Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.
2) Фавіпіравір Странно
Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.
3) Лопінавір / ритонавір Тоже Странно
Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.
Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет. А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии. Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина. Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах.