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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2292229322942295>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:15

“Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений”, — сказала Меркель.

По ее словам, цель международной кампании — сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.

“Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии — более 500 млн евро евро”, - отметила Меркель.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903935-koshtiv-dlya-zabezpechennya-dostupu-do-vaktsin-vid-covid-19-ne-vistachaye-merkel
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  proftpd66 написав:болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
proftpd66 написав:
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе


я в следующий раз буду записывать телефонный разговор и включать диктофон при прийоме врача. Это было в Августе, правда. Там, так сказали.


И кстати, сестра заболела воспалением легких, сказали что ковида нету. Как бы идет на поправку, и анализы дали отрицание ковида.


У меня данные начала ноября. Записывать, конечно, можете, и среди врачей ковидиоты попадаются.

То, что в стране эпидемия ковида, совсем не означает, что нельзя переболеть старым добрым воспалением лёгких без него
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Faceless
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.

Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года.
......
Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов.
......
В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903883-estoniya-planuye-zaminiti-plr-antigennimi-testami
Может быть благодаря этим тестам (если реклама соответствует истине) удастся сильно улучшить тестирование.


Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 04:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ratatui написав:
  fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.


Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.
Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 06:15

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Интересно, как может получиться 30 тыс ковидных в сутки, если семейники, согласно последнему приказу Минздрава, отправляют на ПЦР только в самых стремных случаях. При таких раскладах клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.

Сейчас же, вроде, разрешили диагностировать ковид по симптомам?

Только тяжелые состояния, когда больной нуждается в срочной госпитализации. И то до положительного ПЦР такой больной под вопросом и в статистику не идет. Больница ковидных денег за такого тоже не получает до подтверждения.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У товарища была классическая корона в легкой форме с потерей нюха-вкуса, по направлению в поликлинике сделал бесплатный тест еще в позапрошлую среду, результата еще нет. Вот такая у нас бесплатная медицина.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:41

  beee написав:
  justit написав:А потом в Трускавце камни из почек выводил :?

С минералкой как-бы по осторожней нужно.


Если эти "схемы лечения" пишут семейные врачи, то им нужно идти в техникум на слесарей двойки получать.
Аскорутин, блин))


А что должно быть-то?

Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC


p.s. Вчера заметил, что обоняние тю-то :D
Вот тебе и отрицательный тест.
А второй тест делать не захотели.
Востаннє редагувалось justit в Нед 22 лис, 2020 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо)
Еще проще подмышку))
Лучше не покидать пределы загородного дома,а за продуктами отправлять личного водителя.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:54

  Libo написав:Китай даже планирует вшивать чип со всей информацией о личности в ладонь между большим и указательным пальцами.


Выбор места (ладонь между большим и указательным пальцам) чем-то аргументируют? :)
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