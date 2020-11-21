budivelnik написав:У Львові та області приблизно 100 авто швидких За 300 днів цього року короновірусом захворіло 40 000 осіб(Львів та область) + госпіталізовано 4000 осіб(не впевнений що точно ,але плюс/мінус так є) Таким чином ,навіть сьогодні ,коли захворюваність у Львові та області +500 в добу - це приблизно дорівнює +50 викликів швидкої.... Хтось ризикне заявити що це надкритично?
Эти 100 авто работают исключительно по ковидникам ? Из личного опыта. Ожидание минут 15-20 до приезда. Минут 10 нахождение врача в доме. Минут 15 через пробки с мигалкой до центра где делают бесплатное КТ. Минут 10 ожидания пациентом в очереди пока сделают КТ. Минут 20 ожидания пока сделают описание снимка. Минут 5 доставка до больницы. Часа 1.5 ожидания в очереди среди других скорых пока больного не запустят в приемное отделение. Отъезд на следующий вызов.
Ви не зрозуміли 1 Вже 10 років як кожен головний лікар Львівської області розповідає що йому не вистарчає 40 машин 2 В минулому році був Грип,який також потребував послуг швидких В цьому році таке явище як грип на швидків-відсутнє То що помінялось в порівнянні з минулим роком?
budivelnik написав:А одне хамло обовязково влізе туди де нічого не розуміє..але має думку. А по суті 1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів 2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?
Тут твоя simple-stupid математика не работает. Ни врачи, ни койки и до ковида не пустовали. Максимум, чего нет в таком же объеме с приходом ковида, как было, так это других ОРВИ за счет частично-масочного режима. Всех остальных больных нужно лечить так же активно, как и до ковида.
При этом количество медперсонала перманентно сокращается в 5-6 быстрее, чем количество людей в стране. Плюс дополнительная нагрузка за счет ковида. Плюс временно-безработных заробчан из Европы вернулось от 0,5 до 1 млн человек...
Все страны с адекватной властью увеличивали количество коек и штата у себя, мы же - просто перераспределили койки, а штат не смогли даже удержать.
budivelnik написав:Ви не зрозуміли 1 Вже 10 років як кожен головний лікар Львівської області розповідає що йому не вистарчає 40 машин 2 В минулому році був Грип,який також потребував послуг швидких В цьому році таке явище як грип на швидків-відсутнє То що помінялось в порівнянні з минулим роком?
Никогда не сталкивался с вызовом скорой по гриппу и дальнейшей госпитализацией. А как скорая по телефону определяет какой диагноз - ковид или грипп, чтобы затем отказать в направлении машины ? Пусть скорую выслали, при гриппе наверное также может быть воспаление легких при температуре под 40. Отказывают в госпитализации ?
zРадио написав:Тут твоя simple-stupid математика не работает.
Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри.... На тобі дві цифри Кількість лікарніяних ліжок - 400 000 Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000 При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року) ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днів або +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично? То хто з нас тупий?
justit написав:Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.
Вы тогда в разговоре пользуйтесь правильной терминологией, а то у вас перепутанная каша в голове - ФОП, группа богатых людей. Те кому принадлежат торговые центры не являются ФОПами вопреки вашему утверждению. Чтобы сдавать помещение на первом этаже дома, тоже не обязательно быть ФОпом.
Моя компания арендует офис в бизнес-центре, аренду платим ФОПу.Не знаю,он владелец всего БЦ или имено нашего офиса. В апреле-мае,он согласился на 50% оплаты,сейчас платим полную.
budivelnik написав:Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри.... На тобі дві цифри Кількість лікарніяних ліжок - 400 000 Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000 При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року) ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днів або +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично? То хто з нас тупий?
Так ти й просторікуєшь цифрами як останній дaун з ознаками дебілізму В минулому році епідемії грипу не булу. Певно, через теплу зиму. А порівнювати із позаминулими недоречно - ресурси медсистеми були іншиму. На додаток, грип потребує госпіталізації в значно меншій кількості випадків, ніж ковід. Проти нього є і вакцини, і специфічне амбулаторне лікування (озельтамівір)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А по суті 1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів 2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?
Не готов обсуждать взаимозаменяемость врачей. Однако понятно, что привлечение проктолога к лечению ковидников не даст возможности обслуживать больных с геморроем. Тоже самое и по другим узким специализациям. Знаю про врачей кардиологов (и это еще весьма хороший вариант для ковидников) привлеченных на борьбу с ковидом. Удар пришелся на больных с заболеванием сердца. У них проблемы с койками и врачами.
budivelnik написав:А по суті 1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів 2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?
Не готов обсуждать взаимозаменяемость врачей. Однако понятно, что привлечение проктолога к лечению ковидников не даст возможности обслуживать больных с геморроем. Тоже самое и по другим узким специализациям. Знаю про врачей кардиологов (и это еще весьма хороший вариант для ковидников) привлеченных на борьбу с ковидом. Удар пришелся на больных с заболеванием сердца. У них проблемы с койками и врачами.
Ще раз пояснюю 1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів... 2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того? 3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?