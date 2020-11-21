justit написав:

freeze написав: justit написав: Со вчерашнего вечера не чувствую.

То же самое с кофе (в банке зерна).



А тест - отрицательный Со вчерашнего вечера не чувствую.То же самое с кофе (в банке зерна).А тест - отрицательный



Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться. Вы же вроде тест давно относительно делали, тогда был отрицательный, чему удивляться.

freeze написав: justit написав: Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)

ну и витамин Д и цинк

Мне, как "отрицательному" - Амиксин IC Жене в качестве "анти-ковида" прописали Сельтавир (или Фулкап Азенета)ну и витамин Д и цинкМне, как "отрицательному" - Амиксин IC



Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.

А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе. Над вами просто издеваются, имхо, лекарство от гриппа (осельтамивир) не действует на коронавирус, это было доказано еще в марте.А все научные статьи последних месяцев показывают, что иимуностимуляторы(амиксин) даже вредны при коронавирусе.

Удивляюсь тому, что придя с температурой, в кризис как я понимаю, меня на повторный тест не направилиИ то, не то что удивляюсь, а просто констатирую факт1) Доктор прописалВроде бытует мнение, что лечиться по советам с форумов не комильфо2) амиксин мне прописали исходя из того, что не КОВИД у меняЯ уже потерялся совсемВрач - одно, друзья другое.Искать другого врача? А смысл?Это все к тому, что вот так у нас оно реализовано все.