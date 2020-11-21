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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2296229722982299 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20 ЛАД написав: Интересно, а как Вы хотите?

Придумали какой-то препарат и на 100% уверены, что это панацея? Так не бывает.

В любой науке для проверки ставится эксперимент и не один. И достаточно часто эксперимент не удачный или не подтверждает теорию.

Так же и с лекарствами. Попробовали, не вышло. Поэтому и требуются испытания на больших количествах людей.

Иначе не бывает. И быть не может (во всяком случае, пока и ещё очень долго). Интересно, а как Вы хотите?Придумали какой-то препарат и на 100% уверены, что это панацея? Так не бывает.В любой науке для проверки ставится эксперимент и не один. И достаточно часто эксперимент не удачный или не подтверждает теорию.Так же и с лекарствами. Попробовали, не вышло. Поэтому и требуются испытания на больших количествах людей.Иначе не бывает. И быть не может (во всяком случае, пока и ещё очень долго).

Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).

А по сути - получается "метод тыка".

И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"? Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).А по сути - получается "метод тыка".И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20 justit



Простой банальный совет.

Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевле кардиомагнил неделю-другую.

Случаи тромбоза, наступающего после кажущегося выздоровления после коронавируса, описаны достаточно часто. Это часто фатально. Тот же случай с Виктюком, я описывал тут случай с мамой моего знакомого. Да если погуглить много такого.

А аспирин, хотя и не такой мощный в плане противодействия тромбозу, но всё-таки относительно действенен. Да и безвреден, сердечники десятилетиями его пьют.

Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. freeze 4 Повідомлень: 19207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4586 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:24 Вкладчик1234 написав: justit написав: Вкладчик1234 написав:

А что должно быть-то? А что должно быть-то?



Так там всего один вопрос, два раза.

Что не ясно? Так там всего один вопрос, два раза.Что не ясно?

Мне всё ясно.

Но видимо не все могут принимать какие-либо решения "без помощи профессионала" Мне всё ясно.Но видимо не все могут принимать какие-либо решения "без помощи профессионала"



Ну то мой кризис миновал.

Считай на одном чае и парацетамоле.

Благодаря или вопреки "профессионалу"

Ну то мой кризис миновал.Считай на одном чае и парацетамоле.Благодаря или вопреки "профессионалу" justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:26 Тут как раз и практикуется "культ профессионалов".

На любой вопрос "обывателя" начинается: "ты кто такой?", "ты что, врач?", "да как ты посмел усомниться?"



Как раз с "намёком" на то, - что "профессионалы" однозначно, и безапелляционно правы Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13331 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:27 freeze написав: justit



Простой банальный совет.

Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевле кардиомагнил неделю-другую.

Простой банальный совет.Просто попейте с женой обычный аспирин-кардио или на худой конец подешевленеделю-другую.



Дык я его принимал и до эпидемии.

Его после 40 лет вроде рекомендуют употреблять чуть ли не всем.

Аспирин вроде на желудок не очень хрошо действует. По крайней мере читал об этом. Дык я его принимал и до эпидемии.Его после 40 лет вроде рекомендуют употреблять чуть ли не всем.Аспирин вроде на желудок не очень хрошо действует. По крайней мере читал об этом. justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:29 BIGor написав: justit написав: А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?



Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".

Такие дела. А кто такой Комаровский, спросит начитанный обыватель?Ремдесивир на gov.ua сайте на первом месте, да еще статус "оновлено".Такие дела.

Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ. Если честно, во всех фейсбуках и инстаграмчиках только и говорят о Коморовском, кто это - мне непонятно. Наверное нобелевский лауреат в области медицины. Я лично больше поверю системе МОЗ и ВОЗ.

Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов. Взгляды, противоречащие рекомендациям ВОЗ, он не высказывает. Может только отметить, что какие-то мнения ещё не очень доказаны и требуют проверки и подтверждения.

Придерживается исключительно научной точки зрения, никакой гомеопатии, знахарства и пр. Если он и ошибается, то вместе с современной наукой.

При этом легко и хорошо излагает. Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов. Взгляды, противоречащие рекомендациям ВОЗ, он не высказывает. Может только отметить, что какие-то мнения ещё не очень доказаны и требуют проверки и подтверждения.Придерживается исключительно научной точки зрения, никакой гомеопатии, знахарства и пр. Если он и ошибается, то вместе с современной наукой.При этом легко и хорошо излагает. ЛАД 2 Повідомлень: 17775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4304 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:31 Вкладчик1234 написав: Тут как раз и практикуется "культ профессионалов".

На любой вопрос "обывателя" начинается: "ты кто такой?", "ты что, врач?", "да как ты посмел усомниться?" Тут как раз и практикуется "культ профессионалов".На любой вопрос "обывателя" начинается: "ты кто такой?", "ты что, врач?", "да как ты посмел усомниться?"



Увы, возможно, но нет.

Я задал вопрос: "Вы врач?"

Но не имел в виду: "да как ты посмел усомниться?"

Человек обязан всегда сомневаться!



Странно, что при Вашей начитанности, Вы совершенно не попытались вникнуть и хотя бы переспросить.

Ну, если мне не ясно - я переспрашиваю.

Банальный вопрос: "Что имеете в виду?"



Все, что я выше писал - это "поделиться опытом. У меня случилось вот так"



Все.

Ничего больше.

Тыкать себя в грудь - это не мое кредо Увы, возможно, но нет.Я задал вопрос: "Вы врач?"Но не имел в виду: "да как ты посмел усомниться?"Человек обязан всегда сомневаться!Странно, что при Вашей начитанности, Вы совершенно не попытались вникнуть и хотя бы переспросить.Ну, если мне не ясно - я переспрашиваю.Банальный вопрос: "Что имеете в виду?"Все, что я выше писал - это "поделиться опытом. У меня случилось вот так"Все.Ничего больше.Тыкать себя в грудь - это не мое кредо justit Повідомлень: 4880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1514 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41 Вкладчик1234 написав: .......

Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).

А по сути - получается "метод тыка".

И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"? .......Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).А по сути - получается "метод тыка".И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?

Т.е. если врач берется лечить рак, то он должен его вылечить с вероятностью 99-100%?

Если у него нет такой уверенности, то и не фиг браться, потому что это "метод тыка"?

Отличается от "начитанного самообразованного обывателя" вероятностью. Вероятность того, что вас вылечит врач заметно выше, чем у какой-нибудь "бабы Клавы" или даже у вас самого по сведениям из инета.

Ни один врач не возьмётся что-либо "гарантировать" точно". Т.е. если врач берется лечить рак, то он должен его вылечить с вероятностью 99-100%?Если у него нет такой уверенности, то и не фиг браться, потому что это "метод тыка"?Отличается от "начитанного самообразованного обывателя" вероятностью. Вероятность того, что вас вылечит врач заметно выше, чем у какой-нибудь "бабы Клавы" или даже у вас самого по сведениям из инета.Ни один врач не возьмётся что-либо "гарантировать" точно". ЛАД 2 Повідомлень: 17775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4304 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:48 ЛАД написав: Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов. Комаровский - квалифицированный врач с большим опытом. Не учёный. Но свои обзоры он основывает исключительно на современных научных знаниях и новостях от ВОЗ и из научных журналов.



Рекомендую лекции Анча Барановой, правда должен быть тут образовательный базис слушателя хотя бы на уровне хорошей средней школы по биологии.



Анча Баранова (Ancha Baranova) – докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології та директорка Центру з вивчення хронічних метаболічних захворювань в Університеті Джорджа Мейсона (США). Фахівчиня у галузі функціональної геноміки та системної біології.



Очень хорошие обзоры, достаточно длительные, может не такие популяристичные как у Комаровского.

Лекция по раку очень-очень познавательна. По вакцинам крайне познавательно. Про геропротекторы - супер, про диабет и системное воспаление, про витамины и тд.

Единственно достаточно длинные темы, я их слушаю обычно на променаде в наушниках или в машине.

https://www.youtube.com/channel/UCXJYy6 ... 04ndBUBFPw Рекомендую лекции Анча Барановой, правда должен быть тут образовательный базис слушателя хотя бы на уровне хорошей средней школы по биологии.Анча Баранова (Ancha Baranova) – докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології та директорка Центру з вивчення хронічних метаболічних захворювань в Університеті Джорджа Мейсона (США). Фахівчиня у галузі функціональної геноміки та системної біології.Очень хорошие обзоры, достаточно длительные, может не такие популяристичные как у Комаровского.Лекция по раку очень-очень познавательна. По вакцинам крайне познавательно. Про геропротекторы - супер, про диабет и системное воспаление, про витамины и тд.Единственно достаточно длинные темы, я их слушаю обычно на променаде в наушниках или в машине. freeze 4 Повідомлень: 19207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4586 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 12:58 freeze

Спасибо, посмотрю.



P.s. Действительно, достаточно длинные. По 25 минут ещё так-сяк, а по 2 часа... Плохо, что по многим названиям непонятно, о чём пойдет речь.

А что такое геропротекторы и когда это было? ЛАД 2 Повідомлень: 17775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4304 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2296229722982299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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