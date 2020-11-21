“Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений”, — сказала Меркель.
По ее словам, цель международной кампании — сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.
“Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии — более 500 млн евро евро”, - отметила Меркель.
В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.
Забыл:
...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года. ...... Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов. ...... В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".
Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.
antey1969 написав:...... Интересно, как может получиться 30 тыс ковидных в сутки, если семейники, согласно последнему приказу Минздрава, отправляют на ПЦР только в самых стремных случаях. При таких раскладах клиники лягут задолго до вожделенной тридцадки тысяч случаев. Ибо процент тяжелых там зашкаливать будет.
Сейчас же, вроде, разрешили диагностировать ковид по симптомам?
Только тяжелые состояния, когда больной нуждается в срочной госпитализации. И то до положительного ПЦР такой больной под вопросом и в статистику не идет. Больница ковидных денег за такого тоже не получает до подтверждения.
У товарища была классическая корона в легкой форме с потерей нюха-вкуса, по направлению в поликлинике сделал бесплатный тест еще в позапрошлую среду, результата еще нет. Вот такая у нас бесплатная медицина.
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Faceless написав:Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо)
Еще проще подмышку)) Лучше не покидать пределы загородного дома,а за продуктами отправлять личного водителя.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))