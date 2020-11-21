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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2299230023012302 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 15:48 tumos написав: Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д. Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д. Є правило

Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.

Основне

а - в січні-вересні 2020 померло на 9800 осіб менше ніж померло в січні-вересні 2020

Звідси висновок - навантаження на лікарів в 2020 було меншим ніж навантаження на лікарів в 2019 , не залежно від того скільки було населення в Україні,адже кількість лікарів в Україні не змінюється пропорційно кількості населення в Україні

- якщо розібрались з а, можна переходити до

б- допускаю варіанти , що в різні роки , були різні навантаження на лікарів різних підвидів.

Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...

Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників

При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація

Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу

Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка



І останнє

Якщо 5 попередніх років наша медична система легко переносила перепади навантаження в 20-30% 40000 смертей в місяць мінімум - 65000 смертей в місяць максимум

То чому додаткова кількість смертей в ті місяці які були мінімальними має покласти медичну систему на лопатки?

І це при умові що додаткові кількості смертей від ковіду не перевищують загальний середній максимальний місчний рівень..



ПС

А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено

Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне

(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума

або

(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума.... Є правилоСпочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.Основнеа - в січні-вересні 2020 померло на 9800 осіб менше ніж померло в січні-вересні 2020Звідси висновок - навантаження на лікарів в 2020 було меншим ніж навантаження на лікарів в 2019 , не залежно від того скільки було населення в Україні,адже кількість лікарів в Україні не змінюється пропорційно кількості населення в Україні- якщо розібрались з а, можна переходити доб- допускаю варіанти , що в різні роки , були різні навантаження на лікарів різних підвидів.Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідниківПри цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізаціяНаскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсуТому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазкаІ останнєЯкщо 5 попередніх років наша медична система легко переносила перепади навантаження в 20-30% 40000 смертей в місяць мінімум - 65000 смертей в місяць максимумТо чому додаткова кількість смертей в ті місяці які були мінімальними має покласти медичну систему на лопатки?І це при умові що додаткові кількості смертей від ковіду не перевищують загальний середній максимальний місчний рівень..ПСА уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощеноХоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимумаабо(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51 Вкладчик1234 написав: ......

Если берется вылечить - значит должен вылечить.

Если берется снять симптомы - значит так. ......Если берется вылечить - значит должен вылечить.Если берется снять симптомы - значит так.

Ни один вменяемый врач таких гарантий не даст. Только шарлатан.

Даже ремонт бампера авто часто берутся делать без гарантий идеального результата: "может, выйдет, может, нет". Человеческий организм малость посложнее и разные люди на одно и то же лечение реагируют по-разному.



А не так: "щас что-то попробуем. И по идее, должно что-то получиться. Но это не точно"

Именно так и есть. И точно ещё долго будет.



И что если не рак?

Вопрос не понял.



И на сколько отличаются вероятность?

На это не отвечу, статистикой не владею. Искать лень, если есть желание, займитесь сами.

Например, сравните вероятности вылечиться (или умереть) от холеры или от той же пневмонии с помощью врача или с помощью бабки. Ни один вменяемый врач таких гарантий не даст. Только шарлатан.Даже ремонт бампера авто часто берутся делать без гарантий идеального результата: "может, выйдет, может, нет". Человеческий организм малость посложнее и разные люди на одно и то же лечение реагируют по-разному.Именно так и есть. И точно ещё долго будет.Вопрос не понял.На это не отвечу, статистикой не владею. Искать лень, если есть желание, займитесь сами.Например, сравните вероятности вылечиться (или умереть) от холеры или от той же пневмонии с помощью врача или с помощью бабки. ЛАД 2 Повідомлень: 17777 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:55 justit написав: Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин.

Мало ли что и где сейчас пишцт. Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин.Мало ли что и где сейчас пишцт.



Фуфломицин это препарат, продающийся в аптеках, который не имеет никакой доказательной медицинской базы - кроме рекламных статей производителя.

Это всякие арбидолы, амиксины, оксолиновые мази и тд. Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.

например

https://encyclopatia.ru/wiki/ Расстрельный_список_препаратов

найдете если интересно правильный вариант ссылки



Как маркер, можно прежде чем что принимать, смотреть зарегистрировано действующее вещество препарата в медицинских системах США или в развитых западных странах, там строго с регистрацией и без независимой доказательной базы ничего не зарегистрируют. Фуфломицин это препарат, продающийся в аптеках, который не имеет никакой доказательной медицинской базы - кроме рекламных статей производителя.Это всякие арбидолы, амиксины, оксолиновые мази и тд. Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.напримерРасстрельный_список_препаратовнайдете если интересно правильный вариант ссылкиКак маркер, можно прежде чем что принимать, смотреть зарегистрировано действующее вещество препарата в медицинских системах США или в развитых западных странах, там строго с регистрацией и без независимой доказательной базы ничего не зарегистрируют. freeze 4 Повідомлень: 19211 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4587 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 15:59 Вкладчик1234 написав: А что если ковид был - но его только открыли (или сообщили миру) в 19 году? А что если ковид был - но его только открыли (или сообщили миру) в 19 году?

Вам же сказали, что есть банки, в смысле коллекции, анализов крови и других анализов, которые хранятся множество лет, и никаких ковидов раньше 2019 года нет.



Сейчас еще шерстят анализы на допинг олимпиады 2008 года, перепроверяя те пробы, но нет. Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет. Вам же сказали, что есть банки, в смысле коллекции, анализов крови и других анализов, которые хранятся множество лет, и никаких ковидов раньше 2019 года нет.Сейчас еще шерстят анализы на допинг олимпиады 2008 года, перепроверяя те пробы, но нет. Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет. freeze 4 Повідомлень: 19211 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4587 раз. Подякували: 7316 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:04 ЛАД написав: Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше. Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше. 1 Ні я ні Ви не знаємо що буде далі

2 Я дивувався тому що вже відбулось , тобто чому поки є зазор в 60% у Львові( ви цьому не вірите, але самі заявляєте що є 30% вільних у Харкові) - нас вже пів року мурлижать лякаючи що далі ще страшніше.

Може треба було почати лякати вчора( коли є кратний запас) а не в березні коли був10-ти кратний запас)

Дивишся і пів-року прожили б спокійніше

3 Вас не хвилює ,що молоді люди ,ходячи з повязками в пів-лиця і не маючи можливості в суботу-неділю запросити подругу на каву чи дискотеку( з двох причин

а - зустрічають по лицю( а як побачиш?)

б - кавярні закриті коли ти вільний

Не створять сімю і в наступному році замість 250 000 новонароджених - буде 220000... зате на 1000 менше смертей у віці після 80.....



Ви що за те щоб замінити +30 000 немовлят на +1000 пенсіонерів?

Та навіть якщо один до одного

Для вас краще щоб один після 60 -ти ,прожив на 5 років довше , ніж щоб народився один який проживе 60? 1 Ні я ні Ви не знаємо що буде далі2 Я дивувався тому що вже відбулось , тобто чому поки є зазор в 60% у Львові( ви цьому не вірите, але самі заявляєте що є 30% вільних у Харкові) - нас вже пів року мурлижать лякаючи що далі ще страшніше.Може треба було почати лякати вчора( коли є кратний запас) а не в березні коли був10-ти кратний запас)Дивишся і пів-року прожили б спокійніше3 Вас не хвилює ,що молоді люди ,ходячи з повязками в пів-лиця і не маючи можливості в суботу-неділю запросити подругу на каву чи дискотеку( з двох причина - зустрічають по лицю( а як побачиш?)б - кавярні закриті коли ти вільнийНе створять сімю і в наступному році замість 250 000 новонароджених - буде 220000... зате на 1000 менше смертей у віці після 80.....Ви що за те щоб замінити +30 000 немовлят на +1000 пенсіонерів?Та навіть якщо один до одногоДля вас краще щоб один після 60 -ти ,прожив на 5 років довше , ніж щоб народився один який проживе 60? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет. Вирус испанки из 1918 года нашли даже у замороженного трупа в Гренландии вроде, а ковида нет. Я ковід шукали?

Як я розумію тест то специфічний, дає 50% точності навіть на живих...що вже говорити про 100-літні трупики,які ще й зберігали неакуратно. Я ковід шукали?Як я розумію тест то специфічний, дає 50% точності навіть на живих...що вже говорити про 100-літні трупики,які ще й зберігали неакуратно. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2299230023012302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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