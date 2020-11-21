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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22932294229522962297>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:56

  Ukrainian написав:
  proftpd66 написав:болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.


При пневмонии бывает ощущение "колет при вдохе/выдохе"
Фиг знает какие окончания подают этот сигнал
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:58

  Faceless написав:Банально крышку от парфюма понюхать (даже пшикать не надо) - и куда приятнее, и вполне показательно


+500

Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).

А тест - отрицательный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:22

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?

Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:06

  justit написав:Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).

А тест - отрицательный


Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:11

  justit написав:Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC


Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.
А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:24

  yama написав:по мнению всех кто подвержен коронабесию меры абсолютно недостаточные
но тем не менее они достаточны для профилактики такого заболевания как грипп которое передается теми же путями и распространяется точно так же .
Если я не кашляю\чихаю то я и не распространяю облако аэрозолья на несколько метров , а все что я выдыхаю при спокойном дыхании удаляется от меня на каких-то 50 см ( пар зимой изо рта ) . Некогда грипп фиксировать все заняты Ковидом если бы вместе с ковидом делали тест на грипп - вот это было бы веселей


Вы реально не понимаете, почему темпы эпидемии коронавируса гораздо выше, чем у гриппа ? Больше читайте нормальных врачей, а не православных фейковых ютуберов и гомеопатов, лечащих метастазы при раке крупинками сахара.
У коронавируса длительный несимптомный и малосимптомный период распространения вируса в окружающую среду, когда ни сам человек, ни окружающие его люди не подозревают об опасности.
При гриппе короткий инкубационный период, после чего человек в течение нескольких часов человек обретает типично гриппозный вид - жар, жуткая ломота в глазах и суставах, после чего обычно гриппозник попадает в кровать, вытирая пот со лба, и не распространяет вирус как бегающий полусимптомный коронавирусник.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:35

  yama написав:а еще сколько умерло с гриппом от других заболеваний ведь так модно считать только для ковид, а значит сравнивать надо верно .
Опа а сколько ПЦР тестов на грипп в Украине сделали в прошлом сезоне ? неужели столько же сколько на КОВИД в этом сезоне ???


Обычные домыслы - сколько, якобы тысячи умерли с гриппом, от других заболеваний.

Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.
Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека, столько от коронавируса умирает каждый день до обеда. Это говорят в министерстве здравоохранения, а сколько бабки у подъезда говорят это их проблемы и фантазии.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49

Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.

Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.

И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:49

  freeze написав:
  justit написав:Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).

А тест - отрицательный


Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.


Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направили :D
И то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт


  freeze написав:
  justit написав:Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC


Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.
А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.


1) Доктор прописал :D
Вроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо :-)

2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня

Я уже потерялся совсем :D
Врач - одно, друзья другое.
Искать другого врача? А смысл?

Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:55

  freeze написав:Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.
Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека

А сколько тестов было сделано?
И о каком гриппе речь? Там же их много версий? Или делали на все версии?
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