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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2288228922902291

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:06

Сегодня день богатый на корону у моих знакомых.

Лучшая подруга жены призналась, что неделю абсолютно не чувствует запахи и вкус, единственный симптом слабость.
Хозяйка детского садика, где работает моя жена, с дочкой заболели короной, ПЦР положительный, запахи чувствует, но уже неделю оказывается лежит с сильной слабостью и какими-то безумными скачками температуры от 35 до 40. Женщина молодая относительно, лет 45, но полная.
Третий знакомый, моряк, 56 лет, пришёл с рейса, сразу в загулы и бары, поймал корону почти сразу, почувствовал себя плохо, через пару дней одышка, госпитализировали в частную клинику Одрекс, 500 баксов в сутки, но на третий день в клинике совсем поплохело, перевели в реанимацию на кислород на повышенную плату. Не зря в рейсе денюжку заработал получается.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:11

  budivelnik написав:А що у нас хворий собі ставить діагноз?
Хворий(родина) звонить по телефону швидкої і заявляє про підвищену температуру...якщо 39,5+ - швидка змушена виїзжати...

При общении с оператором больной называет признаки болезни. Оператор принимает дальнейшее решение. По поводу температуры я могу только ориентироваться на СМИ.
Вот здесь не приедут.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/sup ... 12202.html
Здесь приедет при определенных условиях
https://impuls24.com.ua/pri-kakoj-tempe ... t-skoruyu/
Так какие проблемы с гриппом ? Приехала скорая при высокой температуре, отказываются госпитализировать при наличии пневмонии ?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:21

  budivelnik написав:
  tumos написав:
  budivelnik написав:А по суті
1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів
2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?

Не готов обсуждать взаимозаменяемость врачей. Однако понятно, что привлечение проктолога к лечению ковидников не даст возможности обслуживать больных с геморроем. Тоже самое и по другим узким специализациям. Знаю про врачей кардиологов (и это еще весьма хороший вариант для ковидников) привлеченных на борьбу с ковидом. Удар пришелся на больных с заболеванием сердца. У них проблемы с койками и врачами.
Ще раз пояснюю
1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?
3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?

Опять двойка за "домашку":
https://news.liga.net/health/news/skolk ... -minzdrava
-- тысяч 160 осталось. При этом считают с "частниками" -- которые к Короне и на пушечный выстрел не подойдут.
При этом, сюрприз, они еще и короной болеют:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/tendent ... 13821.html

вопрос "может ли стоматолог, например, лечить корону" уже поднимали.

Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Приехала скорая при высокой температуре, отказываются госпитализировать при наличии пневмонии ?
Я не обговорюю грип чи протокол приїзду швидкої...
Я пояснюю дві речі
Кількість швидких і лікарняних ліжок настільки велика, що додаткове навантаження в +3-10% - для цієї кількості повинно бути непомітним.
До речі
Що вводили локдаун в березні при 10 госпіталізація в день від ковіду по Україні і були страшилки про натовпи мерців на вулицях , що зараз при 1700 госпіталізацій - самі страшилки не помінялись...
Ви розумієте , що тільки тоді , коли для системи все одно 10 чи 1700 - страшилки не зміняться
У всіх інших випадках-щось би кардинально змінилось
А раз не змінилось - вас( я маю на увазі ковідістериків) як останніх лохів шугають і як на полюванні женуть на червоні прапорці...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:28

  budivelnik написав:Ще раз пояснюю
1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?
3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?


А что ковидника можно поместить в урологическую палату ? Или должна быть проведена логистика по стране по инфекционным койкам для этого заболевания перед тем как оперировать значением 400000 ? Причем со спецификой обеспечения места кислородом. Правильно ли я понял, что 220000 работают на 50% своей производительности и их желательно в перспективе сократить ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:29

Це інфа не від мене , це Істебрін , він же ZZZZ
Зображення
1 Летальність напряму звязана з хворобами
2 Як бачите на протязі 5-років місячні кількості відрізняються одна від одної набагато більше ніж 3%
3 До 9 місяця, взагалі в цьому році найнижча летальність
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:31

  tumos написав:
  budivelnik написав:Ще раз пояснюю
1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?
3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?
А что ковидника можно поместить в урологическую палату ? Или должна быть проведена логистика по стране по инфекционным койкам для этого заболевания перед тем как оперировать значением 400000 ? Причем со спецификой обеспечения места кислородом.
А Ви вважаєте що у нас урологічні палати у Львівській області, а інфекційні в Київській?
Чи все таки в кожному місці є якийсь відсоток інфекційних
+ Смертність від пневмонії у нас завжди була високою , а я вже приводив таблички , що смертність від ковіду зменшує смертність від пневмонії
  tumos написав:Правильно ли я понял, что 220000 работают на 50% своей производительности и их желательно в перспективе сократить ?
Неправильно
Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці.
Правильно це те що я написав
Якщо система має 400 000 ліжок і 220 000 лікарів, то в тих 9 місяців ,коли вона була недозавантажена по загальній летальності на 10% - вона спокійно може працювати при +3% по новій хворобі
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 лис, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цифры-вещь упрямая
Если сникнет парус -
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:52

  budivelnik написав:А Ви вважаєте що у нас урологічні палати у Львівській області, а інфекційні в Київській?
Чи все таки в кожному місці є якийсь відсоток інфекційних

Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці. )
Логистика по всей стране означает, что в каждом городе, райцентре необходимо выделить изолированные и обеспеченные всем необходимым койко-места для инфекционных больных. Вполне вероятно что из 4000000 можно найти всего несколько тысяч дополнительных койко-мест, которые удовлетворяют необходимым требованиям.

  budivelnik написав:Неправильно
Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці.
Правильно це те що я написав
Якщо система має 400 000 ліжок і 220 000 лікарів, то в тих 9 місяців ,коли вона була недозавантажена по загальній летальності на 10% - вона спокійно може працювати при +3% по новій хворобі


Хотелось бы, чтобы Вы перед тем как накидовать врачам еще 7% производительности труда, а вот теперь вижу значение изменилось до 3%, озвучили с какой производительностью они работали до ковида. 90% или 100% или 125% ? Я вот знаю врачей в травматологии в больнице. Работают с полной отдачей. Я не знаю как им накинуть еще 3-7%. Если у них хирурга забрать к ковиднику даже не знаю, что может натворить уставший оставшийся врач при операции.
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