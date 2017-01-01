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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2291229222932294 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 01:18 budivelnik написав: zРадио написав: Тут твоя simple-stupid математика не работает. Тут твоя simple-stupid математика не работает. Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри....

На тобі дві цифри

Кількість лікарніяних ліжок - 400 000

Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000

При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року)

ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днів

або +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично?

То хто з нас тупий? Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри....На тобі дві цифриКількість лікарніяних ліжок - 400 000Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року)ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днівабо +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично?То хто з нас тупий?

1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів. ..

2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?

1. Не лепите горбатого.

В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На население страны этого вполне достаточно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью "Радио Свобода".

https://censor.net/ru/news/3118294/v_ukraine_net_problemy_nehvatki_vracheyi_suprun

Это 1.5 года назад.

В Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии , вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.



Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 23 августа.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-okolo-50-tysjach-vrachej-nahodjatsja-n-372026/

2. С количеством коек сложнее. Нашел такое

- в Вики ("Здравоохранение на Украине") на 01.01.2015 - 336 тыс. коек;

- на 01.01.2017

... количество больничных коек на 100 000 жителей у нас самое большое среди стран Евросоюза и составляет 743 единицы.

https://mind.ua/ru/openmind/20178091-medicinskaya-reforma-po-evropejski-na-chto-orientirovatsya-ukraine

Не знаю, на какое население считали, если взять 43 млн., то получается 320 тыс коек.

Сейчас, вероятно, меньше, но не нашёл.

На брифинге недавно Степанов заявил:

Максимальное количество коек — 83 тысячи коек, и это уже 50% коечного фонда.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-ukraina-skolko-koek-maksimalno-mogut-vydelit-dlya-pacientov-s-covid-19-50123060.html

Исходя из этого, всего коек где-то около 170 тыс. Что-то маловато, но верить цифрам Степанова - себя не уважать.

В любом случае, далеко не 400 тысяч.



3. Койки у нас не особо пустовали и в спокойные времена. Так же, как и врачи не сидели без дела. У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.

О том, что я лично не хотел бы, чтобы меня от ковида лечил стоматолог или гинеколог, промолчу. Хотя они и слушали лет 10-20-30 назад какие-то общие курсы.

С тем же успехом можно лечиться у студента-третьекурсника.



4. Допускаю, что у нас было 50 тысяч госпитализаций за всё время, т.е за полгода. При этом пока система как-то выдерживает. Хотя насколько знаю, в Харькове в больницу попасть уже почти невозможно. Но при сегодняшней заболеваемости мы получим такую цифру за 1 месяц, а если число новых случаев вырастет до 30 тысяч, то и за пару недель. Это уже совсем другая ситуация.



Можно было бы ещё много писать, но достаточно.



А теперь ответьте на вопрос, который Вы сами задали: "То хто з нас тупий?"

4 действия арифметики вы освоили, а вот думать не научились. 1. Не лепите горбатого.Это 1.5 года назад.2. С количеством коек сложнее. Нашел такое- в Вики ("Здравоохранение на Украине") на 01.01.2015 - 336 тыс. коек;- на 01.01.2017Не знаю, на какое население считали, если взять 43 млн., то получается 320 тыс коек.Сейчас, вероятно, меньше, но не нашёл.На брифинге недавно Степанов заявил:Исходя из этого, всего коек где-то около 170 тыс. Что-то маловато, но верить цифрам Степанова - себя не уважать.В любом случае, далеко не 400 тысяч.3. Койки у нас не особо пустовали и в спокойные времена. Так же, как и врачи не сидели без дела. У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.О том, что я лично не хотел бы, чтобы меня от ковида лечил стоматолог или гинеколог, промолчу. Хотя они и слушали лет 10-20-30 назад какие-то общие курсы.С тем же успехом можно лечиться у студента-третьекурсника.4. Допускаю, что у нас было 50 тысяч госпитализаций за всё время, т.е за полгода. При этом пока система как-то выдерживает. Хотя насколько знаю, в Харькове в больницу попасть уже почти невозможно. Но при сегодняшней заболеваемости мы получим такую цифру за 1 месяц, а если число новых случаев вырастет до 30 тысяч, то и за пару недель. Это уже совсем другая ситуация.Можно было бы ещё много писать, но достаточно.А теперь ответьте на вопрос, который Вы сами задали: "То хто з нас тупий?"4 действия арифметики вы освоили, а вот думать не научились. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 02:15, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4601 раз. Подякували: 4302 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 02:10 stryzhko написав: Китай розширює плани по "чіпізації" )) .... Китай розширює плани по "чіпізації" )) ....

Не очень понятно.

"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", – говорит он.

....

такая система уже введена в Китае. Горожане должны заполнить онлайн-форму, сообщив свой идентификационный номер, информацию о поездах, а также о любых симптомах вируса, включая кашель и лихорадку. После заполнения анкеты пользователи получают на свои мобильные телефоны цветной QR-код, указывающий на состояние их здоровья.



https://focus.ua/world/467787-si-czinpin-predlozhil-razdat-vsem-zhitelyam-zemli-qr-kody-zdorovya

Ну ладно, ввели всё данные, получили QR-код.

А как потом с симптомами? а с тестом, на котором основан код здоровья? Раз сделали, а потом? Не очень понятно.Ну ладно, ввели всё данные, получили QR-код.А как потом с симптомами? а с тестом, на котором основан код здоровья? Раз сделали, а потом? ЛАД 2 Повідомлень: 17765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4601 раз. Подякували: 4302 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 02:17 ЛАД написав: У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.

У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.

По плановым операциям лазейка существует. Оформляют плановых по скорой. Информация из телевизора. Насколько большой охват этой методой не знаю. По плановым операциям лазейка существует. Оформляют плановых по скорой. Информация из телевизора. Насколько большой охват этой методой не знаю. tumos Повідомлень: 1326 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2291229222932294 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16