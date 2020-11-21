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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22932294229522962297> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56 Ukrainian написав: proftpd66 написав: болели легкие болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть. В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.



При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"

Фиг знает какие окончания подают этот сигнал При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"Фиг знает какие окончания подают этот сигнал justit Повідомлень: 4871 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58 Faceless написав: Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно



+500



Со вчерашнего вечера не чувствую.

То же самое с кофе (в банке зерна).



А тест - отрицательный +500Со вчерашнего вечера не чувствую.То же самое с кофе (в банке зерна).А тест - отрицательный justit Повідомлень: 4871 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22 budivelnik написав: _hunter написав: Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда. Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда. Ще раз будь-ласка

Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%

А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре? Ще раз будь-ласкаПоясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?

Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны... Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны... _hunter Повідомлень: 3079 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:06 justit написав: Со вчерашнего вечера не чувствую.

То же самое с кофе (в банке зерна).



А тест - отрицательный Со вчерашнего вечера не чувствую.То же самое с кофе (в банке зерна).А тест - отрицательный



Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться. Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться. freeze 4 Повідомлень: 19201 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:11 justit написав: Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)

ну и витамин Д и цинк

Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)ну и витамин Д и цинкМне, как "отрицательному" - Амиксин IC



Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.

А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе. Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе. freeze 4 Повідомлень: 19201 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:24 yama написав: по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточные

но тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .

Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточныено тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей



Вы реально не понимаете, почему темпы эпидемии коронавируса гораздо выше, чем у гриппа ? Больше читайте нормальных врачей, а не православных фейковых ютуберов и гомеопатов, лечащих метастазы при раке крупинками сахара.

У коронавируса длительный несимптомный и малосимптомный период распространения вируса в окружающую среду, когда ни сам человек, ни окружающие его люди не подозревают об опасности.

При гриппе короткий инкубационный период, после чего человек в течение нескольких часов человек обретает типично гриппозный вид - жар, жуткая ломота в глазах и суставах, после чего обычно гриппозник попадает в кровать, вытирая пот со лба, и не распространяет вирус как бегающий полусимптомный коронавирусник. Вы реально не понимаете, почему темпы эпидемии коронавируса гораздо выше, чем у гриппа ? Больше читайте нормальных врачей, а не православных фейковых ютуберов и гомеопатов, лечащих метастазы при раке крупинками сахара.У коронавируса длительный несимптомный и малосимптомный период распространения вируса в окружающую среду, когда ни сам человек, ни окружающие его люди не подозревают об опасности.При гриппе короткий инкубационный период, после чего человек в течение нескольких часов человек обретает типично гриппозный вид - жар, жуткая ломота в глазах и суставах, после чего обычно гриппозник попадает в кровать, вытирая пот со лба, и не распространяет вирус как бегающий полусимптомный коронавирусник. freeze 4 Повідомлень: 19201 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:35 yama написав: а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .

Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ??? а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ???



Обычные домыслы - сколько, якобы тысячи умерли с гриппом, от других заболеваний.



Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.

Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека, столько от коронавируса умирает каждый день до обеда. Это говорят в министерстве здравоохранения, а сколько бабки у подъезда говорят это их проблемы и фантазии. Обычные домыслы - сколько, якобы тысячи умерли с гриппом, от других заболеваний.Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека, столько от коронавируса умирает каждый день до обеда. Это говорят в министерстве здравоохранения, а сколько бабки у подъезда говорят это их проблемы и фантазии. freeze 4 Повідомлень: 19201 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49 Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.



Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.



И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев. freeze 4 Повідомлень: 19201 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49 freeze написав: justit написав: Со вчерашнего вечера не чувствую.

То же самое с кофе (в банке зерна).



А тест - отрицательный Со вчерашнего вечера не чувствую.То же самое с кофе (в банке зерна).А тест - отрицательный



Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться. Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.



Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направили

И то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт





freeze написав: justit написав: Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)

ну и витамин Д и цинк

Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)ну и витамин Д и цинкМне, как "отрицательному" - Амиксин IC



Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.

А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе. Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.



1) Доктор прописал

Вроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо



2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня



Я уже потерялся совсем

Врач - одно, друзья другое.

Искать другого врача? А смысл?



Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все. Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направилиИ то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт1) Доктор прописалВроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меняЯ уже потерялся совсемВрач - одно, друзья другое.Искать другого врача? А смысл?Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все. justit Повідомлень: 4871 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 10:55 freeze написав: Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.

Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека

А сколько тестов было сделано?

И о каком гриппе речь? Там же их много версий? Или делали на все версии? А сколько тестов было сделано?И о каком гриппе речь? Там же их много версий? Или делали на все версии? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13323 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7347 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 22932294229522962297> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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