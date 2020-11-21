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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22952296229722982299>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:29

  Вкладчик1234 написав:Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.
Причём "заскоки" у каждого свои:


Так, погодите.
Я не врач, а Вы?

Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?

Вот я нагуглил http://covid19.dec.gov.ua/
А там
Противірусні засоби
1) Ремдесивір
WTF!?
Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.


2) Фавіпіравір
Странно
Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.



3) Лопінавір / ритонавір
Тоже Странно
Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.



И все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:34

  Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.


Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:39

  justit написав:
  Вкладчик1234 написав:Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту.
Причём "заскоки" у каждого свои:


Так, погодите.
Я не врач, а Вы?

Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?

Я не врач.
Я тоже пользуюсь гуглом, а дальше копают более узко.
Ещё я например не повар - но я как-то готовлю еду, и иногда даже лучше "профессионалов"
Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"

Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.

Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем.
Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:43

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.


Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.

Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.
Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.

Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:45

justit
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
Противовирусных препаратов почти нет. И Комаровский говорил об этом пару дней назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:49

  Вкладчик1234 написав:Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"


Тогда наверное знаете, что все выше перечисленное это не ИТ-шники делают :D


  Вкладчик1234 написав:Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.


Тлолль может, и то не каждый :D


  Вкладчик1234 написав:обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? :)


Так и будет.
Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".
Верно? :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:51

  ЛАД написав:justit
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

1. "Профессионалы" делали тесты несколько месяцев - потом до них дошло что "неправильно".
2. Сделали "правильно" несколько тестов подряд - получили распределение ответов 50на50
3. Профессионалы лечили ковид препаратами от малярии, или смесью ветеринарных препаратов. Но потом до них дошло, что "что-то тут не так"

Да ещё куча такого "профессионального", просто лень писать.

Мораль басни - не стоит слепо поклоняться "профессионализму", "корочкам" и т.д. - нужно самому углубляться в тему.

"Доктора Пи" помните? Тоже вроде до определенного времени "был профессионалом", делал операции, вроде приглашался преподавать в мед.универы, и на гос.должности в сфере здравоохранения. ПРОФЕССИОНАЛ ЖЕ БЫЛ!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:52

  Вкладчик1234 написав:Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.


Даже троишник выпускник медунивера расскажет вам, что такое ОРЗ, что такое ОРВИ, и чем грипп отличается от риновируса. Это основные легко запоминающие банальности.
Правда и в том, что при лёгком течении заморачиваться и идентифицировать более сотни ОРВИ нет практического смысла.

  Вкладчик1234 написав:Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?


Не может.
Хранятся во многих случаях биоматериалы, анализы, дальше 2019 года ретроспективно Ковид не нашли.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:53

  ЛАД написав:justit
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
Противовирусных препаратов почти нет. И Комаровский говорил об этом пару дней назад.


А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель? :D

Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".
Такие дела.

И получается - мне один врач прописал нечто, а тут начитанный обыватель, "jack of all trades", скажет - то фсе фуфло :D

Потом другой врач - прописал, но следующий "jack of all trades" - то фсе фуфло :D

И что делать-то? :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:55

  justit написав:Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать".
Верно?

Нет, не верно.
Всех сделает только justit с тщательно подобранным, и профессионально выписанным рецептом на Амиксин IC, с подписью, печатью, и датой.

А все остальные умрут :)

Кстати, если принимать Амиксин IC без рецепта, и консультации профессионала - эффект может быть не тот. Не занимайтесь самолечением!
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