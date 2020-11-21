А понимать некому.
Как и деньги неоткуда взять.
Такова жизнь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:06
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:28
Как-то мутно господин Степанов излагает.
Так 30 тысяч новых случаев или 30 тысяч госпитализаций?
Если второе, то у него совсем уж фантастические прогнозы эпидобстановки.
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:54
Если эти "схемы лечения" пишут семейные врачи, то им нужно идти в техникум на слесарей двойки получать.
Аскорутин, блин))
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:00
Степанов - еще тот Буратино.
Министр на голубом глазу заявил, что сейчас в Украине есть 12000 свободных мест с кислородом. Где он их нашел - тайна, покрытая мраком.
Интересно, как может получиться 30 тыс ковидных в сутки, если семейники, согласно последнему приказу Минздрава, отправляют на ПЦР только в самых стремных случаях. При таких раскладах клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 лис, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:35
Просто грип як казав дональд
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике] до 50—100 млн человек[3][4] или 0,9—5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3—20 %.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:35
Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Поясніть мені
1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів
2 В нас приблизно 400 000 ліжок
3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)
4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід
І ще багато подібних запитань
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:38
Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:40
Чего не сделаешь, чтобы удержаться в кресле. И сам быстренько переболеешь, и места найдешь там, где их нет, и кислород подключишь, и статистику нарисуешь...
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:43
У Львові та області приблизно 100 авто швидких
За 300 днів цього року короновірусом захворіло 40 000 осіб(Львів та область) + госпіталізовано 4000 осіб(не впевнений що точно ,але плюс/мінус так є)
Таким чином ,навіть сьогодні ,коли захворюваність у Львові та області +500 в добу - це приблизно дорівнює +50 викликів швидкої....
Хтось ризикне заявити що це надкритично?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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