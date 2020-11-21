Раньше было приехали димедрола с анальгином влили, и на завтра в амбулаторию или стационар.
Сейчас сложнее все ковидники... - дома.
Принесли в больничку - дали подышать часа три, и домой.
Через сутки похоронили...
Чорнобилець...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:02
Раньше было приехали димедрола с анальгином влили, и на завтра в амбулаторию или стационар.
Сейчас сложнее все ковидники... - дома.
Принесли в больничку - дали подышать часа три, и домой.
Через сутки похоронили...
Чорнобилець...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:11
Батенька, в большой семье не без ур** - поверьте, на приёме(в старые времена) в Донецкой травматологии, при чём в присутствии вместо секретарши - медсестры этакого двух метрового санитара - "звёзды писались".
И наоборот буквально в этот же самый момент через кабинет другие, но попроще - жизни спасали.
За деньги совесть часто не купишь, но продать - лёгко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:26
Не понял ?
Согласен.
Предчувствие мне подсказывает об еще одном назревающем направлении - порядочность врачей, их заработках, отказе делать операции без денежного обеспечения этой операции. Это можно еще одну ветку открывать. )
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Слова
и дела
Для слабовидящих (по Львовской области):
Обеспеченность оборудованием - 85,82
Обеспеченность СИС - 53,1%
Обеспеченность персоналом - 78,75%
Доступность койкомест:
- 1702 доступность в целом коек
- 388 доступность инфекционных коек
- 84 - доступность коек в реанимации
- 1307 - занято в целом коек
Можно еще дополнительно посмотреть "Потреби лікарень" по той же Львовской области (в целом и по каждой из больниц, которые "работают" с Ковид-19).
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:46
по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточные
но тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .
Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:48
Сейчас же, вроде, разрешили диагностировать ковид по симптомам?
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:50
а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .
Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ???
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 лис, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну і?
При 500 захворювань і 50 госпіталізацій - у Львівській області доступно 1702 і занято 1307 койок...
При цьому
а - Львівщина постійно в першій трійці
б - у нас вільно 60% койок...
Ковідострахопуди - Вам ще які цифри потрібні?
Тепер ще раз по Україні з графіком від zzzz
Ви що не бачите?
Протягом останніх 5 -ти років , у січні летальність 57000 , ясно що це алкогольні отруєння, зима і так далі..але разом з тим і масові відпустки у лікарів( чи лікарі в стані ти мене поважаєш під час українського рамадану....)
А станом на зараз 48 000
То якщо наша медична система 5-ть років давала собі раду кожного січня з 57000 випадків і при цьому жодна журнашлюшка не тявкала про січневу пандемію - то невже ці самі люди , в цій самій країні. в цих же лікарнях і з цим же обладнанням не дадуть ради з 48000 випадків?
ПАдже в цих людей зараз запас в порівнянні з січнем будь-якого року - в 20%.
То чого ви всі так збуджуєтесь від 3% ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 лис, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:51
Можно считать, прозвучали официальные цифры:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:55
Это о "медицинских ошибках" и практике "их исправления".
О СМЕ и так далее.
Врачи, такие же люди, и порой рвёт крышу, так, что начинают "терять ориентацию".(а это уже страшно)
Это не ветку - это целая "наука" о Судебно медицинской экспертизе.
Правда с деньгами "финансами" сейчас трагически связанно всё. У нас одни крайности, то "кадры решают всё", то "деньги решают всё" - только воруют по бепределу всегда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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