Додано: Суб 21 лис, 2020 23:05

freeze написав: Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.

А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ. Я отталкиваюсь от достоверных смертей от гриппа, таким людям обязательно делается тест.А те кто не делает тест на грипп в основном им и не болеет, хотя бабушки у подъезда до сих пор уверены, что зимой все болеют гриппом, хотя грипп занимает весьма незначительный процент в структуре зимних ОРВИ.

Но это никак не противоречит тому что чем больше в организме будет сбоев при делении клеток тем больше вероятность рака . Что такое рак ? это клетка которая под внешним воздействием ( или из за старости) поделилась ( выросла) не верно ( не правильной) , и чем больше таких клеток тем хуже . Если опять таки за возраст говорить то смею предположить что в этих экологически чистых странах от рака умирают старые , а у нас молодые . Вобщем я не понимаю о чем мы спорим ? Всем известно что очень вредно дышать выбросами производства и кушать всякую дрянь ? Спор сводиться к тому что ковид опасней чем жить возле завода по коксохиму ?я что-то очень сомневаюсь , я бы выбрал ковид как развое воздействие ( тем более подавляющее большинство бессимптомно и легко) , а вот от коксохима страдать всю жизнь , ну переехать можно конечно, но трудновато.тоже самое я месяц назад говорил о ПЦР на ковид когда стоя в общей очереди на улице мы живо и весело общались всей толпойМне тогда пришло в голову зачем все эти люди стоят в очереди на ПЦР на ковид если они сами сюда пришли и уже час стоят на улице , не сидят не лежат , а сами именно стоят и бодро общаются . ВОТ мой ПЦР месячной давностизамазал личные данные