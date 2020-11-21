Лучшая подруга жены призналась, что неделю абсолютно не чувствует запахи и вкус, единственный симптом слабость. Хозяйка детского садика, где работает моя жена, с дочкой заболели короной, ПЦР положительный, запахи чувствует, но уже неделю оказывается лежит с сильной слабостью и какими-то безумными скачками температуры от 35 до 40. Женщина молодая относительно, лет 45, но полная. Третий знакомый, моряк, 56 лет, пришёл с рейса, сразу в загулы и бары, поймал корону почти сразу, почувствовал себя плохо, через пару дней одышка, госпитализировали в частную клинику Одрекс, 500 баксов в сутки, но на третий день в клинике совсем поплохело, перевели в реанимацию на кислород на повышенную плату. Не зря в рейсе денюжку заработал получается.
budivelnik написав:А по суті 1 Від того що локдаун збільшиться кількість інфекціоністів 2 А проктолог не проходив курс де йому пояснювали як лікувати грип?
Не готов обсуждать взаимозаменяемость врачей. Однако понятно, что привлечение проктолога к лечению ковидников не даст возможности обслуживать больных с геморроем. Тоже самое и по другим узким специализациям. Знаю про врачей кардиологов (и это еще весьма хороший вариант для ковидников) привлеченных на борьбу с ковидом. Удар пришелся на больных с заболеванием сердца. У них проблемы с койками и врачами.
Ще раз пояснюю 1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів... 2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того? 3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?
tumos написав:Приехала скорая при высокой температуре, отказываются госпитализировать при наличии пневмонии ?
Я не обговорюю грип чи протокол приїзду швидкої... Я пояснюю дві речі Кількість швидких і лікарняних ліжок настільки велика, що додаткове навантаження в +3-10% - для цієї кількості повинно бути непомітним. До речі Що вводили локдаун в березні при 10 госпіталізація в день від ковіду по Україні і були страшилки про натовпи мерців на вулицях , що зараз при 1700 госпіталізацій - самі страшилки не помінялись... Ви розумієте , що тільки тоді , коли для системи все одно 10 чи 1700 - страшилки не зміняться У всіх інших випадках-щось би кардинально змінилось А раз не змінилось - вас( я маю на увазі ковідістериків) як останніх лохів шугають і як на полюванні женуть на червоні прапорці...
_hunter написав:Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50% А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?
budivelnik написав:Ще раз пояснюю 1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів... 2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того? 3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?
А что ковидника можно поместить в урологическую палату ? Или должна быть проведена логистика по стране по инфекционным койкам для этого заболевания перед тем как оперировать значением 400000 ? Причем со спецификой обеспечения места кислородом. Правильно ли я понял, что 220000 работают на 50% своей производительности и их желательно в перспективе сократить ?
Це інфа не від мене , це Істебрін , він же ZZZZ 1 Летальність напряму звязана з хворобами 2 Як бачите на протязі 5-років місячні кількості відрізняються одна від одної набагато більше ніж 3% 3 До 9 місяця, взагалі в цьому році найнижча летальність
budivelnik написав:Ще раз пояснюю 1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів... 2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того? 3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?
А что ковидника можно поместить в урологическую палату ? Или должна быть проведена логистика по стране по инфекционным койкам для этого заболевания перед тем как оперировать значением 400000 ? Причем со спецификой обеспечения места кислородом.
А Ви вважаєте що у нас урологічні палати у Львівській області, а інфекційні в Київській? Чи все таки в кожному місці є якийсь відсоток інфекційних + Смертність від пневмонії у нас завжди була високою , а я вже приводив таблички , що смертність від ковіду зменшує смертність від пневмонії
tumos написав:Правильно ли я понял, что 220000 работают на 50% своей производительности и их желательно в перспективе сократить ?
Неправильно Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці. Правильно це те що я написав Якщо система має 400 000 ліжок і 220 000 лікарів, то в тих 9 місяців ,коли вона була недозавантажена по загальній летальності на 10% - вона спокійно може працювати при +3% по новій хворобі
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 лис, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А Ви вважаєте що у нас урологічні палати у Львівській області, а інфекційні в Київській? Чи все таки в кожному місці є якийсь відсоток інфекційних
Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці. ) Логистика по всей стране означает, что в каждом городе, райцентре необходимо выделить изолированные и обеспеченные всем необходимым койко-места для инфекционных больных. Вполне вероятно что из 4000000 можно найти всего несколько тысяч дополнительных койко-мест, которые удовлетворяют необходимым требованиям.
budivelnik написав:Неправильно Чогось ви хочете створити конфлікт на пустому місці. Правильно це те що я написав Якщо система має 400 000 ліжок і 220 000 лікарів, то в тих 9 місяців ,коли вона була недозавантажена по загальній летальності на 10% - вона спокійно може працювати при +3% по новій хворобі
Хотелось бы, чтобы Вы перед тем как накидовать врачам еще 7% производительности труда, а вот теперь вижу значение изменилось до 3%, озвучили с какой производительностью они работали до ковида. 90% или 100% или 125% ? Я вот знаю врачей в травматологии в больнице. Работают с полной отдачей. Я не знаю как им накинуть еще 3-7%. Если у них хирурга забрать к ковиднику даже не знаю, что может натворить уставший оставшийся врач при операции.