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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56

  Ukrainian написав:
  proftpd66 написав:болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.


При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"
Фиг знает какие окончания подают этот сигнал
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58

  Faceless написав:Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно


+500

Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).

А тест - отрицательный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?

Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
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