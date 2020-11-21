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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2292229322942295 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56 Ukrainian написав: proftpd66 написав: болели легкие болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть. В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.



При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"

Фиг знает какие окончания подают этот сигнал При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"Фиг знает какие окончания подают этот сигнал justit Повідомлень: 4868 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58 Faceless написав: Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно



+500



Со вчерашнего вечера не чувствую.

То же самое с кофе (в банке зерна).



А тест - отрицательный +500Со вчерашнего вечера не чувствую.То же самое с кофе (в банке зерна).А тест - отрицательный justit Повідомлень: 4868 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22 budivelnik написав: _hunter написав: Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда. Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда. Ще раз будь-ласка

Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%

А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре? Ще раз будь-ласкаПоясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?

Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны... Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны... _hunter Повідомлень: 3079 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2292229322942295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1679987

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16