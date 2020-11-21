Способ нейтрализации коронавирусной инфекции может оказаться проще, чем многие думают. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как можно бороться с COVID-19.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:24
Трудно судить насколько сотрудник МГУ близок к центрам разработок антивирусных препаратов, но такая информация прошла.
Способ нейтрализации коронавирусной инфекции может оказаться проще, чем многие думают. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как можно бороться с COVID-19.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:32
Уважно читаєм відповідь
В січні кількість лікарів та сама що і в вересні , але в січні лікарі справлялись з напливом на 20% вищим ніж у вересні(і так 5 років) . тому
З якого будуна та кількість лікарів/ліжок яка справлялась з проблемами в січні - не може справитись з на 20% меншою кількістю проблем у вересні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:39
Ще раз для тих в кого в голові повна відсутність логіки
1 Люди вмирають від хвороб , або нещасних випадків
2 Співвідношення смертей в лікарні до смертей за межами лікарні=приблизно константа
3 Таким чином
Якщо всього померло 57000 , то 70% з цих померлих в тому чи іншому випадку пройшли через лікарню
Якщо померло 48000, то знову ж 70% -пройшло через лікарню
От і виходить
При 57000 - через лікарню пройшло при будь-якій константі-більше ніж при 48000.
Все
Ще треба щось пояснювати?
ПС
А оповідання чиновників про 160 000 - 200 000 - 220 000 - 436 000 ліжок - я Вам викладу вагон і маленький візок... і всі вони будуть до пятої точки ,поки в третій по захворюваності області України - Львівській -вільно 60% ліжок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:47
Геропротекторы - это вещества замедляющие старение клеток и организма.
Вся лекция неплохая про биомаркеры старения, а про геропроекторы где-то с 32,30 мин
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:56
Ось новий графік від zzzzzz
Що бачимо?
1 У Львівській області - 3000 ліжок
2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих
3 Графік показує 3000 смертей.
4 Ясно що частина померла не в лікарні
5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому..
6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 років
Ще якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:13
Если берется вылечить - значит должен вылечить.
Если берется снять симптомы - значит так.
А не так: "щас что-то попробуем. И по идее, должно что-то получиться. Но это не точно"
И что если не рак?
И на сколько отличаются вероятность?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А врач - семейник, или из частной клиники?
Вообще, давно привык, что врач при назначении по каждому препарату поясняет, зачем и почему именно этот. Интересно, вам кроме "потому что не ковид" как-то обосновывали, зачем?
Не то, чтобы я часто болел, но амиксин мне не прописывали ни разу, и вообще, имхо, это фуфломицин.
Но в целом, согласен, лучше следовать указаниям врача, а не лечится по форумам в инете или газеткам "бабушкины советы"
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Гонконг будет однократно выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по $645. Так власти хотят убедить людей проверяться на заболевание, не боясь потерять доходы.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:38
Хотелось бы вникнуть в суть представленного графика. 3257 и 3013 - это количество смертей в Львовской области состоянием на 1 января ? Какие смерти показаны на графике - любые (болезнь, убийство и т.д.) ? Почему для своих выводов Вы не берете пары 3061-2361; 3065-2432 ?
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