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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 23012302230323042305> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 16:26 justit написав: freeze написав: Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.

например

https://encyclopatia.ru/wiki/ Расстрельный_список_препаратов

найдете если интересно правильный вариант ссылки

Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.напримерРасстрельный_список_препаратовнайдете если интересно правильный вариант ссылки



Ну так... Сельтавир и Фулкап там не присутствует, в списке

Но ведь вчера убеждали, что это фуфломицины.



Амиксин есть - тут не спорю. Ну так... Сельтавир и Фулкап там не присутствует, в спискеНо ведь вчера убеждали, что это фуфломицины.Амиксин есть - тут не спорю.



Сельтавир(осельтамивир), это не фуфломицин, никто не писал, что это фуфломицин, в отличие от амиксина. Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.

Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? Сельтавир(осельтамивир), это не фуфломицин, никто не писал, что это фуфломицин, в отличие от амиксина. Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? freeze 4 Повідомлень: 19215 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4588 раз. Подякували: 7318 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:29 budivelnik написав: Є правило

Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.

Є правилоСпочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.

У каждого своя оценка в расстановке приоритетов при изучении возникшего вопроса.

budivelnik написав: Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...

Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників

При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація

Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу

Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка

Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідниківПри цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізаціяНаскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсуТому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка

Тут совсем недавно проходила ссылка на точку зрения профессора Сергея Дуброва.

https://www.radiosvoboda.org/a/30961137 ... hkLJTfH6mw

Інна Кузнецова: Багато людей цікавляться, чому COVID займаються анестезіологи? Мовляв, справа анестезіологів в першу чергу ​інтубація. Підготовка до наркозу, введення в наркоз. Чи ні?



– Це хибна думка. З іншого боку, дійсно анестезіологія – це наука, яка вивчає знеболення. Але в нашій країні і в багатьох інших країнах спеціальність називається анестезіологія, але включає в себе і анестезіологію, і інтенсивну терапію. І, як мені здається, ще більш відповідальний і складний обсяг роботи – це не анестезіологічне забезпечення, а саме забезпечення заходів інтенсивної терапії пацієнтам, які перебувають у тяжкому, критичному стані з будь-якою патологією – хірургічною, терапевтичною, інфекційною у тому числі. Тому, звісно, займаються лікуванням цих пацієнтів, тяжких пацієнтів лікарі-анестезіологи.



Мысль о том, что врачи анестезиологи-реаниматологи должны заниматься лечением в больницах ковидников не коррелируется с Вашими рассуждениями о взаимозаменяемости.



budivelnik написав: ПС

А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено

Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне

(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума

або

(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума.... ПСА уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощеноХоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимумаабо(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....



Занятно. Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки. У каждого своя оценка в расстановке приоритетов при изучении возникшего вопроса.Тут совсем недавно проходила ссылка на точку зрения профессора Сергея Дуброва.Інна Кузнецова: Багато людей цікавляться, чому COVID займаються анестезіологи? Мовляв, справа анестезіологів в першу чергу ​інтубація. Підготовка до наркозу, введення в наркоз. Чи ні?– Це хибна думка. З іншого боку, дійсно анестезіологія – це наука, яка вивчає знеболення. Але в нашій країні і в багатьох інших країнах спеціальність називається анестезіологія, але включає в себе і анестезіологію, і інтенсивну терапію. І, як мені здається, ще більш відповідальний і складний обсяг роботи – це не анестезіологічне забезпечення, а саме забезпечення заходів інтенсивної терапії пацієнтам, які перебувають у тяжкому, критичному стані з будь-якою патологією – хірургічною, терапевтичною, інфекційною у тому числі. Тому, звісно, займаються лікуванням цих пацієнтів, тяжких пацієнтів лікарі-анестезіологи.Мысль о том, что врачи анестезиологи-реаниматологи должны заниматься лечением в больницах ковидников не коррелируется с Вашими рассуждениями о взаимозаменяемости.Занятно. Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки. tumos Повідомлень: 1333 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:33 freeze написав: Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.

Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене?



Врач сказал, что этот препарат нужен.

То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать?

Ну... такое Врач сказал, что этот препарат нужен.То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать?Ну... такое justit Повідомлень: 4886 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1516 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:37 budivelnik написав: ....

Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...

Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників

При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація

Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу

Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка

.... ....Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідниківПри цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізаціяНаскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсуТому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка....

Любой специалист (инженер, физик, биолог, ...), лет 5 не работавший по специальности, квалификацию теряет практически полностью. И с тем же успехом "примітивні хвороби" может лечить любой мало-мальски грамотный челове по бумажке, которую ему напишут.

Аппендицит хирург-онколог, наверно, вырежет. Но вот, что это будет так же быстро и качественно, как и у хирурга, который делал такую операцию 100 раз, не уверен. А если не хирург? А если стоматолог или терапевт, или онколог, но не хирург? Любой специалист (инженер, физик, биолог, ...), лет 5 не работавший по специальности, квалификацию теряет практически полностью. И с тем же успехом "примітивні хвороби" может лечить любой мало-мальски грамотный челове по бумажке, которую ему напишут.Аппендицит хирург-онколог, наверно, вырежет. Но вот, что это будет так же быстро и качественно, как и у хирурга, который делал такую операцию 100 раз, не уверен. А если не хирург? А если стоматолог или терапевт, или онколог, но не хирург? ЛАД 2 Повідомлень: 17786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:43 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: И что если не рак?

Вопрос не понял.

Вопрос не понял.

Вы взяли практически безнадёжный пример, где "клиенты" согласны практически на всё, и конечно не проверяют "гарантированность" метода лечения (и готовы стать испытателями новых методов и лекарств)



А что если взять ОРЗ, ОРВИ, грипп, и даже ковид? Где "профессиональная" медицина вроде как выработала "протоколы лечения"? Всегда ли лечение этих болезней по протоколам будет лучше самолечения самообразованным? Вы взяли практически безнадёжный пример, где "клиенты" согласны практически на всё, и конечно не проверяют "гарантированность" метода лечения (и готовы стать испытателями новых методов и лекарств)А что если взять ОРЗ, ОРВИ, грипп, и даже ковид? Где "профессиональная" медицина вроде как выработала "протоколы лечения"? Всегда ли лечение этих болезней по протоколам будет лучше самолечения самообразованным?

В среднем всегда. всегда. ЛАД 2 Повідомлень: 17786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45 justit написав: freeze написав: Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.

Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене?



Врач сказал, что этот препарат нужен.

То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать?

Ну... такое Врач сказал, что этот препарат нужен.То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать?Ну... такое



Таких врачей надо менять.

У меня когда-то были серьезные проблемы с кровоснабжением, головокружения и тд.

Длившиеся больше года. За это время я сменил, наверное, около 10 врачей, которые внятно не могли ничего сказать и объяснить, одиннадцатый или двенадцатый врач оказался думающим, около получаса меня слушал, меня осматривал, зачем около получаса шуршал кипой моих самых разных анализов, и мы с ним за неделю, итить, за неделю решили мою проблему путём самых дешевых и примитивных лекарств.

Прошло почти 25 лет, я до сих пор помню этого врача и очень ей благодарен -

Хомицкая Тамара Васильевна, профессор, доктор наук, Одесский государственный медуниверситет.

К сожалению, этот большой врач уже умерла. Таких врачей надо менять.У меня когда-то были серьезные проблемы с кровоснабжением, головокружения и тд.Длившиеся больше года. За это время я сменил, наверное, около 10 врачей, которые внятно не могли ничего сказать и объяснить, одиннадцатый или двенадцатый врач оказался думающим, около получаса меня слушал, меня осматривал, зачем около получаса шуршал кипой моих самых разных анализов, и мы с ним за неделю, итить, за неделю решили мою проблему путём самых дешевых и примитивных лекарств.Прошло почти 25 лет, я до сих пор помню этого врача и очень ей благодарен -Хомицкая Тамара Васильевна, профессор, доктор наук, Одесский государственный медуниверситет.К сожалению, этот большой врач уже умерла. freeze 4 Повідомлень: 19215 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4588 раз. Подякували: 7318 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:47 freeze написав: Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.



Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.



И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев. Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев.

думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!! думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!! https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:52 "Мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние две-три недели: по своему госпиталю могу сказать, что за это время произошел рост поступления пациентов с осложненными формами", - рассказал главврач (Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Украины Юрий Сак).



Главврач рассказал, что в его госпитале наблюдают дистанционно пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет осложнений в виде, например, пневмонии.



"Мы сегодня занимаемся лечением пациентов, у которых развились осложнения коронавирусной инфекции - чаще всего встречается коронавирусная пневмония. Эта тенденция нарастает. На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается", - подчеркнул медик.



По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции нового типа, следует ужесточить карантин в стране.

https://korrespondent.net/ukraine/4298098-hlava-hospytalia-mvd-zaiavliaet-ob-otiazhelevshem-techenyy-COVID-19 ЛАД 2 Повідомлень: 17786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 16:54 flyman написав: .....

думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!! .....думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!!

Вашими устами да мёд пить!

Но оснований пока не вижу. Вашими устами да мёд пить!Но оснований пока не вижу. ЛАД 2 Повідомлень: 17786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 17:00 В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом сказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давид Набарро, сообщает Reuters в воскресенье, 22 ноября.



"Они (руководители стран Европы – ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года", – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию "неполноценной".

https://korrespondent.net/world/4298188-voz-predupredyla-o-tretei-volne-COVID-19-v-evrope

Интересно, что он считает необходимой инфраструктурой? Интересно, что он считает необходимой инфраструктурой? ЛАД 2 Повідомлень: 17786 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4602 раз. Подякували: 4305 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 23012302230323042305> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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