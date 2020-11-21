antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені 1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів 2 В нас приблизно 400 000 ліжок 3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30) 4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід
І ще багато подібних запитань
1. Решили вроде как строить три больших временных центра. В Краматорске, под Киевом и по моему на Львівщині. - правда я не представляю с персоналом - военные наверно. 2. Принято решение использовать под ковидные центры санатории. здесь проще - есть структура, есть какой то персонал, но нет оборудования.
Т,Е на сегодня в Украине ещё нет производства серийного качественного мед оборудования для ковидных больных - это аппараты для искусственного дыхания, медицинский кислород,.... "таблетки". Финансирования, замкнутой системы канализации, поставок продуктов,...вплоть до крематориев. - именно на эти проблемы и недостатки срабатывает реакция "страусов"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 21 лис, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені 1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів 2 В нас приблизно 400 000 ліжок 3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30) 4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід
І ще багато подібних запитань
На одного пациента с ковид 10 врачей со специализацией проктолог, гинеколог, окулист, стоматолог, отоларинголог, психиатр, терапевт, хирург ... Я правильно понял систему подсчета ?
Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер". ...... "Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.
antey1969 написав:клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Поясніть мені 1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів 2 В нас приблизно 400 000 ліжок 3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30) 4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід
І ще багато подібних запитань
На одного пациента с ковид 10 врачей со специализацией проктолог, гинеколог, окулист, стоматолог, отоларинголог, психиатр, терапевт, хирург ... Я правильно понял систему подсчета ?
budivelnik написав:У Львові та області приблизно 100 авто швидких За 300 днів цього року короновірусом захворіло 40 000 осіб(Львів та область) + госпіталізовано 4000 осіб(не впевнений що точно ,але плюс/мінус так є) Таким чином ,навіть сьогодні ,коли захворюваність у Львові та області +500 в добу - це приблизно дорівнює +50 викликів швидкої.... Хтось ризикне заявити що це надкритично?
Эти 100 авто работают исключительно по ковидникам ? Из личного опыта. Ожидание минут 15-20 до приезда. Минут 10 нахождение врача в доме. Минут 15 через пробки с мигалкой до центра где делают бесплатное КТ. Минут 10 ожидания пациентом в очереди пока сделают КТ. Минут 10 на само КТ. Минут 20 ожидания пока сделают описание снимка. Минут 5 доставка до больницы. Часа 1.5 ожидания в очереди среди других скорых пока больного не запустят в приемное отделение. Отъезд на следующий вызов.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 21 лис, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Поясніть мені 1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів 2 В нас приблизно 400 000 ліжок 3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30) 4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід
І ще багато подібних запитань
На одного пациента с ковид 10 врачей со специализацией проктолог, гинеколог, окулист, стоматолог, отоларинголог, психиатр, терапевт, хирург ... Я правильно понял систему подсчета ?
Увидел подсвеченное и прослезился.
А одне хамло обовязково влізе туди де нічого не розуміє..але має думку. А по суті 1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів 2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?