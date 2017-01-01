budivelnik написав:Тільки дебілоїд з ознаками даунізму , буде просторікувати про математику не використавши жодної цифри....
На тобі дві цифри
Кількість лікарніяних ліжок - 400 000
Кількість госпіталізованих на протязі 300 днів - 50 000
При цьому відсутні госпіталізації від грипу(приблизно мінус 30000 до попереднього року)
ти хочеш заявити що + 20 000 - за госпіталізацій за 300 днів
або +1700 госпіталізацій на 400 000 ліжок - це критично?
То хто з нас тупий?
1 У нас 400 000 ліжок було є і буде з 220 000 тільки лікарів...
2 Ковідники займають менше 3% цих ліжок , тобто менше 15000 , тобто невже Ви думаєте що 220 000 лікарів не можуть працювати на 7% більше ніж працювали до того?
1. Не лепите горбатого.
В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На население страны этого вполне достаточно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью "Радио Свобода".
Это 1.5 года назад.
В Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии, вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 23 августа.
2. С количеством коек сложнее. Нашел такое
- в Вики ("Здравоохранение на Украине") на 01.01.2015 - 336 тыс. коек;
- на 01.01.2017
... количество больничных коек на 100 000 жителей у нас самое большое среди стран Евросоюза и составляет 743 единицы.
Не знаю, на какое население считали, если взять 43 млн., то получается 320 тыс коек.
Сейчас, вероятно, меньше, но не нашёл.
На брифинге недавно Степанов заявил:
Максимальное количество коек — 83 тысячи коек, и это уже 50% коечного фонда.
Исходя из этого, всего коек где-то около 170 тыс. Что-то маловато, но верить цифрам Степанова - себя не уважать.
В любом случае, далеко не 400 тысяч.
3. Койки у нас не особо пустовали и в спокойные времена. Так же, как и врачи не сидели без дела. У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.
О том, что я лично не хотел бы, чтобы меня от ковида лечил стоматолог или гинеколог, промолчу. Хотя они и слушали лет 10-20-30 назад какие-то общие курсы.
С тем же успехом можно лечиться у студента-третьекурсника.
4. Допускаю, что у нас было 50 тысяч госпитализаций за всё время, т.е за полгода. При этом пока система как-то выдерживает. Хотя насколько знаю, в Харькове в больницу попасть уже почти невозможно. Но при сегодняшней заболеваемости мы получим такую цифру за 1 месяц, а если число новых случаев вырастет до 30 тысяч, то и за пару недель. Это уже совсем другая ситуация.
Можно было бы ещё много писать, но достаточно.
А теперь ответьте на вопрос, который Вы сами задали: "То хто з нас тупий?"
4 действия арифметики вы освоили, а вот думать не научились.