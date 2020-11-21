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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2294229522962297 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 11:29 Вкладчик1234 написав: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.

Причём "заскоки" у каждого свои: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.Причём "заскоки" у каждого свои:



Так, погодите.

Я не врач, а Вы?



Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?



Вот я нагуглил http://covid19.dec.gov.ua/

А там

Противірусні засоби

1) Ремдесивір

WTF!?

Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.



2) Фавіпіравір

Странно

Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.







3) Лопінавір / ритонавір

Тоже Странно

Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.







И все. Так, погодите.Я не врач, а Вы?Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?Вот я нагуглилА там1)2)3)И все. justit Повідомлень: 4871 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:34 Вкладчик1234 написав: А про грипп информации нет.

А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него. А про грипп информации нет.А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.



Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.

Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.

Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. freeze 4 Повідомлень: 19202 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4585 раз. Подякували: 7315 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2294229522962297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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