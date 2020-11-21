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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2294229522962297

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:29

  Вкладчик1234 написав:Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.
Причём "заскоки" у каждого свои:


Так, погодите.
Я не врач, а Вы?

Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?

Вот я нагуглил http://covid19.dec.gov.ua/
А там
Противірусні засоби
1) Ремдесивір
WTF!?
Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.


2) Фавіпіравір
Странно
Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.



3) Лопінавір / ритонавір
Тоже Странно
Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.



И все.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:34

  Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.


Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах.
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