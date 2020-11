Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2299230023012302> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 15:01 tumos написав: budivelnik написав: Ось новий графік від zzzzzz



Що бачимо?

1 У Львівській області - 3000 ліжок

2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих

3 Графік показує 3000 смертей.

4 Ясно що частина померла не в лікарні

5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому..

6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 років

Ще якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні? Ось новий графік від zzzzzzЩо бачимо?1 У Львівській області - 3000 ліжок2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих3 Графік показує 3000 смертей.4 Ясно що частина померла не в лікарні5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому..6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 роківЩе якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні? Хотелось бы вникнуть в суть представленного графика. 3257 и 3013 - это количество смертей в Львовской области состоянием на 1 января ? Какие смерти показаны на графике - любые (болезнь, убийство и т.д.) ? Хотелось бы вникнуть в суть представленного графика. 3257 и 3013 - это количество смертей в Львовской области состоянием на 1 января ? Какие смерти показаны на графике - любые (болезнь, убийство и т.д.) ? 3257 - це середня в січні за останні 5 років(2015,2016,2017,2018,2019) від усіх причин

3013 - в січні 2020 року від усіх причин

tumos написав: Почему для своих выводов Вы не берете пары 3061-2361; 3065-2432 ? Почему для своих выводов Вы не берете пары 3061-2361; 3065-2432 ? А навіщо?

Ми ж розглядаємо завантаженість лікарів по суті, а не конкретно в парі

Тому по порядку

3257 смертей усього=ікс смертей в лікарнях+ігрек смертей за межами лікарень

Ясно що ікс менше від 3257

Тепер

3065 смертей усього=ікс1 смертей в лікарнях + ігрек1 смертей за межами лікарень

Ясно що

а - ікс1 менше 3065

б - ікс1 менше ікс

Також ясно що

госпіталізовані = ікс(ікс1)*константа

Якщо ікс1 менше ікс, то й госпіталізовані в вересні 2020 менше ніж госпіталізовані в середньому в січнях 2015-2019

Таким чином

Лікарі навіть після росту летальності у вересні 2020 в порівнянні з вереснями 2015-2019 - менш завантажені ніж були завантажені в будь-якому січні..

З іншого боку - 60% вільних ліжок це також підтверджує..

І останнє

Потрібен кратний ріст смертності від ковіду (2-5 разів від вересня 2020 ) щоб завантаженість лікарів/лікарень сягнула звичного для січня максимуму. 3257 - це середня в січні за останні 5 років(2015,2016,2017,2018,2019) від усіх причин3013 - в січні 2020 року від усіх причинА навіщо?Ми ж розглядаємо завантаженість лікарів по суті, а не конкретно в паріТому по порядку3257 смертей усього=ікс смертей в лікарнях+ігрек смертей за межами лікареньЯсно що ікс менше від 3257Тепер3065 смертей усього=ікс1 смертей в лікарнях + ігрек1 смертей за межами лікареньЯсно щоа - ікс1 менше 3065б - ікс1 менше іксТакож ясно щогоспіталізовані = ікс(ікс1)*константаЯкщо ікс1 менше ікс, то й госпіталізовані в вересні 2020 менше ніж госпіталізовані в середньому в січнях 2015-2019Таким чиномЛікарі навіть після росту летальності у вересні 2020 в порівнянні з вереснями 2015-2019 - менш завантажені ніж були завантажені в будь-якому січні..З іншого боку - 60% вільних ліжок це також підтверджує..І останнєПотрібен кратний ріст смертності від ковіду (2-5 разів від вересня 2020 ) щоб завантаженість лікарів/лікарень сягнула звичного для січня максимуму. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:08 yanyura написав: Сравнивается сентябрь с январем!



Может все-таки стоит сравнивать сравнимое? Август с августом, сентябрь с сентябрем, январь с январем?



Интересно, вы у себя в магазине тоже на основании продаж в сентябре 2020-го какого-то товара делаете вывод, сколько этого же товара будет продано в январе 2021-го и соответственно уже заказываете его на январь? Интересно, вытоже на основаниикакого-то товара делаете вывод, сколько этого же товараи соответственно



Я согласен. Но насколько информативны данные месяц к месяцу ? Может быть лучше сравнивать периоды - год к году ? Я согласен. Но насколько информативны данные месяц к месяцу ? Может быть лучше сравнивать периоды - год к году ? Востаннє редагувалось tumos в Нед 22 лис, 2020 15:10, всього редагувалось 2 разів. tumos Повідомлень: 1331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:08 yanyura написав: Интересно, вы у себя в магазине тоже на основании продаж в сентябре 2020-го какого-то товара делаете вывод, сколько этого же товара будет продано в январе 2021-го и соответственно уже заказываете его на январь? Интересно, вы у себя в магазине тоже на основании продаж в сентябре 2020-го какого-то товара делаете вывод, сколько этого же товара будет продано в январе 2021-го и соответственно уже заказываете его на январь? Я не винуватий що у Вас ум за разум заплітається.

Я просто знаю

Перше - виручка в січні в мене більша ніж в інші місяці

Друге - якщо на тих же торгових площах , з допомогою тих же людей я витримую в січні і не гублю покупців,... то коли виручки впадуть в інші місяці - мені не потрібно буде добирати ні нових працівників, ні збільшувати площі - бо я справлюсь тими що і є...



При цьому, я не Нострадамус і не знаю що буде в січні 2021 року...

Тому я рівняю січні 2015-2019 до вересня сьогодні.

На підставі цього роблю висновок - зараз легше ніж БУЛО в в будь-якому січні 2015-2020 років

Чи січень 2021 буде ЛЕГШИМ чи ВАЖЧИМ від січнів 2015-2020 - я ще не знаю і нічого про це не пишу.



Порівнявши сьогоднішній вересень(2020) до вересня(2019) попереднього

І знаючи що і скільки я продавав у січні(2020) цього року я можу спрогнозувати з певною точністю виторг січня 2021. Я не винуватий що у Вас ум за разум заплітається.Я просто знаюПерше - виручка в січні в мене більша ніж в інші місяціДруге - якщо на тих же торгових площах , з допомогою тих же людей я витримую в січні і не гублю покупців,... то коли виручки впадуть в інші місяці - мені не потрібно буде добирати ні нових працівників, ні збільшувати площі - бо я справлюсь тими що і є...При цьому, я не Нострадамус і не знаю що буде в січні 2021 року...Тому я рівняю січні 2015-2019 до вересня сьогодні.На підставі цього роблю висновок - зараз легше ніж БУЛО в в будь-якому січні 2015-2020 роківЧи січень 2021 буде ЛЕГШИМ чи ВАЖЧИМ від січнів 2015-2020 - я ще не знаю і нічого про це не пишу.Порівнявши сьогоднішній вересень(2020) до вересня(2019) попередньогоІ знаючи що і скільки я продавав у січні(2020) цього року я можу спрогнозувати з певною точністю виторг січня 2021. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:25 budivelnik написав: А навіщо?

А навіщо?

Понять сначала Ваши показатели по смертности, а потом задумываться о нагрузке врачей. Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д.

Возвращаясь к смертности. Вы сами представили ранее данные за периоды в

2019 и 2020 годах.

2020

41703327 - 426687

2019

41966033 - 436533

Вроде бы Вы не возражали, что надо учитывать количество населения в этих годах и не сравнивать абсолютные значения.

Я прикинул в 2020 году смертность к 2019 году уменьшилась на 1,65%. Но год пока завершился. Откуда у Вас теперь возникло значение 8% ? Понять сначала Ваши показатели по смертности, а потом задумываться о нагрузке врачей. Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д.Возвращаясь к смертности. Вы сами представили ранее данные за периоды в2019 и 2020 годах.202041703327 - 426687201941966033 - 436533Вроде бы Вы не возражали, что надо учитывать количество населения в этих годах и не сравнивать абсолютные значения.Я прикинул в 2020 году смертность к 2019 году уменьшилась на 1,65%. Но год пока завершился. Откуда у Вас теперь возникло значение 8% ? tumos Повідомлень: 1331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: Но насколько информативны данные месяц к месяцу ? Может быть лучше сравнивать периоды - год к году ? Но насколько информативны данные месяц к месяцу ? Может быть лучше сравнивать периоды - год к году ?

Не уверен, что так будет правильно, т.к. в прошлые годы Ковида-19 не было.





budivelnik как всегда, в своем стиле. На неудобные для него вопросы не отвечает, на конкретные вопросы отвечает расплывчато, в общем. Это хорошo заметно в моих вопросах к нему и его ответах мне.



Поэтому выражение от него

Я не винуватий що у Вас ум за разум заплітається.

следует читать так:

Я не винуватий що у мене ум за разум заплітається. Не уверен, что так будет правильно, т.к. в прошлые годы Ковида-19 не было.как всегда, в своем стиле. На неудобные для него вопросы не отвечает, на конкретные вопросы отвечает расплывчато, в общем. Это хорошo заметно в моих вопросах к нему и его ответах мне.Поэтому выражение от негоследует читать так: yanyura Повідомлень: 5634 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1872 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:28 budivelnik написав: ЛАД написав: Осталось ещё понять, что

"кількість смертей в січнi" и загрузка больниц и врачей не прямо пропорциональны. Лень искать цифры, если хотите, займитесь, но, думаю, большинство людей умирают дома и не загружают больницы. Осталось ещё понять, что"кількість смертей в січнi" и загрузка больниц и врачей не прямо пропорциональны. Лень искать цифры, если хотите, займитесь, но, думаю, большинство людей умирают дома и не загружают больницы. Ще раз для тих в кого в голові повна відсутність логіки

1 Люди вмирають від хвороб , або нещасних випадків

2 Співвідношення смертей в лікарні до смертей за межами лікарні=приблизно константа

3 Таким чином

Якщо всього померло 57000 , то 70% з цих померлих в тому чи іншому випадку пройшли через лікарню

Якщо померло 48000, то знову ж 70% -пройшло через лікарню

От і виходить

При 57000 - через лікарню пройшло при будь-якій константі-більше ніж при 48000.

Все

Ще треба щось пояснювати?



ПС

А оповідання чиновників про 160 000 - 200 000 - 220 000 - 436 000 ліжок - я Вам викладу вагон і маленький візок... і всі вони будуть до пятої точки ,поки в третій по захворюваності області України - Львівській -вільно 60% ліжок. Ще раз для тих в кого в голові повна відсутність логіки1 Люди вмирають від хвороб , або нещасних випадків2 Співвідношення смертей в лікарні до смертей за межами лікарні=приблизно константа3 Таким чиномЯкщо всього померло 57000 , то 70% з цих померлих в тому чи іншому випадку пройшли через лікарнюЯкщо померло 48000, то знову ж 70% -пройшло через лікарнюОт і виходитьПри 57000 - через лікарню пройшло при будь-якій константі-більше ніж при 48000.ВсеЩе треба щось пояснювати?ПСА оповідання чиновників про 160 000 - 200 000 - 220 000 - 436 000 ліжок - я Вам викладу вагон і маленький візок... і всі вони будуть до пятої точки ,поки в третій по захворюваності області України - Львівській -вільно 60% ліжок.

1. В мирное время люди часто умирают просто от старости. При этом, правда, причиной смерти записывают какую-нибудь болезнь. Понятно, что смерть от инфаркта или неудачной онко- или другой операции это больница. Но даже смерть от рака обычно дома. Как и от многих других "болезней", записываемых в свидетельство о смерти. Старость - самая неизлечимая болезнь.

2. Возможно, верно, а, может, и нет. Во время эпидемий или войны это соотношение может сильно меняться.

3. Вы очень любите цифры. Но откуда цифра 70%? Справочник "стеля"?

По количеству врачей и мест в больницах Вы соврамши, здесь так же?



В січні кількість лікарів та сама що і в вересні , але в січні лікарі справлялись з напливом на 20% вищим ніж у вересні (і так 5 років) . тому

З якого будуна та кількість лікарів/ліжок яка справлялась з проблемами в січні - не може справитись з на 20% меншою кількістю проблем у вересні?

Подчёркнутое из того же справочника "стеля" + Ваши домыслы.

Я,если точно не помню цифры, так и пишу, а Вы берёте данные неизвестно откуда, без ссылок (например, 3000 коек во Львове), а потом уверенно оперирует ими. Так можно доказать всё, что угодно.



И Вы никак не хотите/не можете понять, что "койки" бывают разные. Койки в хирургическом отделении или в гинекологии не тождественны койкам в инфекционном отделении. И если в хирургии есть свободные места, то это не значит, что туда можно положить ковидников. В Харькове отчитываются о заполнении мест где-то на 70% (цифра по памяти и не свежая), но при этом объясняют, что такая цифра за счёт полупустой детской больницы, а взрослые уже переполнены.

Но, похоже, всё это Вам объяснять бесполезно.



Реагировать на Ваши самоуверенные посты прекращаю. Думал, что с Вами бесполезно разговаривать только на политтемы. Оказывается, и на другие тоже. Апломба много, хамоватости тоже хватает, а вот с логикой и добросовестностью гораздо слабее.



P.s. Последнее дополнение.

Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше.

Очень Вам желаю, чтобы не пришлось ни Вам, ни Вашим близким "удивляться", что нельзя попасть в больницу. Здоровья Вам! 1. В мирное время люди часто умирают просто от старости. При этом, правда, причиной смерти записывают какую-нибудь болезнь. Понятно, что смерть от инфаркта или неудачной онко- или другой операции это больница. Но даже смерть от рака обычно дома. Как и от многих других "болезней", записываемых в свидетельство о смерти. Старость - самая неизлечимая болезнь.2. Возможно, верно, а, может, и нет. Во время эпидемий или войны это соотношение может сильно меняться.3. Вы очень любите цифры. Но откуда цифра 70%? Справочник "стеля"?По количеству врачей и мест в больницах Вы соврамши, здесь так же?Подчёркнутое из того же справочника "стеля" + Ваши домыслы.Я,если точно не помню цифры, так и пишу, а Вы берёте данные неизвестно откуда, без ссылок (например, 3000 коек во Львове), а потом уверенно оперирует ими. Так можно доказать всё, что угодно.И Вы никак не хотите/не можете понять, что "койки" бывают разные. Койки в хирургическом отделении или в гинекологии не тождественны койкам в инфекционном отделении. И если в хирургии есть свободные места, то это не значит, что туда можно положить ковидников. В Харькове отчитываются о заполнении мест где-то на 70% (цифра по памяти и не свежая), но при этом объясняют, что такая цифра за счёт полупустой детской больницы, а взрослые уже переполнены.Но, похоже, всё это Вам объяснять бесполезно.Реагировать на Ваши самоуверенные посты прекращаю. Думал, что с Вами бесполезно разговаривать только на политтемы. Оказывается, и на другие тоже. Апломба много, хамоватости тоже хватает, а вот с логикой и добросовестностью гораздо слабее.P.s. Последнее дополнение.Уже писал,больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше.Очень Вам желаю, чтобы не пришлось ни Вам, ни Вашим близким "удивляться", что нельзя попасть в больницу. Здоровья Вам! Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17777 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:36 yanyura написав: Не уверен, что так будет правильно, т.к. в прошлые годы Ковида-19 не было.

Не уверен, что так будет правильно, т.к. в прошлые годы Ковида-19 не было.



В этом и заключается фишка оппонента. Ковида не было, а количество смертей меньше, когда не было ковида. Чем объяснить ? Над объяснениями можно подумать, но сначала надо увидеть годовой результат. В этом и заключается фишка оппонента. Ковида не было, а количество смертей меньше, когда не было ковида. Чем объяснить ? Над объяснениями можно подумать, но сначала надо увидеть годовой результат. tumos Повідомлень: 1331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:40 Lady_N написав: justit написав: 1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто. 1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто. Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты. Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.

Чтобы заплатить ФОПам хотя бы минималку, нужно порядка 5-10 млрд в месяц

И это без учета наемных работников у ФОПов.

Если и ФОПов подкармливать из бюджета, в который они вносят копейки - это вообще абсурд. Чтобы заплатить ФОПам хотя бы минималку, нужно порядка 5-10 млрдИ это без учета наемных работников у ФОПов.Если и ФОПов подкармливать из бюджета, в который они вносят копейки - это вообще абсурд. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17780 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2026 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:41 А что если ковид был - но его только открыли (или сообщили миру) в 19 году? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13334 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7348 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:42 Faceless написав: А врач - семейник, или из частной клиники?

Вообще, давно привык, что врач при назначении по каждому препарату поясняет, зачем и почему именно этот. Интересно, вам кроме "потому что не ковид" как-то обосновывали, зачем?

Не то, чтобы я часто болел, но амиксин мне не прописывали ни разу, и вообще, имхо, это фуфломицин.

Но в целом, согласен, лучше следовать указаниям врача, а не лечится по форумам в инете или газеткам "бабушкины советы" А врач - семейник, или из частной клиники?Вообще, давно привык, что врач при назначении по каждому препарату поясняет, зачем и почему именно этот. Интересно, вам кроме "потому что не ковид" как-то обосновывали, зачем?Не то, чтобы я часто болел, но амиксин мне не прописывали ни разу, и вообще, имхо, это фуфломицин.Но в целом, согласен, лучше следовать указаниям врача, а не лечится по форумам в инете или газеткам "бабушкины советы"



Врач семейный.

Просто я как-то не часто болею, и вот впервые на прием пришел с момента введения "семейной медицины"



пояснений развернутых он не давал. Да я собственно и не спрашивал.

Ну не стану же я в кабинете в дебаты вступать и что-то доказывать.

К тому же кто его знает. Я не уповаю на начитанность и самообразование во всех отраслях.

Я прекрасно знаю окончание поговорки "Jack of all trades (спец, куда бы ни пришел)"



Амиксин мне тоже никогда не прописывали, но я и не болел практически ни чем очень давно.

Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин.

Мало ли что и где сейчас пишут в интернетах. Врач семейный.Просто я как-то не часто болею, и вот впервые на прием пришел с момента введения "семейной медицины"пояснений развернутых он не давал. Да я собственно и не спрашивал.Ну не стану же я в кабинете в дебаты вступать и что-то доказывать.К тому же кто его знает. Я не уповаю на начитанность и самообразование во всех отраслях.Я прекрасно знаю окончание поговорки "Jack of all trades (спец, куда бы ни пришел)"Амиксин мне тоже никогда не прописывали, но я и не болел практически ни чем очень давно.Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин.Мало ли что и где сейчас пишут в интернетах. justit Повідомлень: 4881 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1516 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2299230023012302> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням J,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: fler Вкладчик1234 і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1680204

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16