|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56
Ukrainian написав: proftpd66 написав:
болели легкие
В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.
При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"
Фиг знает какие окончания подают этот сигнал
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58
Faceless написав:
Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно
+500
Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).
А тест - отрицательный
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22
budivelnik написав: _hunter написав:
Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?
Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:06
justit написав:
Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).
А тест - отрицательный
Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 7315 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:11
justit написав:
Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC
Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.
А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 7315 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:24
yama написав:
по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточные
но тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .
Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей
Вы реально не понимаете, почему темпы эпидемии коронавируса гораздо выше, чем у гриппа ? Больше читайте нормальных врачей, а не православных фейковых ютуберов и гомеопатов, лечащих метастазы при раке крупинками сахара.
У коронавируса длительный несимптомный и малосимптомный период распространения вируса в окружающую среду, когда ни сам человек, ни окружающие его люди не подозревают об опасности.
При гриппе короткий инкубационный период, после чего человек в течение нескольких часов человек обретает типично гриппозный вид - жар, жуткая ломота в глазах и суставах, после чего обычно гриппозник попадает в кровать, вытирая пот со лба, и не распространяет вирус как бегающий полусимптомный коронавирусник.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 7315 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:35
yama написав:
а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .
Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ???
Обычные домыслы - сколько, якобы тысячи умерли с гриппом, от других заболеваний.
Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.
Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека, столько от коронавируса умирает каждый день до обеда. Это говорят в министерстве здравоохранения, а сколько бабки у подъезда говорят это их проблемы и фантазии.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 7315 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49
Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.
Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.
И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19201
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 7315 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49
freeze написав: justit написав:
Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).
А тест - отрицательный
Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.
Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направили
И то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт
freeze написав: justit написав:
Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC
Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.
А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.
1) Доктор прописал
Вроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо
2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня
Я уже потерялся совсем
Врач - одно, друзья другое.
Искать другого врача? А смысл?
Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 10:55
freeze написав:
Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.
Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека
А сколько тестов было сделано?
И о каком гриппе речь? Там же их много версий? Или делали на все версии?
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13323
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7347 раз.
- Подякували: 3495 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234
, ЛАД
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7288
|1680021
|
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ
|