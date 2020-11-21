freeze написав:Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете. например https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов найдете если интересно правильный вариант ссылки
Ну так... Сельтавир и Фулкап там не присутствует, в списке Но ведь вчера убеждали, что это фуфломицины.
Амиксин есть - тут не спорю.
Сельтавир(осельтамивир), это не фуфломицин, никто не писал, что это фуфломицин, в отличие от амиксина. Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью. Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене?
budivelnik написав:Є правило Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.
У каждого своя оценка в расстановке приоритетов при изучении возникшего вопроса.
budivelnik написав:Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку... Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка
Тут совсем недавно проходила ссылка на точку зрения профессора Сергея Дуброва. https://www.radiosvoboda.org/a/30961137 ... hkLJTfH6mw Інна Кузнецова: Багато людей цікавляться, чому COVID займаються анестезіологи? Мовляв, справа анестезіологів в першу чергу інтубація. Підготовка до наркозу, введення в наркоз. Чи ні?
– Це хибна думка. З іншого боку, дійсно анестезіологія – це наука, яка вивчає знеболення. Але в нашій країні і в багатьох інших країнах спеціальність називається анестезіологія, але включає в себе і анестезіологію, і інтенсивну терапію. І, як мені здається, ще більш відповідальний і складний обсяг роботи – це не анестезіологічне забезпечення, а саме забезпечення заходів інтенсивної терапії пацієнтам, які перебувають у тяжкому, критичному стані з будь-якою патологією – хірургічною, терапевтичною, інфекційною у тому числі. Тому, звісно, займаються лікуванням цих пацієнтів, тяжких пацієнтів лікарі-анестезіологи.
Мысль о том, что врачи анестезиологи-реаниматологи должны заниматься лечением в больницах ковидников не коррелируется с Вашими рассуждениями о взаимозаменяемости.
budivelnik написав:ПС А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне (3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума або (3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....
Занятно. Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки.
budivelnik написав:.... Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку... Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка ....
Любой специалист (инженер, физик, биолог, ...), лет 5 не работавший по специальности, квалификацию теряет практически полностью. И с тем же успехом "примітивні хвороби" может лечить любой мало-мальски грамотный челове по бумажке, которую ему напишут. Аппендицит хирург-онколог, наверно, вырежет. Но вот, что это будет так же быстро и качественно, как и у хирурга, который делал такую операцию 100 раз, не уверен. А если не хирург? А если стоматолог или терапевт, или онколог, но не хирург?
Вы взяли практически безнадёжный пример, где "клиенты" согласны практически на всё, и конечно не проверяют "гарантированность" метода лечения (и готовы стать испытателями новых методов и лекарств)
А что если взять ОРЗ, ОРВИ, грипп, и даже ковид? Где "профессиональная" медицина вроде как выработала "протоколы лечения"? Всегда ли лечение этих болезней по протоколам будет лучше самолечения самообразованным?
freeze написав:Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью. Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене?
Врач сказал, что этот препарат нужен. То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать? Ну... такое
Таких врачей надо менять. У меня когда-то были серьезные проблемы с кровоснабжением, головокружения и тд. Длившиеся больше года. За это время я сменил, наверное, около 10 врачей, которые внятно не могли ничего сказать и объяснить, одиннадцатый или двенадцатый врач оказался думающим, около получаса меня слушал, меня осматривал, зачем около получаса шуршал кипой моих самых разных анализов, и мы с ним за неделю, итить, за неделю решили мою проблему путём самых дешевых и примитивных лекарств. Прошло почти 25 лет, я до сих пор помню этого врача и очень ей благодарен - Хомицкая Тамара Васильевна, профессор, доктор наук, Одесский государственный медуниверситет. К сожалению, этот большой врач уже умерла.
"Мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние две-три недели: по своему госпиталю могу сказать, что за это время произошел рост поступления пациентов с осложненными формами", - рассказал главврач (Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Украины Юрий Сак).
Главврач рассказал, что в его госпитале наблюдают дистанционно пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет осложнений в виде, например, пневмонии.
"Мы сегодня занимаемся лечением пациентов, у которых развились осложнения коронавирусной инфекции - чаще всего встречается коронавирусная пневмония. Эта тенденция нарастает. На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается", - подчеркнул медик.
По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции нового типа, следует ужесточить карантин в стране.
В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом сказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давид Набарро, сообщает Reuters в воскресенье, 22 ноября.
"Они (руководители стран Европы – ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года", – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию "неполноценной".