ЛАД написав:Интересно, а как Вы хотите? Придумали какой-то препарат и на 100% уверены, что это панацея? Так не бывает. В любой науке для проверки ставится эксперимент и не один. И достаточно часто эксперимент не удачный или не подтверждает теорию. Так же и с лекарствами. Попробовали, не вышло. Поэтому и требуются испытания на больших количествах людей. Иначе не бывает. И быть не может (во всяком случае, пока и ещё очень долго).
Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно). А по сути - получается "метод тыка". И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?
Простой банальный совет. Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевле кардиомагнил неделю-другую. Случаи тромбоза, наступающего после кажущегося выздоровления после коронавируса, описаны достаточно часто. Это часто фатально. Тот же случай с Виктюком, я описывал тут случай с мамой моего знакомого. Да если погуглить много такого. А аспирин, хотя и не такой мощный в плане противодействия тромбозу, но всё-таки относительно действенен. Да и безвреден, сердечники десятилетиями его пьют. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
justit написав:А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?
Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено". Такие дела.
Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ.
Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов. Взгляды, противоречащие рекомендациям ВОЗ, он не высказывает. Может только отметить, что какие-то мнения ещё не очень доказаны и требуют проверки и подтверждения. Придерживается исключительно научной точки зрения, никакой гомеопатии, знахарства и пр. Если он и ошибается, то вместе с современной наукой. При этом легко и хорошо излагает.
Вкладчик1234 написав:....... Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно). А по сути - получается "метод тыка". И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?
Т.е. если врач берется лечить рак, то он должен его вылечить с вероятностью 99-100%? Если у него нет такой уверенности, то и не фиг браться, потому что это "метод тыка"? Отличается от "начитанного самообразованного обывателя" вероятностью. Вероятность того, что вас вылечит врач заметно выше, чем у какой-нибудь "бабы Клавы" или даже у вас самого по сведениям из инета. Ни один врач не возьмётся что-либо "гарантировать" точно".
ЛАД написав:Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов.
Рекомендую лекции Анча Барановой, правда должен быть тут образовательный базис слушателя хотя бы на уровне хорошей средней школы по биологии.
Анча Баранова (Ancha Baranova) – докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології та директорка Центру з вивчення хронічних метаболічних захворювань в Університеті Джорджа Мейсона (США). Фахівчиня у галузі функціональної геноміки та системної біології.
Очень хорошие обзоры, достаточно длительные, может не такие популяристичные как у Комаровского. Лекция по раку очень-очень познавательна. По вакцинам крайне познавательно. Про геропротекторы - супер, про диабет и системное воспаление, про витамины и тд. Единственно достаточно длинные темы, я их слушаю обычно на променаде в наушниках или в машине. https://www.youtube.com/channel/UCXJYy6 ... 04ndBUBFPw