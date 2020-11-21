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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2286228722882289

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Во сне - в фазе быстрого сна - у человека часто резко падает уровень сатурации крови. Потому многие больные с Covid19 умирают именно по ночам. https://www.mk.ru/science/2020/11/21/ro ... ochyu.html
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:50

  budivelnik написав:
  antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені
1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів
2 В нас приблизно 400 000 ліжок
3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)
4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід

І ще багато подібних запитань

1. Решили вроде как строить три больших временных центра. В Краматорске, под Киевом и по моему на Львівщині.
- правда я не представляю с персоналом - военные наверно.
2. Принято решение использовать под ковидные центры санатории.
здесь проще - есть структура, есть какой то персонал, но нет оборудования.


Т,Е на сегодня в Украине ещё нет производства серийного качественного мед оборудования для ковидных больных - это аппараты для искусственного дыхания, медицинский кислород,.... "таблетки". Финансирования, замкнутой системы канализации, поставок продуктов,...вплоть до крематориев.
- именно на эти проблемы и недостатки срабатывает реакция "страусов"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 21 лис, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:51

  freeze написав:Во сне - в фазе быстрого сна - у человека часто резко падает уровень сатурации крови. Потому многие больные с Covid19 умирают именно по ночам. https://www.mk.ru/science/2020/11/21/ro ... ochyu.html

Лучше думать, как умереть на молодой женщине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:07

  budivelnik написав:
  antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені
1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів
2 В нас приблизно 400 000 ліжок
3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)
4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід

І ще багато подібних запитань

На одного пациента с ковид 10 врачей со специализацией проктолог, гинеколог, окулист, стоматолог, отоларинголог, психиатр, терапевт, хирург ... Я правильно понял систему подсчета ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:12

  ЛАД написав:
Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".
......
"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.

https://news.rbc.ua/rus/society/minzdrav-potrebuet-zhestkiy-karantin-30-tysyachah-1605903956.html
Как-то мутно господин Степанов излагает.
Так 30 тысяч новых случаев или 30 тысяч госпитализаций?
Если второе, то у него совсем уж фантастические прогнозы эпидобстановки. :)

Казлина.Судить его будут когда то.Съезжает потихоньку.9500-15000-20000-30000.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:13

  tumos написав:
  budivelnik написав:
  antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені
1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів
2 В нас приблизно 400 000 ліжок
3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)
4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід

І ще багато подібних запитань

На одного пациента с ковид 10 врачей со специализацией проктолог, гинеколог, окулист, стоматолог, отоларинголог, психиатр, терапевт, хирург ... Я правильно понял систему подсчета ?

Увидел подсвеченное и прослезился.
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antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Во сне - в фазе быстрого сна - у человека часто резко падает уровень сатурации крови. Потому многие больные с Covid19 умирают именно по ночам. https://www.mk.ru/science/2020/11/21/ro ... ochyu.html

Лучше думать, как умереть на молодой женщине.


Фаза быстрого сна это и есть фаза сновидений. Возможно и такой сон последний, тогда можно сказать известной фразой - красиво ушел (с)
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:22

  budivelnik написав:У Львові та області приблизно 100 авто швидких
За 300 днів цього року короновірусом захворіло 40 000 осіб(Львів та область) + госпіталізовано 4000 осіб(не впевнений що точно ,але плюс/мінус так є)
Таким чином ,навіть сьогодні ,коли захворюваність у Львові та області +500 в добу - це приблизно дорівнює +50 викликів швидкої....
Хтось ризикне заявити що це надкритично?


Эти 100 авто работают исключительно по ковидникам ?
Из личного опыта. Ожидание минут 15-20 до приезда. Минут 10 нахождение врача в доме. Минут 15 через пробки с мигалкой до центра где делают бесплатное КТ. Минут 10 ожидания пациентом в очереди пока сделают КТ. Минут 20 ожидания пока сделают описание снимка. Минут 5 доставка до больницы. Часа 1.5 ожидания в очереди среди других скорых пока больного не запустят в приемное отделение. Отъезд на следующий вызов.
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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