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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2286228722882289>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:06

  ЛАД написав:Просто надо понимать, что вмешиваясь бизнес затрагивает интересы всей цепочки и не возлагать все тяготы на последнее звено, ничем его не поддерживая.


А понимать некому.
Как и деньги неоткуда взять.
Такова жизнь :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:28

Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".
......
"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.

https://news.rbc.ua/rus/society/minzdrav-potrebuet-zhestkiy-karantin-30-tysyachah-1605903956.html
Как-то мутно господин Степанов излагает.
Так 30 тысяч новых случаев или 30 тысяч госпитализаций?
Если второе, то у него совсем уж фантастические прогнозы эпидобстановки. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:54

  justit написав:
  beee написав:Вода минеральная Поляна Квасова 8 - до упора.


Был я летом в Поляне, той самой, откуда эта вода.
Возил нас местный гид по достопримечательностям.
Он же и рассказал, что тоже пил ту воду до упора.

А потом в Трускавце камни из почек выводил :?

С минералкой как-бы по осторожней нужно.


Если эти "схемы лечения" пишут семейные врачи, то им нужно идти в техникум на слесарей двойки получать.
Аскорутин, блин))
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:00

  ЛАД написав:
Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".
......
"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.

https://news.rbc.ua/rus/society/minzdrav-potrebuet-zhestkiy-karantin-30-tysyachah-1605903956.html
Как-то мутно господин Степанов излагает.
Так 30 тысяч новых случаев или 30 тысяч госпитализаций?
Если второе, то у него совсем уж фантастические прогнозы эпидобстановки. :)

Степанов - еще тот Буратино.
Министр на голубом глазу заявил, что сейчас в Украине есть 12000 свободных мест с кислородом. Где он их нашел - тайна, покрытая мраком.
Интересно, как может получиться 30 тыс ковидных в сутки, если семейники, согласно последнему приказу Минздрава, отправляют на ПЦР только в самых стремных случаях. При таких раскладах клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 лис, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:35

Просто грип як казав дональд
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике] до 50—100 млн человек[3][4] или 0,9—5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3—20 %.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:35

Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені
1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів
2 В нас приблизно 400 000 ліжок
3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)
4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід

І ще багато подібних запитань
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:38

  fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.


Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:40

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Если второе, то у него совсем уж фантастические прогнозы эпидобстановки. :)

Степанов - еще тот Буратино.
Министр на голубом глазу заявил, что сейчас в Украине есть 12000 свободных мест с кислородом. Где он их нашел - тайна, покрытая мраком.


Чего не сделаешь, чтобы удержаться в кресле. И сам быстренько переболеешь, и места найдешь там, где их нет, и кислород подключишь, и статистику нарисуешь... :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:43

У Львові та області приблизно 100 авто швидких
За 300 днів цього року короновірусом захворіло 40 000 осіб(Львів та область) + госпіталізовано 4000 осіб(не впевнений що точно ,але плюс/мінус так є)
Таким чином ,навіть сьогодні ,коли захворюваність у Львові та області +500 в добу - це приблизно дорівнює +50 викликів швидкої....
Хтось ризикне заявити що це надкритично?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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