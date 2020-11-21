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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2290229122922293>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:02

  tumos написав:Никогда не сталкивался с вызовом скорой по гриппу и дальнейшей госпитализацией.

Раньше было приехали димедрола с анальгином влили, и на завтра в амбулаторию или стационар.
Сейчас сложнее все ковидники... - дома.
Принесли в больничку - дали подышать часа три, и домой.
Через сутки похоронили...
Чорнобилець...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:11

  tumos написав:Хотелось бы, чтобы Вы перед тем как накидовать врачам еще 7% производительности труда, а вот теперь вижу значение изменилось до 3%, озвучили с какой производительностью они работали до ковида. 90% или 100% или 125% ? Я вот знаю врачей в травматологии в больнице. Работают с полной отдачей. Я не знаю как им накинуть еще 3-7%. Если у них хирурга забрать к ковиднику даже не знаю, что может натворить уставший оставшийся врач при операции.

Батенька, в большой семье не без ур** - поверьте, на приёме(в старые времена) в Донецкой травматологии, при чём в присутствии вместо секретарши - медсестры этакого двух метрового санитара - "звёзды писались".
И наоборот буквально в этот же самый момент через кабинет другие, но попроще - жизни спасали.

За деньги совесть часто не купишь, но продать - лёгко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:26

  Kudrjavuy написав:Батенька, в большой семье не без ур** - поверьте, на приёме(в старые времена) в Донецкой травматологии, при чём в присутствии вместо секретарши - медсестры этакого двух метрового санитара - "звёзды писались".

Не понял ?
  Kudrjavuy написав:За деньги совесть часто не купишь, но продать - лёгко.

Согласен.

Предчувствие мне подсказывает об еще одном назревающем направлении - порядочность врачей, их заработках, отказе делать операции без денежного обеспечения этой операции. Это можно еще одну ветку открывать. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Слова
  budivelnik написав:У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...

и дела
Зображення
https://u.to/OAhLGg

Для слабовидящих (по Львовской области):
Обеспеченность оборудованием - 85,82
Обеспеченность СИС - 53,1%
Обеспеченность персоналом - 78,75%

Доступность койкомест:
- 1702 доступность в целом коек
- 388 доступность инфекционных коек
- 84 - доступность коек в реанимации
- 1307 - занято в целом коек

Можно еще дополнительно посмотреть "Потреби лікарень" по той же Львовской области (в целом и по каждой из больниц, которые "работают" с Ковид-19).
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:46

  freeze написав:
yama написав: А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно


Ещё ни одного случая гриппа в этом сезоне в Украине не зафиксировано.
И когда будет ещё вопрос, меры по коронавирусу сильно ударили по гриппу, так как грипп очевидно менее заразен плюс выделяющего в воздух вирусы гриппа сразу видно за счёт кашля и болезненного вида в отличие от тихушника-коронавирусника, который когда доходит до надрывного кашля уже почти не заразен.

:) по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточные :!:
но тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .
Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:48

  antey1969 написав:......
Интересно, как может получиться 30 тыс ковидных в сутки, если семейники, согласно последнему приказу Минздрава, отправляют на ПЦР только в самых стремных случаях. При таких раскладах клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.

Сейчас же, вроде, разрешили диагностировать ковид по симптомам?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:50

  freeze написав:
safonovstanislav написав:
  freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...

Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет


Откуда вы взяли данные про то, что грипп накрывает половину населения ?
Посчитайте сами в Украине от гриппа умерло в прошлом сезоне 72 человека, пусть летальность будет 0.1 процент, максимум за сезон переболело гриппом 100 тысяч человек, это 2-3 процента населения, а не половина.

а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний :wink: ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .
Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ???
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 лис, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Доступность койкомест:
- 1702 доступность в целом коек
- 388 доступность инфекционных коек
- 84 - доступность коек в реанимации
- 1307 - занято в целом коек

Можно еще дополнительно посмотреть "Потреби лікарень" по той же Львовской области (в целом и по каждой из больниц, которые "работают" с Ковид-19).
Ну і?
При 500 захворювань і 50 госпіталізацій - у Львівській області доступно 1702 і занято 1307 койок...
При цьому
а - Львівщина постійно в першій трійці
б - у нас вільно 60% койок...
Ковідострахопуди - Вам ще які цифри потрібні?
Тепер ще раз по Україні з графіком від zzzz
Зображення
Ви що не бачите?
Протягом останніх 5 -ти років , у січні летальність 57000 , ясно що це алкогольні отруєння, зима і так далі..але разом з тим і масові відпустки у лікарів( чи лікарі в стані ти мене поважаєш під час українського рамадану....)
А станом на зараз 48 000
То якщо наша медична система 5-ть років давала собі раду кожного січня з 57000 випадків і при цьому жодна журнашлюшка не тявкала про січневу пандемію - то невже ці самі люди , в цій самій країні. в цих же лікарнях і з цим же обладнанням не дадуть ради з 48000 випадків?
ПАдже в цих людей зараз запас в порівнянні з січнем будь-якого року - в 20%.
То чого ви всі так збуджуєтесь від 3% ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 лис, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:51

  tumos написав:
  budivelnik написав:Ще раз пояснюю
1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?
3 Ви реально вважаєте що наш МОЗ працював з ефективністю в 100% і тому не може у випадку нового захворювання напрягтись на 3% сильніше?


А что ковидника можно поместить в урологическую палату ? Или должна быть проведена логистика по стране по инфекционным койкам для этого заболевания перед тем как оперировать значением 400000 ? Причем со спецификой обеспечения места кислородом. Правильно ли я понял, что 220000 работают на 50% своей производительности и их желательно в перспективе сократить ?

Можно считать, прозвучали официальные цифры:
https://www.radiosvoboda.org/a/30961137 ... hkLJTfH6mw
Якщо нових хворих на COVID щодня буде по 20 тисяч, трупи будуть у приймальних відділеннях – професор Дубров
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:55

  tumos написав:
  Kudrjavuy написав:Батенька, в большой семье не без ур** - поверьте, на приёме(в старые времена) в Донецкой травматологии, при чём в присутствии вместо секретарши - медсестры этакого двух метрового санитара - "звёзды писались".

Не понял ?
  Kudrjavuy написав:За деньги совесть часто не купишь, но продать - лёгко.

Согласен.

Предчувствие мне подсказывает об еще одном назревающем направлении - порядочность врачей, их заработках, отказе делать операции без денежного обеспечения этой операции. Это можно еще одну ветку открывать. )

Это о "медицинских ошибках" и практике "их исправления".
О СМЕ и так далее.

Врачи, такие же люди, и порой рвёт крышу, так, что начинают "терять ориентацию".(а это уже страшно)

Это не ветку - это целая "наука" о Судебно медицинской экспертизе.
Правда с деньгами "финансами" сейчас трагически связанно всё. У нас одни крайности, то "кадры решают всё", то "деньги решают всё" - только воруют по бепределу всегда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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