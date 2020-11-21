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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2296229722982299

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20

  ЛАД написав:Интересно, а как Вы хотите?
Придумали какой-то препарат и на 100% уверены, что это панацея? Так не бывает.
В любой науке для проверки ставится эксперимент и не один. И достаточно часто эксперимент не удачный или не подтверждает теорию.
Так же и с лекарствами. Попробовали, не вышло. Поэтому и требуются испытания на больших количествах людей.
Иначе не бывает. И быть не может (во всяком случае, пока и ещё очень долго).

Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).
А по сути - получается "метод тыка".
И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20

justit

Простой банальный совет.
Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевле кардиомагнил неделю-другую.
Случаи тромбоза, наступающего после кажущегося выздоровления после коронавируса, описаны достаточно часто. Это часто фатально. Тот же случай с Виктюком, я описывал тут случай с мамой моего знакомого. Да если погуглить много такого.
А аспирин, хотя и не такой мощный в плане противодействия тромбозу, но всё-таки относительно действенен. Да и безвреден, сердечники десятилетиями его пьют.
Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:24

  Вкладчик1234 написав:
  justit написав:
  Вкладчик1234 написав:
А что должно быть-то?


Так там всего один вопрос, два раза.
Что не ясно?

Мне всё ясно.
Но видимо не все могут принимать какие-либо решения "без помощи профессионала"


Ну то мой кризис миновал.
Считай на одном чае и парацетамоле.
Благодаря или вопреки "профессионалу"
:D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:26

Тут как раз и практикуется "культ профессионалов".
На любой вопрос "обывателя" начинается: "ты кто такой?", "ты что, врач?", "да как ты посмел усомниться?"

Как раз с "намёком" на то, - что "профессионалы" однозначно, и безапелляционно правы
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:27

  freeze написав:justit

Простой банальный совет.
Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевле кардиомагнил неделю-другую.


Дык я его принимал и до эпидемии.
Его после 40 лет вроде рекомендуют употреблять чуть ли не всем.
Аспирин вроде на желудок не очень хрошо действует. По крайней мере читал об этом.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:29

  BIGor написав:
  justit написав:А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?

Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".
Такие дела.

Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ.

Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов. Взгляды, противоречащие рекомендациям ВОЗ, он не высказывает. Может только отметить, что какие-то мнения ещё не очень доказаны и требуют проверки и подтверждения.
Придерживается исключительно научной точки зрения, никакой гомеопатии, знахарства и пр. Если он и ошибается, то вместе с современной наукой.
При этом легко и хорошо излагает.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:31

  Вкладчик1234 написав:Тут как раз и практикуется "культ профессионалов".
На любой вопрос "обывателя" начинается: "ты кто такой?", "ты что, врач?", "да как ты посмел усомниться?"


Увы, возможно, но нет.
Я задал вопрос: "Вы врач?"
Но не имел в виду: "да как ты посмел усомниться?"
Человек обязан всегда сомневаться!

Странно, что при Вашей начитанности, Вы совершенно не попытались вникнуть и хотя бы переспросить.
Ну, если мне не ясно - я переспрашиваю.
Банальный вопрос: "Что имеете в виду?"

Все, что я выше писал - это "поделиться опытом. У меня случилось вот так"

Все.
Ничего больше.
Тыкать себя в грудь - это не мое кредо :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41

  Вкладчик1234 написав:.......
Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).
А по сути - получается "метод тыка".
И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?

Т.е. если врач берется лечить рак, то он должен его вылечить с вероятностью 99-100%? :shock:
Если у него нет такой уверенности, то и не фиг браться, потому что это "метод тыка"?
Отличается от "начитанного самообразованного обывателя" вероятностью. Вероятность того, что вас вылечит врач заметно выше, чем у какой-нибудь "бабы Клавы" или даже у вас самого по сведениям из инета.
Ни один врач не возьмётся что-либо "гарантировать" точно".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:48

  ЛАД написав:Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов.


Рекомендую лекции Анча Барановой, правда должен быть тут образовательный базис слушателя хотя бы на уровне хорошей средней школы по биологии.

Анча Баранова (Ancha Baranova) – докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології та директорка Центру з вивчення хронічних метаболічних захворювань в Університеті Джорджа Мейсона (США). Фахівчиня у галузі функціональної геноміки та системної біології.

Очень хорошие обзоры, достаточно длительные, может не такие популяристичные как у Комаровского.
Лекция по раку очень-очень познавательна. По вакцинам крайне познавательно. Про геропротекторы - супер, про диабет и системное воспаление, про витамины и тд.
Единственно достаточно длинные темы, я их слушаю обычно на променаде в наушниках или в машине.
https://www.youtube.com/channel/UCXJYy6 ... 04ndBUBFPw
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:58

freeze
Спасибо, посмотрю.

P.s. Действительно, достаточно длинные. По 25 минут ещё так-сяк, а по 2 часа... Плохо, что по многим названиям непонятно, о чём пойдет речь.
А что такое геропротекторы и когда это было?
ЛАД
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