Додано: Нед 22 лис, 2020 12:04

Вкладчик1234 написав: ......

Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"



Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет. ......Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.

Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.



Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?

глубоко



Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав? Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем.Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав?

Всё это вряд ли."Обыватель,интересующийся какой-то темой" - это уже профессионал. Вы наверняка знакомы с понятием "самообразование". Другое дело, что для применения своих знаний не для себя лично потребуется подтвердить их. Если даже вы прекрасно водите, сесть за руль нельзя без сдачи экзамена."Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус", это сделал бы кто-нибудь другой. Вы же не считаете китайцев на порядок умнее или внимательнее остального мира?Это Ваше право и Ваш выбор.Но, боюсь, лечение по сведениям из интернета будет хуже. Вы найдёте у себя столько болячек, что в пору будет лечиться всю оставшуюся жизнь или сразу ползти на кладбище.