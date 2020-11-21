budivelnik написав:Ось новий графік від zzzzzz Що бачимо? 1 У Львівській області - 3000 ліжок 2 Офіційно заявлено працівниками облздраву про 1700 вільних і 1300 зайнятих 3 Графік показує 3000 смертей. 4 Ясно що частина померла не в лікарні 5 Знаємо що основна частина хвороб лікується в лікарні 10-15 днів в середньому.. 6 Бачимо що станом на сьогодні смертність на 8 % менша від середньої смертності за січні 2015-2019 років Ще якісь цифри ,для тугодумів ,щоб ввімкнути соображалку і звести в себе в голові наведені вище пункти ,перевіряючи їх на достовірність і логічність - потрібні?
Хотелось бы вникнуть в суть представленного графика. 3257 и 3013 - это количество смертей в Львовской области состоянием на 1 января ? Какие смерти показаны на графике - любые (болезнь, убийство и т.д.) ?
3257 - це середня в січні за останні 5 років(2015,2016,2017,2018,2019) від усіх причин 3013 - в січні 2020 року від усіх причин
tumos написав:Почему для своих выводов Вы не берете пары 3061-2361; 3065-2432 ?
А навіщо? Ми ж розглядаємо завантаженість лікарів по суті, а не конкретно в парі Тому по порядку 3257 смертей усього=ікс смертей в лікарнях+ігрек смертей за межами лікарень Ясно що ікс менше від 3257 Тепер 3065 смертей усього=ікс1 смертей в лікарнях + ігрек1 смертей за межами лікарень Ясно що а - ікс1 менше 3065 б - ікс1 менше ікс Також ясно що госпіталізовані = ікс(ікс1)*константа Якщо ікс1 менше ікс, то й госпіталізовані в вересні 2020 менше ніж госпіталізовані в середньому в січнях 2015-2019 Таким чином Лікарі навіть після росту летальності у вересні 2020 в порівнянні з вереснями 2015-2019 - менш завантажені ніж були завантажені в будь-якому січні.. З іншого боку - 60% вільних ліжок це також підтверджує.. І останнє Потрібен кратний ріст смертності від ковіду (2-5 разів від вересня 2020 ) щоб завантаженість лікарів/лікарень сягнула звичного для січня максимуму.
Может все-таки стоит сравнивать сравнимое? Август с августом, сентябрь с сентябрем, январь с январем?
Интересно, вы у себя в магазине тоже на основании продаж в сентябре 2020-го какого-то товара делаете вывод, сколько этого же товара будет продано в январе 2021-го и соответственно уже заказываете его на январь?
Я согласен. Но насколько информативны данные месяц к месяцу ? Может быть лучше сравнивать периоды - год к году ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 22 лис, 2020 15:10, всього редагувалось 2 разів.
yanyura написав:Интересно, вы у себя в магазине тоже на основании продаж в сентябре 2020-го какого-то товара делаете вывод, сколько этого же товара будет продано в январе 2021-го и соответственно уже заказываете его на январь?
Я не винуватий що у Вас ум за разум заплітається. Я просто знаю Перше - виручка в січні в мене більша ніж в інші місяці Друге - якщо на тих же торгових площах , з допомогою тих же людей я витримую в січні і не гублю покупців,... то коли виручки впадуть в інші місяці - мені не потрібно буде добирати ні нових працівників, ні збільшувати площі - бо я справлюсь тими що і є...
При цьому, я не Нострадамус і не знаю що буде в січні 2021 року... Тому я рівняю січні 2015-2019 до вересня сьогодні. На підставі цього роблю висновок - зараз легше ніж БУЛО в в будь-якому січні 2015-2020 років Чи січень 2021 буде ЛЕГШИМ чи ВАЖЧИМ від січнів 2015-2020 - я ще не знаю і нічого про це не пишу.
Порівнявши сьогоднішній вересень(2020) до вересня(2019) попереднього І знаючи що і скільки я продавав у січні(2020) цього року я можу спрогнозувати з певною точністю виторг січня 2021.
Понять сначала Ваши показатели по смертности, а потом задумываться о нагрузке врачей. Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д. Возвращаясь к смертности. Вы сами представили ранее данные за периоды в 2019 и 2020 годах. 2020 41703327 - 426687 2019 41966033 - 436533 Вроде бы Вы не возражали, что надо учитывать количество населения в этих годах и не сравнивать абсолютные значения. Я прикинул в 2020 году смертность к 2019 году уменьшилась на 1,65%. Но год пока завершился. Откуда у Вас теперь возникло значение 8% ?
ЛАД написав:Осталось ещё понять, что "кількість смертей в січнi" и загрузка больниц и врачей не прямо пропорциональны. Лень искать цифры, если хотите, займитесь, но, думаю, большинство людей умирают дома и не загружают больницы.
Ще раз для тих в кого в голові повна відсутність логіки 1 Люди вмирають від хвороб , або нещасних випадків 2 Співвідношення смертей в лікарні до смертей за межами лікарні=приблизно константа 3 Таким чином Якщо всього померло 57000 , то 70% з цих померлих в тому чи іншому випадку пройшли через лікарню Якщо померло 48000, то знову ж 70% -пройшло через лікарню От і виходить При 57000 - через лікарню пройшло при будь-якій константі-більше ніж при 48000. Все Ще треба щось пояснювати?
ПС А оповідання чиновників про 160 000 - 200 000 - 220 000 - 436 000 ліжок - я Вам викладу вагон і маленький візок... і всі вони будуть до пятої точки ,поки в третій по захворюваності області України - Львівській -вільно 60% ліжок.
1. В мирное время люди часто умирают просто от старости. При этом, правда, причиной смерти записывают какую-нибудь болезнь. Понятно, что смерть от инфаркта или неудачной онко- или другой операции это больница. Но даже смерть от рака обычно дома. Как и от многих других "болезней", записываемых в свидетельство о смерти. Старость - самая неизлечимая болезнь. 2. Возможно, верно, а, может, и нет. Во время эпидемий или войны это соотношение может сильно меняться. 3. Вы очень любите цифры. Но откуда цифра 70%? Справочник "стеля"? По количеству врачей и мест в больницах Вы соврамши, здесь так же?
В січні кількість лікарів та сама що і в вересні , але в січні лікарі справлялись з напливом на 20% вищим ніж у вересні(і так 5 років) . тому З якого будуна та кількість лікарів/ліжок яка справлялась з проблемами в січні - не може справитись з на 20% меншою кількістю проблем у вересні?
Подчёркнутое из того же справочника "стеля" + Ваши домыслы. Я,если точно не помню цифры, так и пишу, а Вы берёте данные неизвестно откуда, без ссылок (например, 3000 коек во Львове), а потом уверенно оперирует ими. Так можно доказать всё, что угодно.
И Вы никак не хотите/не можете понять, что "койки" бывают разные. Койки в хирургическом отделении или в гинекологии не тождественны койкам в инфекционном отделении. И если в хирургии есть свободные места, то это не значит, что туда можно положить ковидников. В Харькове отчитываются о заполнении мест где-то на 70% (цифра по памяти и не свежая), но при этом объясняют, что такая цифра за счёт полупустой детской больницы, а взрослые уже переполнены. Но, похоже, всё это Вам объяснять бесполезно.
Реагировать на Ваши самоуверенные посты прекращаю. Думал, что с Вами бесполезно разговаривать только на политтемы. Оказывается, и на другие тоже. Апломба много, хамоватости тоже хватает, а вот с логикой и добросовестностью гораздо слабее.
P.s. Последнее дополнение. Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше. Очень Вам желаю, чтобы не пришлось ни Вам, ни Вашим близким "удивляться", что нельзя попасть в больницу. Здоровья Вам!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
justit написав:1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.
Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.
Чтобы заплатить ФОПам хотя бы минималку, нужно порядка 5-10 млрд в месяц И это без учета наемных работников у ФОПов. Если и ФОПов подкармливать из бюджета, в который они вносят копейки - это вообще абсурд.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Faceless написав:А врач - семейник, или из частной клиники? Вообще, давно привык, что врач при назначении по каждому препарату поясняет, зачем и почему именно этот. Интересно, вам кроме "потому что не ковид" как-то обосновывали, зачем? Не то, чтобы я часто болел, но амиксин мне не прописывали ни разу, и вообще, имхо, это фуфломицин. Но в целом, согласен, лучше следовать указаниям врача, а не лечится по форумам в инете или газеткам "бабушкины советы"
Врач семейный. Просто я как-то не часто болею, и вот впервые на прием пришел с момента введения "семейной медицины"
пояснений развернутых он не давал. Да я собственно и не спрашивал. Ну не стану же я в кабинете в дебаты вступать и что-то доказывать. К тому же кто его знает. Я не уповаю на начитанность и самообразование во всех отраслях. Я прекрасно знаю окончание поговорки "Jack of all trades (спец, куда бы ни пришел)"
Амиксин мне тоже никогда не прописывали, но я и не болел практически ни чем очень давно. Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин. Мало ли что и где сейчас пишут в интернетах.