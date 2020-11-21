“Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений”, — сказала Меркель.
По ее словам, цель международной кампании — сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.
“Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии — более 500 млн евро евро”, - отметила Меркель.
В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.
Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года. ...... Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов. ...... В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".
Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.