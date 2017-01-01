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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2291229222932294

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:18

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Тут твоя simple-stupid математика не работает.
Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри....
На тобі дві цифри
Кількість лікарніяних ліжок - 400 000
Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000
При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року)
ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днів
або +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично?
То хто з нас тупий?

1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?

1. Не лепите горбатого.
В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На население страны этого вполне достаточно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью "Радио Свобода".

https://censor.net/ru/news/3118294/v_ukraine_net_problemy_nehvatki_vracheyi_suprun
Это 1.5 года назад.
В Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии, вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 23 августа.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-okolo-50-tysjach-vrachej-nahodjatsja-n-372026/
2. С количеством коек сложнее. Нашел такое
- в Вики ("Здравоохранение на Украине") на 01.01.2015 - 336 тыс. коек;
- на 01.01.2017
... количество больничных коек на 100 000 жителей у нас самое большое среди стран Евросоюза и составляет 743 единицы.

https://mind.ua/ru/openmind/20178091-medicinskaya-reforma-po-evropejski-na-chto-orientirovatsya-ukraine
Не знаю, на какое население считали, если взять 43 млн., то получается 320 тыс коек.
Сейчас, вероятно, меньше, но не нашёл.
На брифинге недавно Степанов заявил:
Максимальное количество коек — 83 тысячи коек, и это уже 50% коечного фонда.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-ukraina-skolko-koek-maksimalno-mogut-vydelit-dlya-pacientov-s-covid-19-50123060.html
Исходя из этого, всего коек где-то около 170 тыс. Что-то маловато, но верить цифрам Степанова - себя не уважать.
В любом случае, далеко не 400 тысяч.

3. Койки у нас не особо пустовали и в спокойные времена. Так же, как и врачи не сидели без дела. У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.
О том, что я лично не хотел бы, чтобы меня от ковида лечил стоматолог или гинеколог, промолчу. Хотя они и слушали лет 10-20-30 назад какие-то общие курсы.
С тем же успехом можно лечиться у студента-третьекурсника.

4. Допускаю, что у нас было 50 тысяч госпитализаций за всё время, т.е за полгода. При этом пока система как-то выдерживает. Хотя насколько знаю, в Харькове в больницу попасть уже почти невозможно. Но при сегодняшней заболеваемости мы получим такую цифру за 1 месяц, а если число новых случаев вырастет до 30 тысяч, то и за пару недель. Это уже совсем другая ситуация.

Можно было бы ещё много писать, но достаточно.

А теперь ответьте на вопрос, который Вы сами задали: "То хто з нас тупий?"
4 действия арифметики вы освоили, а вот думать не научились.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 02:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:10

  stryzhko написав:Китай розширює плани по "чіпізації" )) ....

Не очень понятно.
"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", – говорит он.
....
такая система уже введена в Китае. Горожане должны заполнить онлайн-форму, сообщив свой идентификационный номер, информацию о поездах, а также о любых симптомах вируса, включая кашель и лихорадку. После заполнения анкеты пользователи получают на свои мобильные телефоны цветной QR-код, указывающий на состояние их здоровья.

https://focus.ua/world/467787-si-czinpin-predlozhil-razdat-vsem-zhitelyam-zemli-qr-kody-zdorovya
Ну ладно, ввели всё данные, получили QR-код.
А как потом с симптомами? а с тестом, на котором основан код здоровья? Раз сделали, а потом?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:17

  ЛАД написав: У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.

По плановым операциям лазейка существует. Оформляют плановых по скорой. Информация из телевизора. Насколько большой охват этой методой не знаю.
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