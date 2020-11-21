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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:01
Faceless написав:
.....
Ну я и делал ИФА, он действительно примерно вдвое дешевле (немецкий и американский), чем ПЦР, и в отличие от ПЦР, показывает не наличие вируса на момент, а так же и то, что человек переболел недавно. И они у нас давным давно доступны, но почему-то как "маркер" везде используют только ПЦР. Не знаю, почему.
Всё время объясняли тем, что антитела появляются позже, через несколько дней, поэтому не годятся для оперативной диагностики. Сейчас почему-то Европа решила переходить на эти тесты (если не фейк). Объяснения кроме дешевизны и простоты не видел.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:02
justit написав:
2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня
У вашей жены определили ковид, у вас врач вдруг решил, что не ковид. Причём обоим прописали какую-то хрень, которую не применяют в цивилизованных странах при лечении коронавируса. Я уже не говорю, что амиксин входит в золотой список фуфломицинов, действенность которого не доказана в независимых медицинских исследованиях.
У вашей семьи нет врагов ?
От такого врача надо бежать.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:04
ЛАД написав:
Койки у нас не особо пустовали и в спокойные времена. Так же, как и врачи не сидели без дела. .....
А теперь ответьте на вопрос, который Вы сами задали: "То хто з нас тупий?"
4 действия арифметики вы освоили, а вот думать не научились.
Тупість невиліковна...
1 Кожного січня в Україні 57000 смертей...
2 Станом на вересень у нас після стрибка на +5000 місяць до місяця=48000 смертей
3 Питання до тих хто вважає себе розумним
а - у нас що кожного січня лікарів набирали і кількість ліжок збільшували?
чи
б - у нас в березні-вересні кожного року кількість лікарів зменшували і ліжка палили?
Тому
Якщо наша медицина спокійно на протязі останніх років переварювала 57000 смертей в місяць , то й 48000 чи 50000 чи 53000 - вона переварить з запасом
ПС
А те що чиновникам грошей не вистарчає і вони постійно клянчать гроші під вивіскою ліжок мало-якщо грошей не дасте-то всі передохните...- залиште на совісті тих чиновників...
ППС
У нас на базарах кожного другого підприємця спитай як справи (на протязі останніх 20 років) - він відповість що погано , при чому погано буде і в продавця насіння з запасом насіння на 100 грн і в продавця шуб з запасом шуб на 10 000 000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:09
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?
Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
Кроватей, в частности, с подачей кислорода, тоже. Не знаю, как в Херсоне и Днепре, где якобы ситуация полегче, но в Харькове попасть в больницу очень сложно.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:15
freeze написав: justit написав:
2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня
У вашей жены определили ковид, у вас врач вдруг решил, что не ковид. Причём обоим прописали какую-то хрень, которую не применяют в цивилизованных странах при лечении коронавируса. Я уже не говорю, что амиксин входит в золотой список фуфломицинов, действенность которого не доказана в независимых медицинских исследованиях.
У вашей семьи нет врагов ?
От такого врача надо бежать.
Так я уже поначитался.
Принимать кроме большого количества жидкости и витаминов, ничего не надо
+ двигаться и дыхательная гимнастика.
Это "интернеты" пишут.
К врачам ходить только, если помираешь.
Селяви блин
p.s. Бежать некуда, кризис миновал дня три+ как.
Смысл уже бегать к другому врачу.
p.p.s. Вы часом не врач?
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justit
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:16
freeze написав: justit написав:
2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня
У вашей жены определили ковид, у вас врач вдруг решил, что не ковид. Причём обоим прописали какую-то хрень, которую не применяют в цивилизованных странах при лечении коронавируса. Я уже не говорю, что амиксин входит в золотой список фуфломицинов, действенность которого не доказана в независимых медицинских исследованиях.
У вашей семьи нет врагов ?
От такого врача надо бежать.
Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.
Причём "заскоки" у каждого свои:
1. Фуфломицины
2. Маркетинговая шелуха (когда выписывается дорогущий препарат, с достаточно простым действующим веществом, когда есть такой же препарат, без "собственного названия" - на порядок дешевле)
3. Гомеопатия (да-да, на полном серьёзе выписывают и "обосновывают")
4. Пробиотики тупо ко всему (основной препарат, или несколько, и обязательно пробиотик)
5. Просто список "любимых препаратов по-умолчанию", среди которых по идее что-то должно помочь (обычно это врачи в возрасте - у них обычно есть 1-3 "шаблона" "на все случаи жизни", и выйти за пределы этих шаблонов не позволяет какая-то религия. Или просто лень, тупость, и ограниченный кругозор - они наверно думают, что уже изучили "всё на свете", "их ничем не удивить", и соответственно выработали свои идеальные "шаблоны". И под эти "шаблоны" "подтягивается" всё - в т.ч. диагноз в лучшем случае просто неточный)
6. Другие тараканы в голове
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:19
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Тесты на грипп с 90-х годов в свободной продаже во всех аптеках и стоят относительно недорого.
Умерло за сезон от и с гриппом 72 человека
А сколько тестов было сделано?
И о каком гриппе речь? Там же их много версий? Или делали на все версии?
Тесты делаются при характерных симптомах гриппа, чаще при попадании в стационар.
Просто так, иду по улице, вдруг захотелось купить и сделать тест на грипп, обычно такого не бывает, хотя он и не очень дорогой.
Основные проблемы и смертность вызывают вирусы гриппа А.
Вирусы гриппа B и особенно C имеют крайне низкую незначительную летальность.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:21
budivelnik написав:
Тому
Якщо наша медицина спокійно на протязі останніх років переварювала 57000 смертей в місяць , то й 48000 чи 50000 чи 53000 - вона переварить з запасом
Медицина має відношення тільки до тих, хто помер в лікарні, чи був виписаний, як невіліковно хворий.
Не треба тупити на рівному місті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:28
budivelnik написав:
.....Тупість невиліковна...
1 Кожного січня в Україні 57000 смертей...
2 Станом на вересень у нас після стрибка на +5000 місяць до місяця=48000 смертей
3 Питання до тих хто себе розумним
а - у нас що кожного січня лікарів набирали і кількість ліжок збільшували?
чи
б - у нас в березні-вересні кожного року кількість лікарів зменшували і ліжка палили?
Тому
Якщо наша медицина спокійно на протязі останніх років переварювала 57000 смертей в місяць , то й 48000 чи 50000 чи 53000 - вона переварить з запасом
ПС
А те що чиновникам грошей не вистарчає і вони постійно клянчать гроші під вивіскою ліжок мало-якщо грошей не дасте-то всі передохните...- залиште на совісті тих чиновників...
ППС
У нас на базарах кожного другого підприємця спитай як справи (на протязі останніх 20 років) - він відповість що погано , при чому погано буде і в продавця насіння з запасом насіння на 100 грн і в продавця шуб з запасом шуб на 10 000 000 грн...
Остальные аргументы уже убрали?
Признаёте, что с цифрами Вы несколько ошиблись? И с лечением ковида у гинеколога тоже? Уже неплохо.
Осталось ещё понять, что
"кількість смертей в січнi" и загрузка больниц и врачей не прямо пропорциональны. Лень искать цифры, если хотите, займитесь, но, думаю, большинство людей умирают дома и не загружают больницы.
Больницы занимаются не "переварюванням смертей", а лечением живых.
Количество смертей совсем не обязательно пропорционально количеству госпитализаций. Это Ваша ничем не подтвержденная гипотеза. Если сумеете её доказать, то я за этот пункт извинюсь перед Вами и признАю свою ошибку.
Так что пока в Вашем ответе верна только первая фраза. И последний абзац.
В бизнесе, в основном, действительно у большинства погано.
Но, если Вы всё читали, то видели, что я против полного локдауна, т.к. считаю, что страна (экономика и люди) его не выдержит.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 22 лис, 2020 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:28
freeze написав:
Тесты делаются при характерных симптомах гриппа, чаще при попадании в стационар.
Просто так, иду по улице, вдруг захотелось купить и сделать тест на грипп, обычно такого не бывает, хотя он и не очень дорогой.
Основные проблемы и смертность вызывают вирусы гриппа А.
Вирусы гриппа B и особенно C имеют крайне низкую незначительную летальность.
Сейчас при "характерных симптомах" делают тест на ковид (а тест на грипп не делают, хотя это может быть и грипп, тем более, что их много видов).
Соответственно у нас есть смерти или от ковида (с ковидом) - или нет.
А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него. А ковид - прицепом, типа герпеса
Просто абстрактный пример:
умер человек "с характерными симптомами":
1. Ему делают тест на ковид
2. Ему делают тест на грипп
3. Ему делают тесты на все возможные болезни, чтобы точно выявить причину (т.к. такие симптомы характерны для многих болезней, не только гриппа, ковида, и т.д.)
4. Ему не делают никаких тестов
Или пусть даже не умер - а просто заболел. Какой пункт в таком случае?
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