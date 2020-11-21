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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2299230023012302

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:48

  tumos написав:Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д.
Є правило
Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.
Основне
а - в січні-вересні 2020 померло на 9800 осіб менше ніж померло в січні-вересні 2020
Звідси висновок - навантаження на лікарів в 2020 було меншим ніж навантаження на лікарів в 2019 , не залежно від того скільки було населення в Україні,адже кількість лікарів в Україні не змінюється пропорційно кількості населення в Україні
- якщо розібрались з а, можна переходити до
б- допускаю варіанти , що в різні роки , були різні навантаження на лікарів різних підвидів.
Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...
Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників
При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація
Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу
Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка

І останнє
Якщо 5 попередніх років наша медична система легко переносила перепади навантаження в 20-30% 40000 смертей в місяць мінімум - 65000 смертей в місяць максимум
То чому додаткова кількість смертей в ті місяці які були мінімальними має покласти медичну систему на лопатки?
І це при умові що додаткові кількості смертей від ковіду не перевищують загальний середній максимальний місчний рівень..

ПС
А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено
Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне
(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума
або
(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51

  Вкладчик1234 написав:......
Если берется вылечить - значит должен вылечить.
Если берется снять симптомы - значит так.

Ни один вменяемый врач таких гарантий не даст. Только шарлатан.
Даже ремонт бампера авто часто берутся делать без гарантий идеального результата: "может, выйдет, может, нет". Человеческий организм малость посложнее и разные люди на одно и то же лечение реагируют по-разному.

А не так: "щас что-то попробуем. И по идее, должно что-то получиться. Но это не точно"

Именно так и есть. И точно ещё долго будет.

И что если не рак?

Вопрос не понял.

И на сколько отличаются вероятность? :)

На это не отвечу, статистикой не владею. Искать лень, если есть желание, займитесь сами.
Например, сравните вероятности вылечиться (или умереть) от холеры или от той же пневмонии с помощью врача или с помощью бабки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:55

  justit написав:Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин.
Мало ли что и где сейчас пишцт.


Фуфломицин это препарат, продающийся в аптеках, который не имеет никакой доказательной медицинской базы - кроме рекламных статей производителя.
Это всякие арбидолы, амиксины, оксолиновые мази и тд. Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.
например
https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
найдете если интересно правильный вариант ссылки

Как маркер, можно прежде чем что принимать, смотреть зарегистрировано действующее вещество препарата в медицинских системах США или в развитых западных странах, там строго с регистрацией и без независимой доказательной базы ничего не зарегистрируют.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:59

  Вкладчик1234 написав:А что если ковид был - но его только открыли (или сообщили миру) в 19 году?

Вам же сказали, что есть банки, в смысле коллекции, анализов крови и других анализов, которые хранятся множество лет, и никаких ковидов раньше 2019 года нет.

Сейчас еще шерстят анализы на допинг олимпиады 2008 года, перепроверяя те пробы, но нет. Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:04

  ЛАД написав:Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше.
1 Ні я ні Ви не знаємо що буде далі
2 Я дивувався тому що вже відбулось , тобто чому поки є зазор в 60% у Львові( ви цьому не вірите, але самі заявляєте що є 30% вільних у Харкові) - нас вже пів року мурлижать лякаючи що далі ще страшніше.
Може треба було почати лякати вчора( коли є кратний запас) а не в березні коли був10-ти кратний запас)
Дивишся і пів-року прожили б спокійніше
3 Вас не хвилює ,що молоді люди ,ходячи з повязками в пів-лиця і не маючи можливості в суботу-неділю запросити подругу на каву чи дискотеку( з двох причин
а - зустрічають по лицю( а як побачиш?)
б - кавярні закриті коли ти вільний
Не створять сімю і в наступному році замість 250 000 новонароджених - буде 220000... зате на 1000 менше смертей у віці після 80.....

Ви що за те щоб замінити +30 000 немовлят на +1000 пенсіонерів?
Та навіть якщо один до одного
Для вас краще щоб один після 60 -ти ,прожив на 5 років довше , ніж щоб народився один який проживе 60?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет.
Я ковід шукали?
Як я розумію тест то специфічний, дає 50% точності навіть на живих...що вже говорити про 100-літні трупики,які ще й зберігали неакуратно.
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