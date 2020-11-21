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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2290229122922293

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:05

zРадио вы абсолютно правы по раку на счет возраста. Но это никак не противоречит тому что чем больше в организме будет сбоев при делении клеток тем больше вероятность рака . Что такое рак ? это клетка которая под внешним воздействием ( или из за старости) поделилась ( выросла) не верно ( не правильной) , и чем больше таких клеток тем хуже . Если опять таки за возраст говорить то смею предположить что в этих экологически чистых странах от рака умирают старые , а у нас молодые . Вобщем я не понимаю о чем мы спорим ? Всем известно что очень вредно дышать выбросами производства и кушать всякую дрянь ? Спор сводиться к тому что ковид опасней чем жить возле завода по коксохиму ? :shock: я что-то очень сомневаюсь , я бы выбрал ковид как развое воздействие ( тем более подавляющее большинство бессимптомно и легко) , а вот от коксохима страдать всю жизнь , ну переехать можно конечно, но трудновато.
  freeze написав:Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.
А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ.

тоже самое я месяц назад говорил о ПЦР на ковид когда стоя в общей очереди на улице мы живо и весело общались всей толпой :lol: Мне тогда пришло в голову зачем все эти люди стоят в очереди на ПЦР на ковид если они сами сюда пришли и уже час стоят на улице , не сидят не лежат , а сами именно стоят и бодро общаются . ВОТ мой ПЦР месячной давности http://i.piccy.info/i9/493247a06997c81c ... d_test.jpg замазал личные данные :)
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 лис, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А станом на зараз 48 000

А станом на тот же вересень в 2016-2019 гг. было максимум 43000.

Что такого особенного произошло в Украине в сентябре 2020-го, что число смертей выросло на 5000 по сравнению с прошлыми годами?

5000 от 48000 - 10,4%
5000 от 43000 - 11,6%

Протягом останніх 5 -ти років , у січні летальність 57000
...
То якщо наша медична система 5-ть років давала собі раду кожного січня з 57000 випадків і при цьому жодна журнашлюшка не тявкала про січневу пандемію - то невже ці самі люди , в цій самій країні. в цих же лікарнях і з цим же обладнанням не дадуть ради з 48000 випадків?
ПАдже в цих людей зараз запас в порівнянні з січнем будь-якого року - в 20%.
То чого ви всі так збуджуєтесь від 3% ?

У меня, в отличие от вас, пока еще ноябрь. Будет январь, тогда и посмотрим, какая цифра будет, а сравнивать будущий январь с текущим сентябрем и делать из этого выводы, ну это только вы можете.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:30

еще такое нашел
https://vyshneve-rada.gov.ua/component/ ... 2020-.html
вывод сделал - главное не нервничать :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:44

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Протягом останніх 5 -ти років , у січні летальність 57000
...
То якщо наша медична система 5-ть років давала собі раду кожного січня з 57000 випадків і при цьому жодна журнашлюшка не тявкала про січневу пандемію - то невже ці самі люди , в цій самій країні. в цих же лікарнях і з цим же обладнанням не дадуть ради з 48000 випадків?
ПАдже в цих людей зараз запас в порівнянні з січнем будь-якого року - в 20%.
То чого ви всі так збуджуєтесь від 3% ?
У меня, в отличие от вас, пока еще ноябрь. Будет январь, тогда и посмотрим, какая цифра будет, а сравнивать будущий январь с текущим сентябрем и делать из этого выводы, ну это только вы можете.
Ви за суттю дискусії слідкуєте -
чи чукча не читатель-чукча писатель????
Мої опоненти вважають що система перенавантажена , а тому ковід ( як хвороба яка має високий рівень зараження) - це дуже велика проблема
Я ж на підставі данних з пяти років
ЗображенняПоказую ,що медики ніколи не мали рівномірного і постійного навантаження , а тому за 100% треба брати будь-який січень в останній пятирічці , це приблизно 57000
І тоді стає ясно ,що сьогоднішній жовтень з його 48000 це 80% від максимуму,тобто сьогодні медична ситема недозавантажена до максимуму і має запас...При чому розмір цього запасу настільки високий, що навіть 20000 зареєстрованих захворювань - не перевантажить систему вище 100%.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:57

  Investor_K написав:Справится ли человечество с короной?


Ну ка отставить всем панику. :shock:

А винтовку, тебе, а послать тебя в бой?!
А ты ковида дрыщешь пердильник (с) :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:03

budivelnik
Повторю то, что вы не поняли с первого раза (или поняли, но у вас нет ответа и вы намеренно промолчали):
  yanyura написав:
  budivelnik написав:А станом на зараз 48 000

А станом на тот же вересень в 2016-2019 гг. было максимум 43000.

Что такого особенного произошло в Украине в сентябре 2020-го, что число смертей выросло на 5000 по сравнению с прошлыми годами?

5000 от 48000 - 10,4%
5000 от 43000 - 11,6%



И по графику и вашему ответу мне - ни вы, ни я, сейчас не знаем, куда пойдет линия в октябре и далее, вплоть до января, может вверх, может вниз, может зигзагами, поэтому делать сейчас выводы (именно потому, что в прошедшие 5 лет Ковида-19 не было) про 3% и что
розмір цього запасу настільки високий, що навіть 20000 зареєстрованих захворювань - не перевантажить систему вище 100%

неправильно.
Вот если бы вы дописали "ИМХО", вопросов и моего поста не было бы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:13

yanyura написав:И по графику - ни вы, ни я, сейчас не знаем, куда пойдет линия в октябре

Всі знають і вже обговорювали сотню раз.
52тис вже померло і реєстр ще наповнюється.
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:45

Пфайзер и Модерна обещают 80 млн. доз вакцины до конца этого года и несколько сот миллионов в начале следующего.
В начале следующего года будут готовы вакцины АстраЗенеки и Джонсон&Джонсон.
Это как минимум.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китай розширює плани по "чіпізації" ))
Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита G20 выдвинул идею создать единый международный механизм так называемых сертификатов здоровья граждан с использованием QR-кодов.

Об этом сообщает Xinhua.

«Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран», - сказал Си Цзиньпин
Такая система кодов здоровья уже используется в Китае с начала пандемии. Индивидуальная информация об анализах человека на Covid-19, зашифрована в QR-код, хранящийся в смартфоне.

Код здоровья связан с персональным делом каждого китайца. Смартфон передает его с помощью специализированного приложения.

Си Цзиньпин предложил сделать этот механизм глобальным. Данные в коде для любого гражданина должны быть основаны на результатах его теста на коронавирус.
stryzhko
 
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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