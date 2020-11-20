justit написав:...... Є правда "але". Ви ж не дрібний ФОП, і Ви не скіглите. А от дрібні, що на базарі шмотками торгують - постійно незадоволені, хоча 100% що нема в них Ваших розходів. Та й не виробляють вони нічого.
отже й покинуті напризволяще. Що поробиш.
Он не мелкий, но далеко и не крупный ФОП. Если не ошибаюсь, сегодня у него сравнительно небольшой продмагазин с наёмными работниками в пределах 10 человек. Локдауны его не особо касаются.
Пожалуйста, не пишите о том, чего не знаете. Мелкие торговцы по определению "нічого не виробляють" а оказывают услуги. Но они тоже нужны для конкуренции со всякими гипермаркетами. У них нет таких расходов как у Будивельника, но и нет таких доходов. Расходы у них - единый налог, ЕСВ и плата за место. Может, есть ещё что, не знаю. При этом они кормят семью и ничего не просят и не получают от государства. Лучше будет, если они потеряют доходы и станут безработными? Избытка рабочих мест, тем более производственных, у нас вроде нет.
P.s. Ой+ Вам тоже написал о "радостях" мелких торговцев.
fler написав:Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать).
Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.
На минималку и в США проживешь, в подвале правда. Не стоит делать из Запада культ.
А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15.
Чтобы рассуждать, как я, нужно, как минимум, пожить лет 15 наукой ... Тогда не будете лепить всякую чушь, особенно там, где Вы не в теме. Страны, которые Вы назвали, с Украиной не сравнивают. Из Восточной Европы с нами корректно сравнивать Польшу в определенном смысле. По ссылке ниже можно ознакомиться с теми плюшками, которые гос-ва ЕС приготовили для малого бизнеса, пострадавшего от влияния Ковида: налоги, льготы, гос.гарантии, компенсации, субсидии и т.д https://www.oecd.org/coronavirus/policy ... n-d1e19542
justit написав:..... Арендодатели не начнут возмущаться, что мол государство не дает им заработать, заставляя арендную плату не взымать? С своей точки зрения будут правы.
Всем угодить никак не получится.
Конечно, начнут. Но речь не о том, чтобы всем угодить. Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая.