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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56
Ukrainian написав: proftpd66 написав:
болели легкие
В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"
Фиг знает какие окончания подают этот сигнал
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Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58
Faceless написав:
Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно
+500
Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).
А тест - отрицательный
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Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22
budivelnik написав: _hunter написав:
Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?
Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
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