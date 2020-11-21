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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2290229122922293 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 23:05 zРадио вы абсолютно правы по раку на счет возраста. Но это никак не противоречит тому что чем больше в организме будет сбоев при делении клеток тем больше вероятность рака . Что такое рак ? это клетка которая под внешним воздействием ( или из за старости) поделилась ( выросла) не верно ( не правильной) , и чем больше таких клеток тем хуже . Если опять таки за возраст говорить то смею предположить что в этих экологически чистых странах от рака умирают старые , а у нас молодые . Вобщем я не понимаю о чем мы спорим ? Всем известно что очень вредно дышать выбросами производства и кушать всякую дрянь ? Спор сводиться к тому что ковид опасней чем жить возле завода по коксохиму ? я что-то очень сомневаюсь , я бы выбрал ковид как развое воздействие ( тем более подавляющее большинство бессимптомно и легко) , а вот от коксохима страдать всю жизнь , ну переехать можно конечно, но трудновато.

freeze написав: Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.

А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ. Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ.

тоже самое я месяц назад говорил о ПЦР на ковид когда стоя в общей очереди на улице мы живо и весело общались всей толпой Мне тогда пришло в голову зачем все эти люди стоят в очереди на ПЦР на ковид если они сами сюда пришли и уже час стоят на улице , не сидят не лежат , а сами именно стоят и бодро общаются . ВОТ мой ПЦР месячной давности http://i.piccy.info/i9/493247a06997c81c ... d_test.jpg замазал личные данные Но это никак не противоречит тому что чем больше в организме будет сбоев при делении клеток тем больше вероятность рака . Что такое рак ? это клетка которая под внешним воздействием ( или из за старости) поделилась ( выросла) не верно ( не правильной) , и чем больше таких клеток тем хуже . Если опять таки за возраст говорить то смею предположить что в этих экологически чистых странах от рака умирают старые , а у нас молодые . Вобщем я не понимаю о чем мы спорим ? Всем известно что очень вредно дышать выбросами производства и кушать всякую дрянь ? Спор сводиться к тому что ковид опасней чем жить возле завода по коксохиму ?я что-то очень сомневаюсь , я бы выбрал ковид как развое воздействие ( тем более подавляющее большинство бессимптомно и легко) , а вот от коксохима страдать всю жизнь , ну переехать можно конечно, но трудновато.тоже самое я месяц назад говорил о ПЦР на ковид когда стоя в общей очереди на улице мы живо и весело общались всей толпойМне тогда пришло в голову зачем все эти люди стоят в очереди на ПЦР на ковид если они сами сюда пришли и уже час стоят на улице , не сидят не лежат , а сами именно стоят и бодро общаются . ВОТ мой ПЦР месячной давностизамазал личные данные Востаннє редагувалось yama в Суб 21 лис, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3015 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5930 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 23:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: А станом на зараз 48 000 А станом на зараз 48 000

А станом на тот же вересень в 2016-2019 гг. было максимум 43000.



Что такого особенного произошло в Украине в сентябре 2020-го, что число смертей выросло на 5000 по сравнению с прошлыми годами?



5000 от 48000 - 10,4%

5000 от 43000 - 11,6%



Протягом останніх 5 -ти років , у січні летальність 57000

...

То якщо наша медична система 5-ть років давала собі раду кожного січня з 57000 випадків і при цьому жодна журнашлюшка не тявкала про січневу пандемію - то невже ці самі люди , в цій самій країні. в цих же лікарнях і з цим же обладнанням не дадуть ради з 48000 випадків?

ПАдже в цих людей зараз запас в порівнянні з січнем будь-якого року - в 20%.

То чого ви всі так збуджуєтесь від 3% ?



У меня, в отличие от вас, пока еще ноябрь. Будет январь, тогда и посмотрим, какая цифра будет, а сравнивать будущий январь с текущим сентябрем и делать из этого выводы, ну это только вы можете. А станом на тот же вересень в 2016-2019 гг. было максимум 43000.Что такого особенного произошло в Украине в сентябре 2020-го, что число смертей выросло на 5000 по сравнению с прошлыми годами?5000 от 48000 - 10,4%5000 от 43000 - 11,6%У меня, в отличие от вас, пока еще ноябрь. Будет январь, тогда и посмотрим, какая цифра будет, а, ну это только вы можете. yanyura Повідомлень: 5631 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1872 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 23:30

https://vyshneve-rada.gov.ua/component/ ... 2020-.html

вывод сделал - главное не нервничать еще такое нашелвывод сделал - главное не нервничать "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3015 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5930 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2290229122922293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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