Додано: Суб 21 лис, 2020 19:50

budivelnik написав: antey1969 написав: клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет. клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет. Поясніть мені

1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів

2 В нас приблизно 400 000 ліжок

3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)

4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковід



І ще багато подібних запитань Поясніть мені1 В нас приблизно 400 000 осіб працює в МОЗ з яких 200 000 лікарів2 В нас приблизно 400 000 ліжок3 Як може впасти система при 30 000 захворювань в добу , з яких тільки 3000 буде госпіталізовано на приблизно 10-15 днів в середньому(хтось на 5 хтось на 30)4 Чому всюди читаємо про медсестер яких 1 на 40 пацієнтів, якщо сьогодні лікарів 10 на 1 пацієнта з ковідІ ще багато подібних запитань

1. Решили вроде как строить три больших временных центра. В Краматорске, под Киевом и по моему на Львівщині.- правда я не представляю с персоналом - военные наверно.2. Принято решение использовать под ковидные центры санатории.здесь проще - есть структура, есть какой то персонал, но нет оборудования.Т,Е на сегодня в Украине ещё нет производства серийного качественного мед оборудования для ковидных больных - это аппараты для искусственного дыхания, медицинский кислород,.... "таблетки". Финансирования, замкнутой системы канализации, поставок продуктов,...вплоть до крематориев.- именно на эти проблемы и недостатки срабатывает реакция "страусов"