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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2297229822992300

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:24

Трудно судить насколько сотрудник МГУ близок к центрам разработок антивирусных препаратов, но такая информация прошла.

Способ нейтрализации коронавирусной инфекции может оказаться проще, чем многие думают. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как можно бороться с COVID-19.
https://rg.ru/2020/11/22/rossijskij-uch ... virus.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:32

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так что "смешные" 3% уверенно растут куда-то к 50%. А есть еще и вопрос эфективности: врач -- он не каменщик-строитель -- кирпич взял, цементу ляпнул, кирпич поставил. Повторять до обеда.
Ще раз будь-ласка
Поясніть мені з якого будуна від 10 до 1700 в день на 10 днів в середньому на 160 000 ліжок - наближаються до 50%
А вже потім розглагольствуйте про мулярів..добре?

Внимательно читаем: загрузка _врачей_, не лижок -- кровати, в отличии от цемента, без врачей бесполезны...
Уважно читаєм відповідь
В січні кількість лікарів та сама що і в вересні , але в січні лікарі справлялись з напливом на 20% вищим ніж у вересні(і так 5 років) . тому
З якого будуна та кількість лікарів/ліжок яка справлялась з проблемами в січні - не може справитись з на 20% меншою кількістю проблем у вересні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:39

  ЛАД написав:Осталось ещё понять, что
"кількість смертей в січнi" и загрузка больниц и врачей не прямо пропорциональны. Лень искать цифры, если хотите, займитесь, но, думаю, большинство людей умирают дома и не загружают больницы.
Ще раз для тих в кого в голові повна відсутність логіки
1 Люди вмирають від хвороб , або нещасних випадків
2 Співвідношення смертей в лікарні до смертей за межами лікарні=приблизно константа
3 Таким чином
Якщо всього померло 57000 , то 70% з цих померлих в тому чи іншому випадку пройшли через лікарню
Якщо померло 48000, то знову ж 70% -пройшло через лікарню
От і виходить
При 57000 - через лікарню пройшло при будь-якій константі-більше ніж при 48000.
Все
Ще треба щось пояснювати?

ПС
А оповідання чиновників про 160 000 - 200 000 - 220 000 - 436 000 ліжок - я Вам викладу вагон і маленький візок... і всі вони будуть до пятої точки ,поки в третій по захворюваності області України - Львівській -вільно 60% ліжок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:47

  ЛАД написав:А что такое геропротекторы и когда это было?


Геропротекторы - это вещества замедляющие старение клеток и организма.
Вся лекция неплохая про биомаркеры старения, а про геропроекторы где-то с 32,30 мин
https://www.youtube.com/watch?v=fjx6JWDkffw&t=1828s
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:56

Ось новий графік від zzzzzz
Зображення
Що бачимо?
1 У Львівській області - 3000 ліжок
2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих
3 Графік показує 3000 смертей.
4 Ясно що частина померла не в лікарні
5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому..
6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 років
Ще якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:13

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.......
Я ожидаю, если "профессионал" берётся за работу - результат должен быть 99-100%, пусть не целевой (идеальный), но прогнозируемый (то, что можно "гарантировать" точно).
А по сути - получается "метод тыка".
И чем это отличается от "начитанного самообразованного обывателя"?

Т.е. если врач берется лечить рак, то он должен его вылечить с вероятностью 99-100%? :shock:
Если у него нет такой уверенности, то и не фиг браться, потому что это "метод тыка"?
Отличается от "начитанного самообразованного обывателя" вероятностью. Вероятность того, что вас вылечит врач заметно выше, чем у какой-нибудь "бабы Клавы" или даже у вас самого по сведениям из инета.
Ни один врач не возьмётся что-либо "гарантировать" точно".

Если берется вылечить - значит должен вылечить.
Если берется снять симптомы - значит так.

А не так: "щас что-то попробуем. И по идее, должно что-то получиться. Но это не точно"

И что если не рак?
И на сколько отличаются вероятность? :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:
  justit написав:Со вчерашнего вечера не чувствую.
То же самое с кофе (в банке зерна).

А тест - отрицательный


Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.


Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направили :D
И то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт


  freeze написав:
  justit написав:Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)
ну и витамин Д и цинк
Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC


Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.
А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.


1) Доктор прописал :D
Вроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо :-)

2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меня

Я уже потерялся совсем :D
Врач - одно, друзья другое.
Искать другого врача? А смысл?

Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все.


А врач - семейник, или из частной клиники?
Вообще, давно привык, что врач при назначении по каждому препарату поясняет, зачем и почему именно этот. Интересно, вам кроме "потому что не ковид" как-то обосновывали, зачем?
Не то, чтобы я часто болел, но амиксин мне не прописывали ни разу, и вообще, имхо, это фуфломицин.
Но в целом, согласен, лучше следовать указаниям врача, а не лечится по форумам в инете или газеткам "бабушкины советы"
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Гонконг будет однократно выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по $645. Так власти хотят убедить людей проверяться на заболевание, не боясь потерять доходы.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:38

  budivelnik написав:Ось новий графік від zzzzzz
Зображення
Що бачимо?
1 У Львівській області - 3000 ліжок
2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих
3 Графік показує 3000 смертей.
4 Ясно що частина померла не в лікарні
5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому..
6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 років
Ще якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні?


Хотелось бы вникнуть в суть представленного графика. 3257 и 3013 - это количество смертей в Львовской области состоянием на 1 января ? Какие смерти показаны на графике - любые (болезнь, убийство и т.д.) ? Почему для своих выводов Вы не берете пары 3061-2361; 3065-2432 ?
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