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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:01
Вкладчик1234 написав:
Кстати, если принимать Амиксин IC
без рецепта, и консультации профессионала - эффект может быть не тот. Не занимайтесь самолечением!
Я ж выше написал о том, что приписали мне
Чтние текста и не понимание написанного, это как?
Идет в разрез с утверждениями о начитанности совсем.
Беда блин.
Востаннє редагувалось justit
в Нед 22 лис, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:02
justit написав:
А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?
Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".
Такие дела.
Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:04
justit написав: beee написав: justit написав:
А потом в Трускавце камни из почек выводил
С минералкой как-бы по осторожней нужно.
Если эти "схемы лечения" пишут семейные врачи, то им нужно идти в техникум на слесарей двойки получать.
Аскорутин, блин))
А что должно быть-то?
Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир
(или Фулкап Азенета
)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC
p.s. Вчера заметил, что обоняние тю-то
Вот тебе и отрицательный тест.
А второй тест делать не захотели.
А что должно быть-то?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 22 лис, 2020 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:04
Вкладчик1234 написав:
......
Ещё я не "ойтишнек" - но могу заказать все составляющие компьютера, собрать его, установить весь софт. И работать это будет даже лучше, чем "готовые предложения" от "профессионалов"
Обыватель, глубоко интересующийся какой-то темой, может запросто посадить в лужу "профессионалов" с корочкой, или стажем 100500 лет.
Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.
Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?
Всё это вряд ли.
"Обыватель, глубоко
интересующийся какой-то темой" - это уже профессионал. Вы наверняка знакомы с понятием "самообразование". Другое дело, что для применения своих знаний не для себя лично потребуется подтвердить их. Если даже вы прекрасно водите, сесть за руль нельзя без сдачи экзамена.
"Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус", это сделал бы кто-нибудь другой. Вы же не считаете китайцев на порядок умнее или внимательнее остального мира?
Более того, "разбираться во всём" - "заставляет жизнь". Т.к. если не углубляться в тему - будут лечить непонятно от чего, и непонятно чем.
Более того - обратитесь к нескольким "профессионалам" - и каждый поставит свой диагноз, и назначит своё лечение. И как понять, кто их них прав?
Это Ваше право и Ваш выбор.
Но, боюсь, лечение по сведениям из интернета будет хуже. Вы найдёте у себя столько болячек, что в пору будет лечиться всю оставшуюся жизнь или сразу ползти на кладбище.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 22 лис, 2020 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:05
BIGor написав: justit написав:
А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?
Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".
Такие дела.
Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ.
Я пошутив вообще-то.
Он интересно рассказывает.
А вот прав или нет - как знать.
Тут каждый второй комментатор прав, и что теперь?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:06
Вкладчик1234 написав:
А что должно быть-то?
Так там всего один вопрос, два раза.
Что не ясно?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:09
FDA одобрила к применению коктейль из моноклональных антител Касиривимаб и Имдевимаб от компании Regeneron Pharmaceuticals при риске тяжелого течения COVID-19 (ранее он успешно был использован в качестве экспериментальной терапии для лечения Дональда Трампа).
Но исходя из серьезной стоимости этого коктейля, это пока лекарство для избранных.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:09
ЛАД написав:
Это Ваше право и Ваш выбор.
Но, боюсь, лечение по сведениям из интернета будет хуже. Вы найдёте у себя столько болячек, что в пору будет лечиться всю оставшуюся жизнь или сразу ползти на кладбище.
Есть такой point у нас.
Я сам изучу и сделаю.
Вполне нормальный подход ИМХО.
Работает 50/50 наверное.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:13
justit написав: Вкладчик1234 написав:
А что должно быть-то?
Так там всего один вопрос, два раза.
Что не ясно?
Мне всё ясно.
Но видимо не все могут принимать какие-либо решения "без помощи профессионала"
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:15
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:justit
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
1. "Профессионалы" делали тесты несколько месяцев - потом до них дошло что "неправильно".
2. Сделали "правильно" несколько тестов подряд - получили распределение ответов 50на50
3. Профессионалы лечили ковид препаратами от малярии, или смесью ветеринарных препаратов. Но потом до них дошло, что "что-то тут не так"
Да ещё куча такого "профессионального", просто лень писать.
....
Интересно, а как Вы хотите?
Придумали какой-то препарат и на 100% уверены, что это панацея? Так не бывает.
В любой науке для проверки ставится эксперимент и не один. И достаточно часто эксперимент не удачный или не подтверждает теорию.
Так же и с лекарствами. Попробовали, не вышло. Поэтому и требуются испытания на больших количествах людей.
Иначе не бывает. И быть не может (во всяком случае, пока и ещё очень долго).
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ЛАД
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