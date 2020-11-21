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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2291229222932294

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:10

  stryzhko написав:Китай розширює плани по "чіпізації" )) ....

Не очень понятно.
"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", – говорит он.
....
такая система уже введена в Китае. Горожане должны заполнить онлайн-форму, сообщив свой идентификационный номер, информацию о поездах, а также о любых симптомах вируса, включая кашель и лихорадку. После заполнения анкеты пользователи получают на свои мобильные телефоны цветной QR-код, указывающий на состояние их здоровья.

https://focus.ua/world/467787-si-czinpin-predlozhil-razdat-vsem-zhitelyam-zemli-qr-kody-zdorovya
Ну ладно, ввели всё данные, получили QR-код.
А как потом с симптомами? а с тестом, на котором основан код здоровья? Раз сделали, а потом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:17

  ЛАД написав: У нас уже запретили плановые госпитализации. Но полностью отказать в обслуживании всем, кроме ковидников, невозможно.

По плановым операциям лазейка существует. Оформляют плановых по скорой. Информация из телевизора. Насколько большой охват этой методой не знаю.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:54

Подружка написала:

Три дня была температура почти 39, голова болела, насморк, болели легкие. Потом температура была 37, но я ее не чувствовала, не было сил и было все лень. На пятый день пропали запахи и вкус. Через две недели чувствую себя отлично, но без вкуса и запаха

Сдала тест и у меня много антител.


Я хочу чтобы она вышла за меня замуж .

Ющенко, так !
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:15

“Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений”, — сказала Меркель.

По ее словам, цель международной кампании — сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.

“Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии — более 500 млн евро евро”, - отметила Меркель.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903935-koshtiv-dlya-zabezpechennya-dostupu-do-vaktsin-vid-covid-19-ne-vistachaye-merkel
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  proftpd66 написав:болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
proftpd66 написав:
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе


я в следующий раз буду записывать телефонный разговор и включать диктофон при прийоме врача. Это было в Августе, правда. Там, так сказали.


И кстати, сестра заболела воспалением легких, сказали что ковида нету. Как бы идет на поправку, и анализы дали отрицание ковида.


У меня данные начала ноября. Записывать, конечно, можете, и среди врачей ковидиоты попадаются.

То, что в стране эпидемия ковида, совсем не означает, что нельзя переболеть старым добрым воспалением лёгких без него
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Faceless
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.

Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года.
......
Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов.
......
В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903883-estoniya-planuye-zaminiti-plr-antigennimi-testami
Может быть благодаря этим тестам (если реклама соответствует истине) удастся сильно улучшить тестирование.


Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 04:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ratatui написав:
  fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.


Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.
Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно
Faceless
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