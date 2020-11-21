Ремдесивір — не зареєстрований у жодній країні світу синтетичний противірусний препарат, який наразі проходить клінічне вивчення щодо лікування COVID-19.
2) Фавіпіравір Странно
Фавіпіравір — синтетичний противірусний препарат. Він був схвалений в Японії у 2014 році для лікування пандемічного вірусу грипу. Фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). За інформацією, на яку посилається Центр з контролю захворювань Тайваню, він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.
3) Лопінавір / ритонавір Тоже Странно
Антивірусний засіб для системного застосування. Антивірусний засіб для лікування ВІЛ-інфекцій, комбінація.
Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет. А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии. Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина. Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
Вкладчик1234 написав:Таких врачей около половины, по моему небольшому опыту. Причём "заскоки" у каждого свои:
Так, погодите. Я не врач, а Вы?
Откуда мне или Вам знать, что фуфло, а что нет?
Я не врач. Я тоже пользуюсь гуглом, а дальше копают более узко. Ещё я например не повар - но я как-то готовлю еду, и иногда даже лучше "профессионалов" Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"
Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.
Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем. Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав?
Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет. А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии. Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина. Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже. Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.
Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?
Вкладчик1234 написав:Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"
Тогда наверное знаете, что все выше перечисленное это не ИТ-шники делают
Вкладчик1234 написав:Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.
Тлолль может, и то не каждый
Вкладчик1234 написав:обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав?
Так и будет. Каждый по разному, и, только начитанный обыватель сумеет их всех "сделать". Верно?
ЛАД написав:justit Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
1. "Профессионалы" делали тесты несколько месяцев - потом до них дошло что "неправильно". 2. Сделали "правильно" несколько тестов подряд - получили распределение ответов 50на50 3. Профессионалы лечили ковид препаратами от малярии, или смесью ветеринарных препаратов. Но потом до них дошло, что "что-то тут не так"
Да ещё куча такого "профессионального", просто лень писать.
Мораль басни - не стоит слепо поклоняться "профессионализму", "корочкам" и т.д. - нужно самому углубляться в тему.
"Доктора Пи" помните? Тоже вроде до определенного времени "был профессионалом", делал операции, вроде приглашался преподавать в мед.универы, и на гос.должности в сфере здравоохранения. ПРОФЕССИОНАЛ ЖЕ БЫЛ!
Вкладчик1234 написав:Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.
Даже троишник выпускник медунивера расскажет вам, что такое ОРЗ, что такое ОРВИ, и чем грипп отличается от риновируса. Это основные легко запоминающие банальности. Правда и в том, что при лёгком течении заморачиваться и идентифицировать более сотни ОРВИ нет практического смысла.
Вкладчик1234 написав:Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?
Не может. Хранятся во многих случаях биоматериалы, анализы, дальше 2019 года ретроспективно Ковид не нашли.