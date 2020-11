Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22952296229722982299> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 11:29 Вкладчик1234 написав: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.

Причём "заскоки" у каждого свои: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.Причём "заскоки" у каждого свои:



Так, погодите.

Я не врач, а Вы?



Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?



Вот я нагуглил http://covid19.dec.gov.ua/

А там

Противірусні засоби

1) Ремдесивір

WTF!?

Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.



2) Фавіпіравір

Странно

Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.







3) Лопінавір / ритонавір

Тоже Странно

Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.







И все. Так, погодите.Я не врач, а Вы?Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?Вот я нагуглилА там1)2)3)И все. justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:34 Вкладчик1234 написав: А про грипп информации нет.

А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него. А про грипп информации нет.А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.



Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.

Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.

Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет. Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет. freeze 4 Повідомлень: 19207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4586 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:39 justit написав: Вкладчик1234 написав: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.

Причём "заскоки" у каждого свои: Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.Причём "заскоки" у каждого свои:



Так, погодите.

Я не врач, а Вы?



Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?

Так, погодите.Я не врач, а Вы?Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?

Я не врач.

Я тоже пользуюсь гуглом, а дальше копают более узко.

Ещё я например не повар - но я как-то готовлю еду, и иногда даже лучше "профессионалов"

Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"



Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.



Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем.

Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? Я не врач.Я тоже пользуюсь гуглом, а дальше копают более узко.Ещё я например не повар - но я как-то готовлю еду, и иногда даже лучше "профессионалов"Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем.Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:43 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А про грипп информации нет.

А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него. А про грипп информации нет.А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.



Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.

Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.

Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет. Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.

Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.

Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.



Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили? Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:45 justit

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

Противовирусных препаратов почти нет. И Комаровский говорил об этом пару дней назад. ЛАД 2 Повідомлень: 17775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4304 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:49 Вкладчик1234 написав: Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов" Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"



Тогда наверное знаете, что все выше перечисленное это не ИТ-шники делают





Вкладчик1234 написав: Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет. Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.



Тлолль может, и то не каждый





Вкладчик1234 написав: обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав?



Так и будет.

Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".

Верно? Тогда наверное знаете, что все выше перечисленное это не ИТ-шники делаютТлолль может, и то не каждыйТак и будет.Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".Верно? justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:51 ЛАД написав: justit

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению. Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

1. "Профессионалы" делали тесты несколько месяцев - потом до них дошло что "неправильно".

2. Сделали "правильно" несколько тестов подряд - получили распределение ответов 50на50

3. Профессионалы лечили ковид препаратами от малярии, или смесью ветеринарных препаратов. Но потом до них дошло, что "что-то тут не так"



Да ещё куча такого "профессионального", просто лень писать.



Мораль басни - не стоит слепо поклоняться "профессионализму", "корочкам" и т.д. - нужно самому углубляться в тему.



"Доктора Пи" помните? Тоже вроде до определенного времени "был профессионалом", делал операции, вроде приглашался преподавать в мед.универы, и на гос.должности в сфере здравоохранения. ПРОФЕССИОНАЛ ЖЕ БЫЛ! 1. "Профессионалы" делали тесты несколько месяцев - потом до них дошло что "неправильно".2. Сделали "правильно" несколько тестов подряд - получили распределение ответов 50на503. Профессионалы лечили ковид препаратами от малярии, или смесью ветеринарных препаратов. Но потом до них дошло, что "что-то тут не так"Да ещё куча такого "профессионального", просто лень писать.Мораль басни - не стоит слепо поклоняться "профессионализму", "корочкам" и т.д. - нужно самому углубляться в тему."Доктора Пи" помните? Тоже вроде до определенного времени "был профессионалом", делал операции, вроде приглашался преподавать в мед.универы, и на гос.должности в сфере здравоохранения. ПРОФЕССИОНАЛ ЖЕ БЫЛ! Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:52 Вкладчик1234 написав: Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже. Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.



Даже троишник выпускник медунивера расскажет вам, что такое ОРЗ, что такое ОРВИ, и чем грипп отличается от риновируса. Это основные легко запоминающие банальности.

Правда и в том, что при лёгком течении заморачиваться и идентифицировать более сотни ОРВИ нет практического смысла.



Вкладчик1234 написав: Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили? Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?



Не может.

Хранятся во многих случаях биоматериалы, анализы, дальше 2019 года ретроспективно Ковид не нашли. Даже троишник выпускник медунивера расскажет вам, что такое ОРЗ, что такое ОРВИ, и чем грипп отличается от риновируса. Это основные легко запоминающие банальности.Правда и в том, что при лёгком течении заморачиваться и идентифицировать более сотни ОРВИ нет практического смысла.Не может.Хранятся во многих случаях биоматериалы, анализы, дальше 2019 года ретроспективно Ковид не нашли. freeze 4 Повідомлень: 19207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4586 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:53 ЛАД написав: justit

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

Противовирусных препаратов почти нет. И Комаровский говорил об этом пару дней назад. Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.Противовирусных препаратов почти нет. И Комаровский говорил об этом пару дней назад.



А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?



Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".

Такие дела.



И получается - мне один врач прописал нечто, а тут начитанный обыватель, "jack of all trades", скажет - то фсе фуфло



Потом другой врач - прописал, но следующий "jack of all trades" - то фсе фуфло



И что делать-то? А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".Такие дела.И получается - мне один врач прописал нечто, а тут начитанный обыватель, "jack of all trades", скажет - то фсе фуфлоПотом другой врач - прописал, но следующий "jack of all trades" - то фсе фуфлоИ что делать-то? justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 11:55 justit написав: Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".

Верно? Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".Верно?

Нет, не верно.

Всех сделает только justit с тщательно подобранным, и профессионально выписанным рецептом на Амиксин IC, с подписью, печатью, и датой.



А все остальные умрут



Кстати, если принимать Амиксин IC без рецепта, и консультации профессионала - эффект может быть не тот. Не занимайтесь самолечением! Нет, не верно.Всех сделает толькос тщательно подобранным, и профессионально выписанным рецептом на, с подписью, печатью, и датой.А все остальные умрутКстати, если приниматьбез рецепта, и консультации профессионала - эффект может быть не тот. Не занимайтесь самолечением! Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 22952296229722982299> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Kriptogedon і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1680098

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16