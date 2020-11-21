Додано: Нед 22 лис, 2020 03:58

ЛАД написав: Faceless

И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.

Забыл:

...страна планирует ввести использование тестов на антиген в качестве альтернативы ПЦР-тестированию уже с нового года.

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Эстония в этом вопросе руководствуется недавно опубликованным директивами Европейского Союза. В них подчеркивается необходимость увеличения количества тестов с помощью именно "антигенных" тестов.

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В Украине в качестве альтернативы ПЦР-тестированию планируют использовать сертифицированные "антигенные" ИФА-тесты украинских ученых "Диапроф-Мед".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903883-estoniya-planuye-zaminiti-plr-antigennimi-testami

Может быть благодаря этим тестам (если реклама соответствует истине) удастся сильно улучшить тестирование. Забыл:Может быть благодаря этим тестам (если реклама соответствует истине) удастся сильно улучшить тестирование.

Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.