается не очень умно. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4599 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46 justit написав: fler написав: Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать). Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину?Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать).



Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.



На минималку и в США проживешь, в подвале правда.

Не стоит делать из Запада культ.



А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15. Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.На минималку и в США проживешь, в подвале правда.Не стоит делать из Запада культ.А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15.



Чтобы рассуждать, как я, нужно, как минимум, пожить лет 15 наукой ... Тогда не будете лепить всякую чушь, особенно там, где Вы не в теме.

Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Из Восточной Европы с нами корректно сравнивать Польшу в определенном смысле.

По ссылке ниже можно ознакомиться с теми плюшками, которые гос-ва ЕС приготовили для малого бизнеса, пострадавшего от влияния Ковида: налоги, льготы, гос.гарантии, компенсации, субсидии и т.д

https://www.oecd.org/coronavirus/policy ... n-d1e19542 Чтобы рассуждать, как я, нужно, как минимум, пожить лет 15 наукой ... Тогда не будете лепить всякую чушь, особенно там, где Вы не в теме.Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Из Восточной Европы с нами корректно сравнивать Польшу в определенном смысле.По ссылке ниже можно ознакомиться с теми плюшками, которые гос-ва ЕС приготовили для малого бизнеса, пострадавшего от влияния Ковида: налоги, льготы, гос.гарантии, компенсации, субсидии и т.д fler

Повідомлень: 1506 З нами з: 07.08.09 Подякував: 421 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:48 ЛАД написав: Простите, стёба не увидел. Простите, стёба не увидел.



Зеленый смайл же



[quote="5104021:ЛАД"

Не всегда.

И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.[/quote]



Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?

С своей точки зрения будут правы.



Всем угодить никак не получится. Зеленый смайл же[quote="5104021:ЛАД"Не всегда.И кричат, когда государство вмешивается и запрещает работать. Или ограничивает работу.[/quote]Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?С своей точки зрения будут правы.Всем угодить никак не получится. justit Повідомлень: 4864 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1510 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:52

Схема лечения по новейшему протоколу цитируюоригинал):



"Так что дельная схема:

Аскорутин - ласта /день

Активированный уголь - ласта в день

Омега 3 (рыбий жир)- 1 табл/д

Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора. Фрукты и хавчик" (с)



Знакомый заболел с семьёй.Схема лечения по новейшему протоколу цитируюоригинал):"Так что дельная схема:Аскорутин - ласта /деньАктивированный уголь - ласта в деньОмега 3 (рыбий жир)- 1 табл/дВода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора. Фрукты и хавчик" (с) beee Повідомлень: 120 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 17:55 fler написав: Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают.



Кто не сравнивает?

Я спросил у друзей из этих стран.

И они сказали, что нет денег от государства.

О чем я тут и поведал.



Можно было просто переспросить, если не понятно.

Я б пояснил подробней.



А наукой и 15 лет махать не нужно было, к тому же в том же комменте дать понять, что не поняли написанного выше Кто не сравнивает?Я спросил у друзей из этих стран.И они сказали, что нет денег от государства.О чем я тут и поведал.Можно было просто переспросить, если не понятно.Я б пояснил подробней.А наукой и 15 лет махать не нужно было, к тому же в том же комменте дать понять, что не поняли написанного выше justit Повідомлень: 4864 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1510 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 18:01 justit написав: .....

Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?

С своей точки зрения будут правы.



Всем угодить никак не получится. .....Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать?С своей точки зрения будут правы.Всем угодить никак не получится.

Конечно, начнут.

Но речь не о том, чтобы всем угодить.

Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая. Конечно, начнут.Но речь не о том, чтобы всем угодить.Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая. ЛАД 2 Повідомлень: 17762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4599 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 18:05 beee написав: Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора. Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора.



Был я летом в Поляне, той самой, откуда эта вода.

Возил нас местный гид по достопримечательностям.

Он же и рассказал, что тоже пил ту воду до упора.



А потом в Трускавце камни из почек выводил



С минералкой как-бы по осторожней нужно. Был я летом в Поляне, той самой, откуда эта вода.Возил нас местный гид по достопримечательностям.Он же и рассказал, что тоже пил ту воду до упора.А потом в Трускавце камни из почек выводилС минералкой как-бы по осторожней нужно. justit Повідомлень: 4864 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1510 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2285228622872288> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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