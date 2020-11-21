Є правило
Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.
Основне
а - в січні-вересні 2020 померло на 9800 осіб менше ніж померло в січні-вересні 2020
Звідси висновок - навантаження на лікарів в 2020 було меншим ніж навантаження на лікарів в 2019 , не залежно від того скільки було населення в Україні,адже кількість лікарів в Україні не змінюється пропорційно кількості населення в Україні
- якщо розібрались з а, можна переходити до
б- допускаю варіанти , що в різні роки , були різні навантаження на лікарів різних підвидів.
Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...
Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників
При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація
Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу
Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка
І останнє
Якщо 5 попередніх років наша медична система легко переносила перепади навантаження в 20-30% 40000 смертей в місяць мінімум - 65000 смертей в місяць максимум
То чому додаткова кількість смертей в ті місяці які були мінімальними має покласти медичну систему на лопатки?
І це при умові що додаткові кількості смертей від ковіду не перевищують загальний середній максимальний місчний рівень..
ПС
А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено
Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне
(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума
або
(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....