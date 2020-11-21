tumos написав:Как по мне это вообще абстрактная тема. Каких конкретно врачей ? Врачей-администраторов, хирургов и т.д.
Є правило Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей. Основне а - в січні-вересні 2020 померло на 9800 осіб менше ніж померло в січні-вересні 2020 Звідси висновок - навантаження на лікарів в 2020 було меншим ніж навантаження на лікарів в 2019 , не залежно від того скільки було населення в Україні,адже кількість лікарів в Україні не змінюється пропорційно кількості населення в Україні - якщо розібрались з а, можна переходити до б- допускаю варіанти , що в різні роки , були різні навантаження на лікарів різних підвидів. Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку... Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка
І останнє Якщо 5 попередніх років наша медична система легко переносила перепади навантаження в 20-30% 40000 смертей в місяць мінімум - 65000 смертей в місяць максимум То чому додаткова кількість смертей в ті місяці які були мінімальними має покласти медичну систему на лопатки? І це при умові що додаткові кількості смертей від ковіду не перевищують загальний середній максимальний місчний рівень..
ПС А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне (3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума або (3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....
Вкладчик1234 написав:...... Если берется вылечить - значит должен вылечить. Если берется снять симптомы - значит так.
Ни один вменяемый врач таких гарантий не даст. Только шарлатан. Даже ремонт бампера авто часто берутся делать без гарантий идеального результата: "может, выйдет, может, нет". Человеческий организм малость посложнее и разные люди на одно и то же лечение реагируют по-разному.
А не так: "щас что-то попробуем. И по идее, должно что-то получиться. Но это не точно"
Именно так и есть. И точно ещё долго будет.
И что если не рак?
Вопрос не понял.
И на сколько отличаются вероятность?
На это не отвечу, статистикой не владею. Искать лень, если есть желание, займитесь сами. Например, сравните вероятности вылечиться (или умереть) от холеры или от той же пневмонии с помощью врача или с помощью бабки.
justit написав:Я так же и не особо вникаю в то, откуда берется инфа про, то что то фуфломицин, а то не фуфломицин. Мало ли что и где сейчас пишцт.
Фуфломицин это препарат, продающийся в аптеках, который не имеет никакой доказательной медицинской базы - кроме рекламных статей производителя. Это всякие арбидолы, амиксины, оксолиновые мази и тд. Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете. например https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов найдете если интересно правильный вариант ссылки
Как маркер, можно прежде чем что принимать, смотреть зарегистрировано действующее вещество препарата в медицинских системах США или в развитых западных странах, там строго с регистрацией и без независимой доказательной базы ничего не зарегистрируют.
ЛАД написав:Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше.
1 Ні я ні Ви не знаємо що буде далі 2 Я дивувався тому що вже відбулось , тобто чому поки є зазор в 60% у Львові( ви цьому не вірите, але самі заявляєте що є 30% вільних у Харкові) - нас вже пів року мурлижать лякаючи що далі ще страшніше. Може треба було почати лякати вчора( коли є кратний запас) а не в березні коли був10-ти кратний запас) Дивишся і пів-року прожили б спокійніше 3 Вас не хвилює ,що молоді люди ,ходячи з повязками в пів-лиця і не маючи можливості в суботу-неділю запросити подругу на каву чи дискотеку( з двох причин а - зустрічають по лицю( а як побачиш?) б - кавярні закриті коли ти вільний Не створять сімю і в наступному році замість 250 000 новонароджених - буде 220000... зате на 1000 менше смертей у віці після 80.....
Ви що за те щоб замінити +30 000 немовлят на +1000 пенсіонерів? Та навіть якщо один до одного Для вас краще щоб один після 60 -ти ,прожив на 5 років довше , ніж щоб народився один який проживе 60?
Вы взяли практически безнадёжный пример, где "клиенты" согласны практически на всё, и конечно не проверяют "гарантированность" метода лечения (и готовы стать испытателями новых методов и лекарств)
А что если взять ОРЗ, ОРВИ, грипп, и даже ковид? Где "профессиональная" медицина вроде как выработала "протоколы лечения"? Всегда ли лечение этих болезней по протоколам будет лучше самолечения самообразованным?
Starikan написав:Чтобы заплатить ФОПам хотя бы минималку, нужно порядка 5-10 млрд в месяц И это без учета наемных работников у ФОПов. Если и ФОПов подкармливать из бюджета, в который они вносят копейки - это вообще абсурд.
Ок, не можете компенсировать - не надо закрывать, пусть работают. Закрывайте Эпицентры и т.п.
freeze написав:Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете. например https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов найдете если интересно правильный вариант ссылки
Ну так... Сельтавир и Фулкап там не присутствует, в списке Но ведь вчера убеждали, что это фуфломицины.
ЛАД написав:Уже писал, пока больницы в общем справляются. Речь идёт о том, что было до 10 тысяч новых случаев в день, сегодня уже около 15 тысяч, прогнозируют 20 тысяч и бьют панику по поводу возможных 30 тысяч. А Вы всё время пишете о том что было и "удивляетесь", в чём проблема. Удивляйтесь и дальше.
1 Ні я ні Ви не знаємо що буде далі 2 Я дивувався тому що вже відбулось , тобто чому поки є зазор в 60% у Львові( ви цьому не вірите, але самі заявляєте що є 30% вільних у Харкові) - нас вже пів року мурлижать лякаючи що далі ще страшніше. Може треба було почати лякати вчора( коли є кратний запас) а не в березні коли був10-ти кратний запас) Дивишся і пів-року прожили б спокійніше 3 Вас не хвилює ,що молоді люди ,ходячи з повязками в пів-лиця і не маючи можливості в суботу-неділю запросити подругу на каву чи дискотеку( з двох причин а - зустрічають по лицю( а як побачиш?) б - кавярні закриті коли ти вільний Не створять сімю і в наступному році замість 250 000 новонароджених - буде 220000... зате на 1000 менше смертей у віці після 80.....
Ви що за те щоб замінити +30 000 немовлят на +1000 пенсіонерів? Та навіть якщо один до одного Для вас краще щоб один після 60 -ти ,прожив на 5 років довше , ніж щоб народився один який проживе 60?
Устал... Вы читать не умеете? Я писал о том, что реально в Харькове нет свободных мест. Вы говорите о 30%.
О 60% во Львове Вас спрашивали, но Вы так и не ответили, откуда цифра. Раньше было меньше больных, но и меньше коек, предназначенных для них. У нас всё время гонка - что быстрее, наращивание числа коек или больных. Пока успевали, но возможности роста коек не безграничны, нельзя все выделить под ковид. С врачами то же самое.
"кавярні закриті" были в апреле и сейчас по выходным. Остальное время они работали. Так что "полгода" - это Вы нагнетаете.
Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу. На встречах в компании маски не носят.